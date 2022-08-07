Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки

Дача с легкостью может превратиться в загородный дом для круглогодичного проживания. Помимо трех этажей, в коттедже возведен подвал. Кирпичный объект с железобетонными перекрытиями утеплен, на крыше лежит металлочерепица, установлены стеклопакеты.

На первом этаже располагаются кухня-столовая, каминный зал, и совмещенный санузел с угловой ванной с гидромассажем. На втором уровне находятся несколько спален. На третьем сделан ремонт, но он пока пустует. В одной из спален есть выход на балкон. Коммуникации разведены по дому, отопление - электрическое, сделаны полы с подогревом.