Недорогие дома в деревнях вокруг Минска. Ищем варианты для дач до 20 тысяч долларов

Источник материала: realt.by

Далеко не всех устраивает формат дачи в садовом товариществе — мол, «не хочу переезжать из вертикальной многоэтажки в горизонтальную». Что ж, на Realt есть достойные варианты домов в деревнях, которые можно использовать для дачного отдыха. Сегодня мы подготовили подборку недорогих, но крепких хат на небольшом удалении от Минска и с отличным природным окружением.

Станки, Пуховичское направление, 35 км от МКАД

Это небольшая деревня немного в стороне от скоростной трассы на Гомель. Магазинов здесь нет, но приезжает автолавка. Рядом находится лес, чистое озеро и река Свислочь. Для дачи в 20 минутах от Минска - место перспективное.



Здесь продается старый, но еще крепкий домик. Он без современных удобств: отопление печное, туалет на улице.



На участке в 25 соток расположены сарай, сад с цветами и огород. Цена - 11 000 долларов.

Сунаи, Слуцкое направление, 69 км от МКАД

О деревне — есть магазин, маршрутка на Минск ходит 4 раза в день. Рядом грибные леса, озера.



Деревянный дом в хорошем состоянии, готов к проживанию. Он ремонтировался в 2019 году: сложили новую печь, перекрыли крышу с заменой «стропилки», установили стеклопакеты.







К дому прилегает большой участок с садом, колодцем. За него просят 12 000 долларов.

Лысая Гора, Могилёвское направление, 48 км от МКАД

Это довольно живописное место - рядом лес, озеро. В деревне много жилых домов, приезжает автолавка.



Здесь продается деревянный дом для круглогодичного проживания. Внутри одна жилая, но просторная комната с обшивкой вагонкой, большая кухня и пристройка с газовой плитой. Отопление печное, вода в колодце, уборная на улице.







Участок в 20 соток ровный, прямоугольной формы, огорожен забором. Имеются дополнительные постройки: сарай и гараж. На участке высажено множество плодовых деревьев и кустарников. За все это просят 13 300 долларов.

Великий бор, Молодечненское направление, 49 км от МКАД

Отличное место для тех, кто ищет уединенные места с хорошей природой. Эта деревня спрятана в лесу, на берегу небольшой, но чистой реки Рыбчанка.



Домик 1917 года постройки. Его ремонтировали — стены обложены силикатным блоком (100мм) и оштукатурены. Внутри есть большой камин и печь. К дому подведено электричество 220В, есть возможность подвести 380В.





Дом крайний по улице, до реки — 100 метров. На участке есть собственный пруд, баня, хозяйственные постройки. Он идеально подойдет для любителей сельского хозяйства - можно взять в аренду дополнительные площади. Для полноценного комфортного отдыха потребуется косметический ремонт. Продается этот дом за 17 500 долларов.

Кукшевичи, Брестское направление, 33 км от МКАД

Деревня жилая, довольно большая, рядом протекает река Уса. До МКАД-2 — пара километров.



Дом здесь бревенчатый, фасад обшит сайдингом, окна ПВХ. В нем есть все необходимые коммуникации: газовое отопление, центральное водоснабжение, канализация.





