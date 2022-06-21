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В доме напротив Администрации президента продается квартира с очень необычным интерьером. Вот как там внутри
22.06.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В доме 19 века напротив Администрации президента продается
Квартира находится в двухэтажном кирпичном доме на Энгельса, 18. Это прямо через дорогу от Администрации президента.
В квартире есть кухня-гостиная с мягкой группой, где кухонная столешница и обеденная зона выполнены из натурального камня. Еще есть прихожая общей площадью 30 квадратных метров с большим навесным зеркалом во весь рост, а также две спальные комнаты площадью 12,5 и 10,1 квадратного метра, расположенные на втором уровне квартиры.
В гостиной - гардеробная зона. В квартире есть также небольшой открытый кабинет для работы. Санузел совмещен, балкона нет. Вся мебель и техника остаются в квартире.
Цена - 189 999 долларов (2 786 за метр).
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В доме напротив Администрации президента продается квартира с очень необычным интерьером. Вот как там внутри
В доме 19 века напротив Администрации президента продается двухуровневая квартира в стиле арт-лофт. В ней сделан оригинальный ремонт, в котором сочетается бетон,...
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