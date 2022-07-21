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Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

21.07.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы мечтаете добираться до дачи за 5-10 минут, но хотите, чтобы это был настоящий «загород» с полями, лесами и водоемом, то у нас есть для вас интересный вариант. Так, садовое товарищество «Заценьский родник» расположено неподалеку от Минского моря, с двух сторон окружено сосновыми лесами и при этом находится всего в паре километров от МКАД. В общем, место интересное – нужно ехать и смотреть.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

В этот раз мы захотели почувствовать себя настоящими дачниками и решили отправиться в путешествие на маршрутке. Выяснили, что нужный нам микроавтобус №485 отправляется с Комаровского рынка каждые полчаса и за 2 рубля (и 20 минут) добрались до остановки, названной в честь исследуемых нами дач. Высаживаемся и начинаем прогулку.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

СТ «Заценьский родник» − довольно крупное. Оно вытянулось от деревни Приморье фактически до кольцевой. Судя по схеме, участки тут поделены на три больших массива (очереди строительства), всего их более 700.

Въезд в товарищество свободный – нет ни ворот, ни шлагбаума. Сразу у въезда строится что-то интересное: не то усадьба, не то магазин.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Дороги в товариществе – разные. В центре – хорошо укатанная асфальтная крошка, в боковых проездах – обычная гравийка.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Углубляемся в местные улочки. Вокруг – дома разных стилей и размеров. Встречаются как простые дачные строения, так и современные коттеджи. Видно, что товарищество развивалось поэтапно. В одной его части можно найти обжитые участки, традиционные небольшие дома, легкие заборы.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

В другой части поселка (видимо, более новой) картина иная – массивные коттеджи, высокие заборы, видеонаблюдение.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Возле многих домов замечаем аккуратно упакованный мусор – позже узнаем, что тут его забирают прямо у жилищ.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Учитывая близость города и размеры домов, предполагаем, что местные жители живут на дачах круглогодично. При этом в рабочий полдень из-за высоких заборов слышен только собачий лай – цепные псы разных пород предупреждают, что приближаться к их жилищам не стоит. Помимо четвероногих, другого народу на огородах почти нет – не слышно ни детских голосов, ни газонокосилок.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

«На море не ходим, у всех бассейны есть»

Наконец, среди зарослей малины встречаем нашу первую собеседницу. Женщина избавляется от сорняков и соглашается рассказать нам про прелести дачной жизни рядом с Минском.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

− Да все тут хорошо. Главное – ездить очень удобно. Я сама на даче не ночую, ухаживаю в городе за лежачим мужем, но сюда приезжаю почти каждый день. Крапиву вот не убираю у забора, чтобы малину не обрывали.

− А чьи это вообще дачи?

− Первоначально участки тут давали работникам минской птицефабрики, но это давно было, сейчас тут живут все подряд. Кстати, среди жителей адвокатов и судей много – так что, люди непростые. Многие живут постоянно – до Минска рукой подать. При этом – воздух чистый, природа – красивая.

− А магазин тут есть?

− Своего пока не построили. Есть магазины в Зацени и Приморье. Можно пройти пешком, если нужно.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Моря в поселке нет, а улица Приморская есть.

− А купаться куда ходите, на Минское море?

− Я точно никуда не хожу, мне и тут хорошо. А у соседей, я знаю, есть свои бассейны на участках. Вот в лес я заглядываю, там грибы есть, всегда можно насобирать на суп.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Отправляемся дальше изучать дачи. Отмечаем, что воздух вокруг действительно свежий. Всего пара километров от города, но не слышно ни шума кольцевой, ни каких-либо производственных запахов.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Следуем по зеленой тропинке и наслаждаемся дачными видами – цветочки, ягодки, листики, жучки – в городе на это все как-то не обращаешь внимания.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

По пути встречаем дедушку на велосипеде. Во время прогулки успеваем заметить его дважды: по пути в магазин и обратно.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Подмечаем, что поселок газифицирован.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Еще один случайный знакомый говорит, что месторасположением дачи он полностью доволен: дороги тут почти всегда чистят, мусор вывозят, соседи – приличные.

− А еще тут салют на городские праздники видно! Вообще, тут больше пенсионеров живет, молодых семей немного, поэтому и тишина всегда стоит. За развлечениями это надо в Минск ехать или в кафе «У Пунтуса» в Приморье.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой
Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Решаем поискать местные родники. Говорят, раньше их было много, но с развитием дачного поселка ландшафт ручья Цна изменился, и большинство источников исчезли. В итоге, бьющих ключей не находим, но набредаем на симпатичный пруд. Вокруг – красота: деревья, скамеечки, камни, уточки. За водоемом можно рассмотреть и минскую кольцевую. Всего несколько минут, и ты можешь вновь вернуться в большой город. Если хочется, конечно.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Что по ценам?

Сейчас в товариществе продается больше десятка участков и домов. Цены явно намекают на близость к столице. Объектов дешевле 25-30 тысяч долларов в СТ «Заценьский родник» нет. Самый дешевый участок стоит не намногим меньше – за 25 тысяч долларов продается надел рядом с лесом. За ухоженный участок в 7,5 соток с подведенным газом, скважиной и беседкой просят уже 50 тысяч долларов.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Стоимость готовых к проживанию домов в «Заценском роднике» начинается от 28 тысяч долларов. Так, за эти деньги можно приобрести вот эту скромную дачу с участком в 5,6 соток.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Кирпичный дом с участком в 6 соток продается за 56 тысяч долларов.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

За 65 тысяч долларов можно рассматривать вот эту дачу со всеми удобствами – 132 «квадрата», 5 комнат, санузел, душ, сауна, горячая вода (бойлер на 80 литров), камин, подвал. 

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

А за 105 тысяч долларов предлагается просторная дача площадью более 300 «квадратов». В доме есть два санузла, камин, парная с купелью.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

Ну а одно из самых дорогих предложений − вот такой коттедж с мансардой и участком в 5 соток. Полностью готовый к переезду дом стоит 150 тысяч долларов.

Сосновый лес и дома от 28 тысяч долларов. Побывали в дачном поселке, спрятанном за кольцевой

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы мечтаете добираться до дачи за 5-10 минут, но хотите, чтобы это был настоящий «загород» с полями, лесами и водоемом, то у нас есть для вас интересный вариант....
 
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