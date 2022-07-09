"Закупка в Литве влетит в копеечку". Как сейчас работают белорусские магазины с товарами IKEA и что дальше?

В поисковике выбивает несколько сайтов, которые торгуют товарами известного бренда. Некоторые позиции могут привезти даже в этот же день. Важно отметить, что большинство ИП предоставляют гарантию на товары - все в лучшем виде, только цена выше. Например, популярный квадратный придиванный столик на одном белорусском сайте стоит 79 рублей, когда на литовском - 12,99 евро (около 36 рублей).

Сайт aikea.by принимает заказы до 11 июля. Доставить товары обещают 25 июля. Принимать заявки от белорусов компания планирует все то время, пока будет идти распродажа в России.

- Нет никакой конкретики по отгрузке и наличию, так как в России лег сайт лег. Но пока длится распродажа, мы будем работать с Россией, - рассказывает Дмитрий, представитель сервиса aikea.by. - Как альтернативу рассматриваем и другие страны - Польшу, Литву, но понимаем, что это сильно скажется на стоимости. Возможно, относительно того, какой сейчас курс российского рубля, по цене выйдет все тоже самое. Однако, процесс усложняет и растоможка. Со сменой рынка могут возникнуть вопросы и с гарантией на товары.

После новости о том, что IKEA уходит с российского рынка, спрос на ряд товаров у белорусов вырос, сервис распродавал все, что было у них в наличии.

- Звонили даже россияне, хотели приобрести мебель через нас. Интересуют сейчас сезонные позиции. Всегда большим спросом пользуются детские товары.