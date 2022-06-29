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В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?

29.06.2022 17:11 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В "доме шести премьеров" возле площади Победы на продажу выставили квартиру за 890 тысяч долларов. В ней мебель и техника премиальных брендов, а также скульптура с колоннами. А еще когда-то в ней жил Сергей Притыцкий. Вот как она выглядит изнутри.

В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?

Пятиэтажный кирпичный дом 1967 года постройки находится на переулке Броневом, 4. В нем жили шесть бывших председателей Совета министров БССР: Николай Авхимович, Тихон Киселев, Александр Аксенов, Владимир Бровиков, Михаил Ковалев и Вячеслав Кебич. Жили здесь и другие партийные боссы БССР. Вот это место на карте:

Выставленная на продажу квартира находится на втором этаже и имеет площадь 160 квадратных метров. Она когда-то принадлежала председателю Президиума Верховного Совета БССР Сергею Притыцкому, в честь которого названа улица в Минске.

В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?

Прихожая в квартире занимает 35 квадратных метров. В ней расположен шкаф-купе и скульптура с колоннами.

В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?
В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?

Гостиная занимает 33 квадратных метра. В ней разместилась как зона отдыха, так и рабочее пространство. 

Вся мебель в гостиной - итальянская Carpanelli с 19 видами дерева, узорами и эмалью из жемчуга.

В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?
В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?

Спальня занимает 27 квадратных метров. Там есть гардеробная, вход в личную ванную комнату и на лоджию.

Вся мебель спальни - итальянской фабрики Cappellini с позолотой. 

В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?
В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?

Кухня занимает 21 квадратный метр. Гарнитур - итальянской фабрики MEGAROS. Материал кухни - массив вишни, включая внутренние полки. Отделка выполнена позолотой.

Вся кухня оснащена немецкой бытовой техникой AEG.

В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?
В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?

Детская комната занимает 17 квадратных метров. Интерьер в ней уже попроще.

В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?

В квартире два санузла. Есть балкон и лоджия.

В доме для партийной элиты в центре Минска продают квартиру Притыцкого. Как там внутри и что по цене?

За квартиру просят 890 тысяч долларов (5 549 долларов за метр). Возможен торг.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В "доме шести премьеров" возле площади Победы на продажу выставили квартиру за 890 тысяч долларов. В ней мебель и техника премиальных брендов, а также скульптура с...
 
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