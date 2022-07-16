Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД

Отопление дома от электричества, но, учитывая высокий дачный тариф на электроэнергию, владелец установил вместо электрокотла более экономное устройство — тепловой насос. Несомненный его плюс в том, что один киловатт электроэнергии он превращает в 3-4 киловатта тепловой. То есть, по сравнению с электрокотлом, затраты на отопление будут в несколько раз ниже. На случай сильных морозов, когда тепловой насос не будет справляться с обогревом дома, в комнатах стоят небольшие электроконвекторы.