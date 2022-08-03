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Купили старый деревенский домик за 2200 долларов и сделали уютную дачу

03.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Оксана и Валера очень хотели купить дом в деревне недалеко от Витебска (где семья живет постоянно). Найденный вариант в 30 километрах от города подкупил тем, что дом хоть и старый, но крепкий − кардинально ничего перестраивать не пришлось. Самым сложным было разобрать печь. Наши герои показали, как преобразилось место после покупки, рассказали о прежних хозяевах дома и о том, что интересного нашли во время ремонта (многие вещи хорошо вписались в новый интерьер).

Купили старый деревенский домик за 2200 долларов и сделали уютную дачу
 
Теги: Витебск
 
 
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Оксана и Валера очень хотели купить дом в деревне недалеко от Витебска (где семья живет постоянно). Найденный вариант в 30 километрах от города подкупил тем, что дом...
 
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