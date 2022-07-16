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Альтернатива двушке в Минске. Присмотрелись к дому с отоплением тепловым насосом в СТ рядом с МКАД
16.07.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Двушка без отделки в минской новостройке или свой дом? Кто-то скажет, что альтернативы нет, за условные 60 тысяч долларов полноценного загородного жилья рядом с Минском не купить и не построить. Но на Realt мы все же нашли
СТ находится на «золотых» землях между Минским морем и чистейшим водохранилищем Крылово. Рядом престижные Крыжовка, Ратомка. И главное — до Минска всего 10 км.
Из
Отопление дома от электричества, но, учитывая высокий дачный тариф на электроэнергию, владелец установил вместо электрокотла более экономное устройство — тепловой насос. Несомненный его плюс в том, что один киловатт электроэнергии он превращает в 3-4 киловатта тепловой. То есть, по сравнению с электрокотлом, затраты на отопление будут в несколько раз ниже. На случай сильных морозов, когда тепловой насос не будет справляться с обогревом дома, в комнатах стоят небольшие электроконвекторы.
Стоимость этого дома 63 000 долларов. И это, кажется, хорошая альтернатива двушке в многоэтажке.
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Двушка без отделки в минской новостройке или свой дом? Кто-то скажет, что альтернативы нет, за условные 60 тысяч долларов полноценного загородного жилья рядом с...
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