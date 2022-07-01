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Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену
01.07.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Видовая квартира находится на 22 этаже 34-этажного здания в «Парусе» на улице Кальварийской, между станциями метро «Молодежная» и «Фрунзенская».
— Единственная квартира в ЖК «Парус» с такого рода панорамным остеклением, — пишет Андрусь.
В квартире-студии 75 «квадратов» общей площади и 50 жилой. По паспорту она однокомнатная, но с грамотным зонированием. Сам Андрусь называет квартиру open space. В квартире совмещенный санузел, есть застекленная лоджия. На полу лежит паркет.
— Так как пространство зонировано очень условно, из любой точки интерьера можно видеть практически всю квартиру, благодаря этому она кажется воздушной и целостной, — рассказывает Андрусь.
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