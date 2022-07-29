Правда ли, что россияне массово скупают недвижимость в Беларуси? Спросили у риэлтеров

− Тенденций, говорящих о росте интереса россиян к недвижимости в Беларуси, мы сегодня не видим. По нашим данным доля российских покупателей в 2019-м году составляла – 1,5%, в 2021 году – 3%, в 2022 году – 2% от общего числа. То есть, примерно на одном и том же уровне, что и за предыдущие несколько лет.

В целом, бум на покупку белорусской недвижимости россиянами наблюдался лет 10 назад. Новых квартир тогда было мало, а цены на них после очередного провала рубля быстро росли. Немаловажную роль играл также и дефицит квартир в аренду. Если помните, то в 2013 году даже самую простую однушку в Заводском районе Минска сдавали за 350 долларов. Эти космические цены держались несколько лет, но затем после открытия отелей и общежитий к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году, стали постепенно снижаться. Особенно снижение ускорил двукратный рост обменного курса доллара в начале 2015 года. По сути, это был один из, своего рода, переломных моментов на рынке долгосрочной аренды Минска. Второй переломный момент произошел в 2020 году на фоне начала пандемии и закрытия границ. Третий стрессовый момент помнят, наверное, все – это конец февраля текущего года, когда курс доллара взлетел до еще невиданных высот, что на фоне продолжающегося который год снижения спроса на аренду квартир, буквально за месяц снизило стоимость аренды на 30+%. В результате, если в 2019 году однокомнатную квартиру в Минске можно было снять за 250 долларов в месяц, то сейчас цены упали до 170-180 долларов. Из-за снижения цен на аренду инвестиционная привлекательность квартир в Минске снизилась. Заработать как на аренде, так и на перепродаже, купив квартиру на стадии строительства или в новостройке, стало сложнее. По нашим данным, в последующие после 2013-го годы россияне даже больше продавали, чем приобретали.

Сегодня россияне продолжают покупать у нас недвижимость, но говорить о том, что это происходит массово, мы не можем. Сейчас мы видим, что в основном это покупки для родственников – то есть по причине неких родственных или личных связей. Отдельная категория – военные пенсионеры. Этих покупателей, в том числе, интересует и загородная недвижимость - для спокойной жизни на пенсии. Вообще, говоря о загородной недвижимости, отмечу, что со стороны граждан РФ, это единичные и порой экзотические запросы. Так, как-то через нас искали коттедж с бассейном на первой линии Минского моря не дороже… 200 тысяч долларов.

Если мы говорим о том, что люди покупают, чтобы тут жить и работать удаленно, то мне кажется, «удаленщик» скорее будет рассматривать тихий пригород Москвы или Питера. Да, у нас остались Кока-Кола, Зара и МакДональдс, но мне кажется, это не те факторы, ради которых переезжают в другую страну.

«Покупают потому, что здесь есть родственники и спокойно на улицах»

Владимир Пыльский, руководитель риэлтерского агентства «Магазин недвижимости»: