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Недорогие дома в деревнях вокруг Минска. Ищем варианты для дач до 20 тысяч долларов
06.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Далеко не всех устраивает формат дачи в садовом товариществе — мол, «не хочу переезжать из вертикальной многоэтажки в горизонтальную». Что ж, на Realt есть достойные варианты домов в деревнях, которые можно использовать для дачного отдыха. Сегодня мы подготовили подборку недорогих, но крепких хат на небольшом удалении от Минска и с отличным природным окружением.
Станки, Пуховичское направление, 35 км от МКАД
Это небольшая деревня немного в стороне от скоростной трассы на Гомель. Магазинов здесь нет, но приезжает автолавка. Рядом находится лес, чистое озеро и река Свислочь. Для дачи в 20 минутах от Минска - место перспективное.
На участке в 25 соток расположены сарай, сад с цветами и огород.
Сунаи, Слуцкое направление, 69 км от МКАД
О деревне — есть магазин, маршрутка на Минск ходит 4 раза в день. Рядом грибные леса, озера.
К дому прилегает большой участок с садом, колодцем. За него
Лысая Гора, Могилёвское направление, 48 км от МКАД
Участок в 20 соток ровный, прямоугольной формы, огорожен забором. Имеются дополнительные постройки: сарай и гараж. На участке высажено множество плодовых деревьев и кустарников. За все это
Великий бор, Молодечненское направление, 49 км от МКАД
Дом крайний по улице, до реки — 100 метров. На участке есть собственный пруд, баня, хозяйственные постройки. Он идеально подойдет для любителей сельского хозяйства - можно взять в аренду дополнительные площади.
Для полноценного комфортного отдыха потребуется косметический ремонт.
Кукшевичи, Брестское направление, 33 км от МКАД
Размер участка - 24 сотки. На нем расположились баня, гараж и хозпостройка.
Дом
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Далеко не всех устраивает формат дачи в садовом товариществе — мол, «не хочу переезжать из вертикальной многоэтажки в горизонтальную». Что ж, на Realt есть достойные...
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