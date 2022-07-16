﻿ Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД

16.07.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Двушка без отделки в минской новостройке или свой дом? Кто-то скажет, что альтернативы нет, за условные 60 тысяч долларов полноценного загородного жилья рядом с Минском не купить и не построить. Но на Realt мы все же нашли достойный вариант — дачный дом после реконструкции, с экономным отоплением тепловым насосом и всего в 10 км от МКАД.

Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД

СТ находится на «золотых» землях между Минским морем и чистейшим водохранилищем Крылово. Рядом престижные Крыжовка, Ратомка. И главное — до Минска всего 10 км.

Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД

Из объявления следует, что раньше на этом участке в 4 сотки можно было наблюдать другое строение — каркасную дачу на 36 м2. Теперь все изменилось — перед нами двухэтажный дом на 70 «квадратов», с новым фасадом в модном сером цвете и металлочерепичной крышей. И что важно — после реконструкции дом стал пригоден для круглогодичного проживания.

Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД
Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД

Внутри современный ремонт с использованием качественных материалов отделки. По комфорту дом не уступит городской квартире — есть и санузел, и душевая.

Вода из собственной скважины, канализация местная.

Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД
Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД
Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД
Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД

Отопление дома от электричества, но, учитывая высокий дачный тариф на электроэнергию, владелец установил вместо электрокотла более экономное устройство — тепловой насос. Несомненный его плюс в том, что один киловатт электроэнергии он превращает в 3-4 киловатта тепловой. То есть, по сравнению с электрокотлом, затраты на отопление будут в несколько раз ниже. На случай сильных морозов, когда тепловой насос не будет справляться с обогревом дома, в комнатах стоят небольшие электроконвекторы.

Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД
Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД
Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД

К дому хорошая подъездная дорога и свое парковочное место за воротами с электроприводом. Участок небольшой, но для зоны барбекю, декоративного сада и даже огородика с зеленью четырех соток достаточно. Сейчас, кстати, на нем ведутся работы по благоустройству.

Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД
Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двушка без отделки в минской новостройке или свой дом? Кто-то скажет, что альтернативы нет, за условные 60 тысяч долларов полноценного загородного жилья рядом с...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.07.2022
Mir24.TV Belarus
17.07.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика