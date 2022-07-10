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Есть недорогие и сталинка. Какие квартиры в стиле IKEA и JYSK продаются в Минске
10.07.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
JYSK в Минске
Минск Мир, Кижеватова, 1а
Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. В белоснежной квартире есть несколько ярких акцентов: желтый диван, кухня и кровать в изумрудном цвете.
Стоимость — 75 тысяч долларов.
Тимирязева, 28
В квартире остается и бытовая техника — индукционная варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина Electrolux, микроволновка Bosh. Холодильник Korting. В санузле инсталляция Viega и бойлер Electrolux на 50 литров. Душевая стойка Hans grohe. Есть кондиционер и фильтр очистки питьевой воды.
Стоимость — 135 тысяч долларов.
Победителей, 135Б
Из бытовой техники — духовой шкаф, варочная панель и вытяжка Maunfeld, встроенный холодильный шкаф с морозильной камерой Beko, стиральная машина Samsung. В санузле испанская плитка. В квартире выполнено зонирование — спальное место находится за раздвижной перегородкой. В доме консьерж, охрана, видеонаблюдение, вход в комплекс по электронному ключу. Продавец говорит, что в квартире никто не проживал.
Стоимость — 87 900 долларов.
Минск Мир, Лученка, 9
Еще один вариант из Минск Мира —
В квартире остается бытовая техника — польская варочная панель и духовка Hansa, вытяжка AKPO, микроволновка Toshiba, электрочайник Bosch, фильтр для очистки воды Electrolux, холодильник 180 см Indesit, 43-дюймовый телевизор Hyndai. В ванной — теплые полы и итальянский бойлер Ariston.
Стоимость — 59 тысяч долларов.
Берестянская, 5
Стоимость — 125 тысяч долларов.
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JYSK в Минске закрылся окончательно, IKEA приостановила работу в России и Беларуси (у нас не было магазинов, но производили комплектующие и мебель). Теперь обустроить...
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