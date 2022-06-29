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В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?
29.06.2022 17:11 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В "доме шести премьеров" возле площади Победы на продажу выставили
Пятиэтажный кирпичный дом 1967 года постройки находится на переулке Броневом, 4. В нем жили шесть бывших председателей Совета министров БССР: Николай Авхимович, Тихон Киселев, Александр Аксенов, Владимир Бровиков, Михаил Ковалев и Вячеслав Кебич. Жили здесь и другие партийные боссы БССР. Вот это место на карте:
Выставленная на продажу квартира находится на втором этаже и имеет площадь 160 квадратных метров. Она когда-то принадлежала председателю Президиума Верховного Совета БССР Сергею Притыцкому, в честь которого названа улица в Минске.
За квартиру просят 890 тысяч долларов (5 549 долларов за метр). Возможен торг.
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В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?
В "доме шести премьеров" возле площади Победы на продажу выставили квартиру за 890 тысяч долларов. В ней мебель и техника премиальных брендов, а также скульптура с...
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