Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Если вы мечтаете добираться до дачи за 5-10 минут, но хотите, чтобы это был настоящий «загород» с полями, лесами и водоемом, то у нас есть для вас интересный вариант. Так, садовое товарищество «Заценьский родник» расположено неподалеку от Минского моря, с двух сторон окружено сосновыми лесами и при этом находится всего в паре километров от МКАД. В общем, место интересное – нужно ехать и смотреть.
В этот раз мы захотели почувствовать себя настоящими дачниками и решили отправиться в путешествие на маршрутке. Выяснили, что нужный нам микроавтобус №485 отправляется с Комаровского рынка каждые полчаса и за 2 рубля (и 20 минут) добрались до остановки, названной в честь исследуемых нами дач. Высаживаемся и начинаем прогулку.
СТ «Заценьский родник» − довольно крупное. Оно вытянулось от деревни Приморье фактически до кольцевой. Судя по схеме, участки тут поделены на три больших массива (очереди строительства), всего их более 700.
Въезд в товарищество свободный – нет ни ворот, ни шлагбаума. Сразу у въезда строится что-то интересное: не то усадьба, не то магазин.
Дороги в товариществе – разные. В центре – хорошо укатанная асфальтная крошка, в боковых проездах – обычная гравийка.
Углубляемся в местные улочки. Вокруг – дома разных стилей и размеров. Встречаются как простые дачные строения, так и современные коттеджи. Видно, что товарищество развивалось поэтапно. В одной его части можно найти обжитые участки, традиционные небольшие дома, легкие заборы.
В другой части поселка (видимо, более новой) картина иная – массивные коттеджи, высокие заборы, видеонаблюдение.
Возле многих домов замечаем аккуратно упакованный мусор – позже узнаем, что тут его забирают прямо у жилищ.
Учитывая близость города и размеры домов, предполагаем, что местные жители живут на дачах круглогодично. При этом в рабочий полдень из-за высоких заборов слышен только собачий лай – цепные псы разных пород предупреждают, что приближаться к их жилищам не стоит. Помимо четвероногих, другого народу на огородах почти нет – не слышно ни детских голосов, ни газонокосилок.
«На море не ходим, у всех бассейны есть»
Наконец, среди зарослей малины встречаем нашу первую собеседницу. Женщина избавляется от сорняков и соглашается рассказать нам про прелести дачной жизни рядом с Минском.
− Да все тут хорошо. Главное – ездить очень удобно. Я сама на даче не ночую, ухаживаю в городе за лежачим мужем, но сюда приезжаю почти каждый день. Крапиву вот не убираю у забора, чтобы малину не обрывали.
− А чьи это вообще дачи?
− Первоначально участки тут давали работникам минской птицефабрики, но это давно было, сейчас тут живут все подряд. Кстати, среди жителей адвокатов и судей много – так что, люди непростые. Многие живут постоянно – до Минска рукой подать. При этом – воздух чистый, природа – красивая.
− А магазин тут есть?
− Своего пока не построили. Есть магазины в Зацени и Приморье. Можно пройти пешком, если нужно.
Моря в поселке нет, а улица Приморская есть.
− А купаться куда ходите, на Минское море?
− Я точно никуда не хожу, мне и тут хорошо. А у соседей, я знаю, есть свои бассейны на участках. Вот в лес я заглядываю, там грибы есть, всегда можно насобирать на суп.
Отправляемся дальше изучать дачи. Отмечаем, что воздух вокруг действительно свежий. Всего пара километров от города, но не слышно ни шума кольцевой, ни каких-либо производственных запахов.
Следуем по зеленой тропинке и наслаждаемся дачными видами – цветочки, ягодки, листики, жучки – в городе на это все как-то не обращаешь внимания.
По пути встречаем дедушку на велосипеде. Во время прогулки успеваем заметить его дважды: по пути в магазин и обратно.
Подмечаем, что поселок газифицирован.
Еще один случайный знакомый говорит, что месторасположением дачи он полностью доволен: дороги тут почти всегда чистят, мусор вывозят, соседи – приличные.
− А еще тут салют на городские праздники видно! Вообще, тут больше пенсионеров живет, молодых семей немного, поэтому и тишина всегда стоит. За развлечениями это надо в Минск ехать или в кафе «У Пунтуса» в Приморье.
Решаем поискать местные родники. Говорят, раньше их было много, но с развитием дачного поселка ландшафт ручья Цна изменился, и большинство источников исчезли. В итоге, бьющих ключей не находим, но набредаем на симпатичный пруд. Вокруг – красота: деревья, скамеечки, камни, уточки. За водоемом можно рассмотреть и минскую кольцевую. Всего несколько минут, и ты можешь вновь вернуться в большой город. Если хочется, конечно.
Что по ценам?
Сейчас в товариществе продается больше десятка участков и домов. Цены явно намекают на близость к столице. Объектов дешевле 25-30 тысяч долларов в СТ «Заценьский родник» нет. Самый дешевый участок стоит не намногим меньше – за 25 тысяч долларов продается надел рядом с лесом. За ухоженный участок в 7,5 соток с подведенным газом, скважиной и беседкой просят уже 50 тысяч долларов.
Стоимость готовых к проживанию домов в «Заценском роднике» начинается от 28 тысяч долларов. Так, за эти деньги можно приобрести вот эту скромную дачу с участком в 5,6 соток.
Кирпичный дом с участком в 6 соток продается за 56 тысяч долларов.
За 65 тысяч долларов можно рассматривать вот эту дачу со всеми удобствами – 132 «квадрата», 5 комнат, санузел, душ, сауна, горячая вода (бойлер на 80 литров), камин, подвал.
А за 105 тысяч долларов предлагается просторная дача площадью более 300 «квадратов». В доме есть два санузла, камин, парная с купелью.
Ну а одно из самых дорогих предложений − вот такой коттедж с мансардой и участком в 5 соток. Полностью готовый к переезду дом стоит 150 тысяч долларов.