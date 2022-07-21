Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

− Да все тут хорошо. Главное – ездить очень удобно. Я сама на даче не ночую, ухаживаю в городе за лежачим мужем, но сюда приезжаю почти каждый день. Крапиву вот не убираю у забора, чтобы малину не обрывали.

− А чьи это вообще дачи?

− Первоначально участки тут давали работникам минской птицефабрики, но это давно было, сейчас тут живут все подряд. Кстати, среди жителей адвокатов и судей много – так что, люди непростые. Многие живут постоянно – до Минска рукой подать. При этом – воздух чистый, природа – красивая.

− А магазин тут есть?

− Своего пока не построили. Есть магазины в Зацени и Приморье. Можно пройти пешком, если нужно.