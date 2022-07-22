Дачные участки больше никому не нужны? Итоги аукциона по продаже земли в СТ под Минском

Источник материала: realt.by

На сегодняшний день был объявлен аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в садовых товариществах Минского и Дзержинского районов для ведения коллективного садоводства. Участникам было предложено 35 лотов. Аукцион состоялся лишь в отношении одного лота, на который была подана одна заявка. На остальные участки заявлений не поступило.

СТ «Ручеек» - достаточно молодое. Оно расположено в 21 километре от МКАД в д. Рябушки. Участки здесь выставляются на торги с завидным постоянством.

В СТ «Наш родник плюс» земельные наделы площадью 7,67 – 7,82 сотки с возможностью подключиться к электричеству были предложены на аукцион по одинаковой начальной цене – за 7 500 рублей каждый.

На этот раз площадь предложенных на торги земельных наделов составила от 7,96 до 8,9 соток. Все они, кроме одного, были выставлены на аукцион за 7 000 рублей. Из коммуникаций есть только электричество.

СТ «Новые земли» находится в 19 километрах от МКАД. Наделы площадью 7,55 – 8,29 сотки, которые выставлялись на аукцион сегодня, не имеют коммуникаций. Они были оценены в 7 000 и 7 200 рублей. На единственный лот № 18 – участок № 40 - была подана одна заявка.

В Дзержинском районе участникам аукциона было предложено 11 участков в СТ «Пограничник» (9), «Дальний Остров» (1) и «Кабачок-2000» (1). Заявлений на лоты не поступило.

Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 7 560 рублей, или 3 000 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Как правило, участки в садовых товариществах небольшие (особо не развернешься) и в основном покупаются пенсионерами под огород. Несмотря на, казалось бы, невысокие начальные цены, покупка обходится достаточно дорого. Ведь кроме аукционной цены, победитель торгов должен возместить товариществу деньги на строительство инженерной инфраструктуры.

Организаторы аукциона отмечают, что земельные наделы в садовых товариществах никогда не пользовались большой популярностью. Например, в 2019 году на аукционах было продано 2 участка, в 2020 году – 23, в 2021 – 26, в 2022 году – 4 участка (без учета сегодняшнего аукциона).

Так, например, в СТ «Ручеек» берут на эти цели по 50 базовых величин, в СТ «Наш родник плюс» - 160 белорусский рублей, в СТ «Новые земли» - 425 долларов США по официальному курсу Нацбанка, в СТ «Кабачок-200» - 16 базовых величин. При этом надо иметь в виду, что впереди – строительство и новые затраты, которые опять-таки выросли с учетом роста цен на стройматериалы.

Однако, отметим, что, несмотря на вышеперечисленные минусы, многие товарищества развиваются и создают для своих дачников все более комфортные условия для отдыха. Например, СТ «Пограничник» находится всего в одном километре от Дзержинска.