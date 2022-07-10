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Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

10.07.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

JYSK в Минске закрылся окончательно, IKEA приостановила работу в России и Беларуси (у нас не было магазинов, но производили комплектующие и мебель). Теперь обустроить квартиру в скандинавском стиле по демократичной цене станет сложнее. Смотрим, какие квартиры в стиле IKEA и JYSK есть в базе Realt. Однотонные стены, светлые цвета с яркими акцентами, четкие линии и минимализм. 

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

Минск Мир, Кижеватова, 1а

Однокомнатная квартира с планировкой евродвушки в доме 2020 года постройки. Девятый этаж 16-этажного каркасно-блочного дома.

Квартира общей площадью 34 квадратных метра, 26 из них жилые. Есть балкон и лоджия. Санузел совмещенный. На полу лежит ламинат.

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. В белоснежной квартире есть несколько ярких акцентов: желтый диван, кухня и кровать в изумрудном цвете.

Стоимость —  75 тысяч долларов.

Тимирязева, 28

Двухкомнатная квартира в монолитно-блочном доме повышенной комфортности недалеко от станции метро Молодежная. Четвертый этаж 10-этажки.

Общая площадь квартиры — 51,6 квадратных метра, жилая — 30. Есть застекленный балкон и гардеробная, оборудованная системой хранения. Санузел совмещенный. На полу ламинат.

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

В квартире остается и бытовая техника — индукционная варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина Electrolux, микроволновка Bosh. Холодильник Korting.  В санузле инсталляция Viega и бойлер Electrolux на 50 литров. Душевая стойка Hans grohe. Есть кондиционер и фильтр очистки питьевой воды.

Стоимость — 135 тысяч долларов.

Победителей, 135Б

Однокомнатная квартира-студия в престижном жилом комплексе D3. Четвертый этаж монолитного 26-этажного дома 2018 года постройки.

31,3 «квадрата» общей площади, 22,6 квадратных метра — жилая комната, совмещенная с кухней. Есть застекленная лоджия чуть больше 3 квадратных метров. Санузел совмещенный. 

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

Из бытовой техники — духовой шкаф, варочная панель и вытяжка Maunfeld, встроенный холодильный шкаф с морозильной камерой Beko, стиральная машина Samsung. В санузле испанская плитка. В квартире выполнено зонирование — спальное место находится за раздвижной перегородкой. В доме консьерж, охрана, видеонаблюдение, вход в комплекс по электронному ключу. Продавец говорит, что в квартире никто не проживал. 

Стоимость — 87 900 долларов.

Минск Мир, Лученка, 9

Еще один вариант из Минск Мира — однокомнатная квартира на десятом этаже 25-этажного дома 2021 года постройки. 

В квартире 31,5 «квадрата» жилой площади, 17 из них жилые. Есть застекленная лоджия. Санузел совмещенный. На полу лежит ламинат. 

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

В квартире остается бытовая техника — польская варочная панель и духовка Hansa, вытяжка AKPO, микроволновка Toshiba, электрочайник Bosch, фильтр для очистки воды Electrolux, холодильник 180 см Indesit, 43-дюймовый телевизор Hyndai. В ванной — теплые полы и итальянский бойлер Ariston.

Стоимость — 59 тысяч долларов.

Берестянская, 5

Двухкомнатная квартира в сталинке в районе площади Победы. По планировке она выглядит как евротрешка. Третий этаж четырехэтажного дома.

Общая площадь — 56,2 квадратных метра, жилая — 36,7 «квадрата». В квартире есть балкон. Санузел совмещенный. На полу паркет. 

Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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JYSK в Минске закрылся окончательно, IKEA приостановила работу в России и Беларуси (у нас не было магазинов, но производили комплектующие и мебель). Теперь обустроить...
 
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