Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену

В квартире-студии 75 «квадратов» общей площади и 50 жилой. По паспорту она однокомнатная, но с грамотным зонированием. Сам Андрусь называет квартиру open space. В квартире совмещенный санузел, есть застекленная лоджия. На полу лежит паркет.

— Так как пространство зонировано очень условно, из любой точки интерьера можно видеть практически всю квартиру, благодаря этому она кажется воздушной и целостной, — рассказывает Андрусь.