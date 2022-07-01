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От 672 долларов за «квадрат» с отделкой. В Чижовке строят еще один дом для очередников с более дешевыми квартирами
01.07.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В микрорайоне Чижовка продолжают строить дома для нуждающихся. В свежем выпуске газеты «Звязда» вышла проектная декларация на квартиры в доме № 11, который начали строить буквально на днях. Цены на квартиры с отделкой чуть ниже, чем
«Минскстрой» предлагает дольщикам квартиры в доме в границах улиц Уборевича − Чижевских − Корзюки. Это трехсекционная девятиэтажка. Всего в доме будет 105 квартир.
Квартиры продаются с внутренней отделкой. Окна будут с деревянным профилем, двухкамерными стеклопакетами. Потолок в жилых комнатах, прихожей и кухне окрашен акриловой краской, на стенах обои, на полу линолеум на теплоизолирующей подоснове. В санузлах и ванных комнатах на полу плитка, а потолок и стены окрашены акриловой краской.
Согласно декларации, дом начали строить 17 июня 2022 года, на строительство отведено 8 месяцев. Значит, дом должен быть готов к середине февраля следующего года.
Что по ценам?
Стоимость квадратного метра:
− 1727,23 рубля (для нормируемой площади жилого помещения) за квадрат;
− 2500 рублей (для площади жилого помещения, превышающей нормируемую).
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От 672 долларов за «квадрат» с отделкой. В Чижовке строят еще один дом для очередников с более дешевыми квартирами
В микрорайоне Чижовка продолжают строить дома для нуждающихся. В свежем выпуске газеты «Звязда» вышла проектная декларация на квартиры в доме № 11, который...
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