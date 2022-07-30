Топ-3 лучших пляжа недалеко от Минска, где можно покупаться и отдохнуть

Травянистый пляж расположился в 2,5 км от МКАД. Во время проверки готовности зон отдыха к купальному сезону комиссия Мингорисполкома назвала именно его лучшим. По своим размерам пляж №8 − один из самых маленьких в Минске.

Необычно и то, что разделен пополам дорогой, поэтому с одной стороны на другую придется переходить через нерегулируемый пешеходный переход.