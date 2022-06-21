В доме напротив Администрации президента продается квартира с очень необычным интерьером. Вот как там внутри

Источник материала: realt.by

В доме 19 века напротив Администрации президента продается двухуровневая квартира в стиле арт-лофт. В ней сделан оригинальный ремонт, в котором сочетается бетон, кирпич, металл и элементы классики. И сколько она стоит?

Квартира находится в двухэтажном кирпичном доме на Энгельса, 18. Это прямо через дорогу от Администрации президента.

Квартира находится на первом этаже. Общая площадь - 68,2 метра. За счет высоких потолков квартира получилась двухуровневая.











В квартире есть кухня-гостиная с мягкой группой, где кухонная столешница и обеденная зона выполнены из натурального камня. Еще есть прихожая общей площадью 30 квадратных метров с большим навесным зеркалом во весь рост, а также две спальные комнаты площадью 12,5 и 10,1 квадратного метра, расположенные на втором уровне квартиры.











В гостиной - гардеробная зона. В квартире есть также небольшой открытый кабинет для работы. Санузел совмещен, балкона нет. Вся мебель и техника остаются в квартире.

Все окна квартиры выходят во двор. Капитальный ремонт дома сделан в 2019 году.



Цена - 189 999 долларов (2 786 за метр). Обсуждайте эту новость в нашем телеграм-канале !