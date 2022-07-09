Есть даже за 1650 долларов. Посмотрели, какие дачи под Минском можно купить по цене отпуска в Турции

Площадь двухэтажного щитового садового домика 1991 года постройки 44,4 квадратных метра. В доме 4 комнаты. На первом этаже кухня, веранда и две жилые комнаты, на втором — еще две комнаты. Входная и межкомнатные двери деревянные, окна деревянные ,пол - доска, внутренняя отделка – вагонка, обои. Крыша – шифер. Отопления нет, свет есть, водоснабжение – сезонное на участке, туалет на улице.

На участке в 6 соток есть летний душ, туалет и сарай.

Стоимость — 4200 долларов.