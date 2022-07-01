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От 672 долларов за «квадрат» с отделкой. В Чижовке строят еще один дом для очередников с более дешевыми квартирами

01.07.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В микрорайоне Чижовка продолжают строить дома для нуждающихся. В свежем выпуске газеты «Звязда» вышла проектная декларация на квартиры в доме № 11, который начали строить буквально на днях. Цены на квартиры с отделкой чуть ниже, чем были в предыдущих домах

От 672 долларов за «квадрат» с отделкой. В Чижовке строят еще один дом для очередников с более дешевыми квартирами

«Минскстрой» предлагает дольщикам квартиры в доме в границах улиц Уборевича − Чижевских − Корзюки. Это трехсекционная девятиэтажка. Всего в доме будет 105 квартир.

Квартиры продаются с внутренней отделкой. Окна будут с деревянным профилем, двухкамерными стеклопакетами. Потолок в жилых комнатах, прихожей и кухне окрашен акриловой краской, на стенах обои, на полу линолеум на теплоизолирующей подоснове. В санузлах и ванных комнатах на полу плитка, а потолок и стены окрашены акриловой краской.

Согласно декларации, дом начали строить 17 июня 2022 года, на строительство отведено 8 месяцев. Значит, дом должен быть готов к середине февраля следующего года. 

Что по ценам?

Стоимость квадратного метра:

− 1727,23 рубля (для нормируемой площади жилого помещения) за квадрат;

− 2500 рублей (для площади жилого помещения, превышающей нормируемую).

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В микрорайоне Чижовка продолжают строить дома для нуждающихся. В свежем выпуске газеты «Звязда» вышла проектная декларация на квартиры в доме № 11, который...
 
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