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Есть даже за 1650 долларов. Посмотрели, какие дачи под Минском можно купить по цене отпуска в Турции
09.07.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Отдых в Турции для семьи с двумя детьми в неплохом отеле сейчас обойдется в 3−4 тысячи евро. Получается, что за два таких отпуска можно купить под Минском недорогую дачу», — таким мнением с Realt
Деревня Ручей, Осиповичский район, 70 км от МКАД
Деревня Равнополье, Пуховичский район, 35 км от МКАД
Площадь двухэтажного щитового садового домика 1991 года постройки 44,4 квадратных метра. В доме 4 комнаты. На первом этаже кухня, веранда и две жилые комнаты, на втором — еще две комнаты. Входная и межкомнатные двери деревянные, окна деревянные ,пол - доска, внутренняя отделка – вагонка, обои. Крыша – шифер. Отопления нет, свет есть, водоснабжение – сезонное на участке, туалет на улице.
На участке в 6 соток есть летний душ, туалет и сарай.
Стоимость — 4200 долларов.
Деревня Ялча, Червенский район, 40 км от МКАД
Дом находится на прямоугольном участке в 18 соток. На участке высажены плодовые деревья и кусты. Крыша — шифер, стены — дерево. В доме есть электричество, рабочая русская печка, санузел на улице. Продавец говорит, что дом нуждается в ремонте и предполагает, что подойдет для круглогодичного проживания.
Стоимость — 3500 долларов.
Деревня Бояры, Молодечненский район, 45 км от МКАД
Деревня Узляны, Пуховичский район, 43 км от МКАД
Небольшой щитовой дом 1990 года постройки, в нем две комнаты. На участке есть еще один садовый дом 2015 года постройки с душевой, но без отопления, сарай, теплица. Свет и вода — сезонные, санузел на улице, отопление — камин. Участок — почти четыре сотки — крайний, обработанный, ухоженный, огорожен забором из сетки, растут деревья и кустарники.
Стоимость — 3 000 долларов.
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Есть даже за 1650 долларов. Посмотрели, какие дачи под Минском можно купить по цене отпуска в Турции
«Отдых в Турции для семьи с двумя детьми в неплохом отеле сейчас обойдется в 3−4 тысячи евро. Получается, что за два таких отпуска можно купить под Минском...
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