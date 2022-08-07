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Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

07.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно риэлторы рассказали, что на рынке загородной недвижимости стало меньше объектов до 50 тысяч долларов, где можно жить. Мы нашли в базе Realt дома этой категории. Некоторые из них находятся близко к лесу и озеру. Посмотрите, как они выглядят.

СТ "Перелесок" (Логойский район)

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Дом продается в садовом товариществе "Перелесок" в Мядельском направлении - 18 км от МКАД. Его построили из блоков в 2021 году в два этажа. Общая площадь объекта - 75 "квадратов".

Внутри есть три жилые комнаты. В доме сделан хороший ремонт: на полу лежат ламинат и плитка, есть мебель и бытовая техника. Комфортной жизни способствуют коммуникации и бойлер. Отапливается коттедж с помощью электричества. Санузел здесь совмещенный, там установлена душевая кабина.

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

К дому прилегает крытая терраса. Сам участок ровный и занимает 7 соток. Кроме дома на территории ничего не располагается, поэтому покупателю хватит места реализовать все самые смелые идеи. 

В СТ можно приезжать круглый год. Зимой там чистят дороги. С легкостью можно добраться и на общественном транспорте. Рядом находится лесной массив, где растут грибы и ягоды.

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Стоимость дома - 43 тысячи долларов. Уместен торг.

СТ "Мечта кооператора" (Пуховичский район)

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

В Пуховичском районе продается дача в СТ "Мечта кооператора" в 40 км от МКАД. Трехэтажный дом в 179,8 м² построили в 2010 году.

Дача с легкостью может превратиться в загородный дом для круглогодичного проживания. Помимо трех этажей, в коттедже возведен подвал. Кирпичный объект с железобетонными перекрытиями утеплен, на крыше лежит металлочерепица, установлены стеклопакеты.

На первом этаже располагаются кухня-столовая, каминный зал, и совмещенный санузел с угловой ванной с гидромассажем. На втором уровне находятся несколько спален. На третьем сделан ремонт, но он пока пустует. В одной из спален есть выход на балкон. Коммуникации разведены по дому, отопление - электрическое, сделаны полы с подогревом. 

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Коттедж далеко не все, что достанется покупателю. На участке есть отличная деревянная баня с бассейном, гостевыми комнатами и балконом на втором этаже. Там также введены вода и канализация. 

Территория почти в 5,5 сотки огорожена забором из металлопрофиля. На участке стоит беседка из оцилиндрованного бруса. 

Преимущество расположения в том, что СТ окружает лес, а в 10 минутах езды на авто находится озеро с пляжем. 

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Стоимость дома - 35 900 долларов

СТ "Ручьи" (Минский район)

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Продается уютная двухэтажная дача из газосиликатных блоков в СТ "Ручьи" - 2 км от МКАД. Ее построили в 1990 году. Общая площадь дома - 70,8 м².

На первом этаже находятся кухня, совмещенный санузел с душевой кабиной и две жилые комнаты На мансардном этаже три комнаты, коридор с подсобным помещением и просторная лоджия.

Дом отапливается с помощью печки, есть камин. Вода сезонная, но есть собственный колодец.  Объект продается с мебелью и бытовой техникой, которые есть на фотографиях.  

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Участок в 6,4 сотки огорожен со всех сторон. Там есть качели, бассейн, отдельный санузел, теплица и просторная беседка. На территории также растут плодовые деревья и кустарники

Рядом располагается гараж.

До остановки общественного транспорта всего 500 метров. Близко находятся озеро и лес. 

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Цена дачи - 34 900 долларов

СТ "Ромашка Соломореченская"

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Продается каркасный дом в СТ "Ромашка Соломореченская", что в 20 км от Минска. Общая площадь дома - 64,9 м².

Внутри сделана современная отделка. На полу лежит керамогранит с подогревом. Кухонный гарнитур, варочная панель, духовой шкаф и вытяжка останутся новым жильцам.

На первом этаже располагается кухня-гостиная площадью 17,8 м² с выходом на террасу. Спальня занимает 10,6 квадратного метра с установленным каркасом для матраса. Также имеется раздельный санузел, где стоит электрическая сауна.

На втором этаже находится комната размером 15,5 "квадрата".

Вода, электричество и канализация введены в дом. Отопление - электрическое.

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Участок занимает 4,17 сотки. Он огорожен забором. Рядом находится лес.

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Стоимость дома - 43 300 долларов.

СТ "Маяк" (Минский район)

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Садовое товарищество "Маяк-Дубенцы" находится в 12 км от МКАД.  Там продается дом из профилированного бруса общей площадью 72,5 "квадрата".

Внутри стены отделаны натуральным брусом, который был покрыт отбеливающей краской на восковой основе. Дом еще не обшит, там нет никакой мебель, но это позволит сделать новым владельцам интерьер на свой вкус. 

К дому примыкает веранда открытого типа. Столбы сделаны из шлифованного бруса 150х150 мм, пол – террасная доска 35 мм, окраска – масло серого цвета. Под верандой находится подсобное помещение с освещением, но его не утепляли. В дом введены коммуникации, которые позволяют проживать там круглый год. Обогреватели располагаются под каждым окном.

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Размер участка - 7,5 сотки. Вокруг дома растут деревья. Территория огорожена забором. 

Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Цена за дом - 36 900 долларов. Уместен торг.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно риэлторы рассказали, что на рынке загородной недвижимости стало меньше объектов до 50 тысяч долларов, где можно жить. Мы нашли в базе Realt дома этой...
 
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