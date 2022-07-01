﻿ Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену. 21.by
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Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену

01.07.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Стильная квартира с дизайнерским ремонтом появилась в базе Realt. Ее хозяин — дизайнер и архитектор Андрусь Маковский (чаще его знают под псевдонимом Андрусь Bezdar), соучредитель студии ZROBIM architects. «По случаю скорого (надеюсь) переезда в загородный дом», — объяснил Андрусь причину продажи. Молодой человек считает, что квартира подойдет семье без детей. Продает с мебелью, техникой и «всем дизайном». Показываем!

Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену

Видовая квартира находится на 22 этаже 34-этажного здания в «Парусе» на улице Кальварийской, между станциями метро «Молодежная»  и «Фрунзенская».

— Единственная квартира в ЖК «Парус» с такого рода панорамным остеклением, — пишет Андрусь. 

В квартире-студии 75 «квадратов» общей площади и 50 жилой. По паспорту она однокомнатная, но с грамотным зонированием. Сам Андрусь называет квартиру open space. В квартире совмещенный санузел, есть застекленная лоджия. На полу лежит паркет. 

— Так как пространство зонировано очень условно, из любой точки интерьера можно видеть практически всю квартиру, благодаря этому она кажется воздушной и целостной, — рассказывает Андрусь. 

Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену
Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену
Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену

В спальной зоне организовано и рабочее место. И в спальне, и в гостиной видовые окна. Кстати, в спальне окно занимает всю стену. А около кровати стоит картина известного белорусского художника Владимира Соколовского.

Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену
Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену
Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену
Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену
Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену

Квартира продается за 250 тысяч долларов (3 333 доллара за «квадрат»). Без торга и помощи агентств, уточняется в объявлении. 

Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену
Известный архитектор продает свою квартиру в Минске. Смотрите, какой там ремонт и окно во всю стену

 
 
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Стильная квартира с дизайнерским ремонтом появилась в базе Realt. Ее хозяин — дизайнер и архитектор Андрусь Маковский (чаще его знают под псевдонимом Андрусь Bezdar),...
 
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