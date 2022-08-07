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Дома недалеко от Минска, в которых можно жить. Продают по цене бюджетной однушки
07.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно риэлторы
Дом продается в садовом товариществе "Перелесок" в Мядельском направлении - 18 км от МКАД. Его построили из блоков в 2021 году в два этажа. Общая площадь объекта - 75 "квадратов".
К дому прилегает крытая терраса. Сам участок ровный и занимает 7 соток. Кроме дома на территории ничего не располагается, поэтому покупателю хватит места реализовать все самые смелые идеи.
В СТ можно приезжать круглый год. Зимой там чистят дороги. С легкостью можно добраться и на общественном транспорте. Рядом находится лесной массив, где растут грибы и ягоды.
Стоимость
В Пуховичском районе продается дача в СТ "Мечта кооператора" в 40 км от МКАД. Трехэтажный дом в 179,8 м² построили в 2010 году.
Дача с легкостью может превратиться в загородный дом для круглогодичного проживания. Помимо трех этажей, в коттедже возведен подвал. Кирпичный объект с железобетонными перекрытиями утеплен, на крыше лежит металлочерепица, установлены стеклопакеты.
На первом этаже располагаются кухня-столовая, каминный зал, и совмещенный санузел с угловой ванной с гидромассажем. На втором уровне находятся несколько спален. На третьем сделан ремонт, но он пока пустует. В одной из спален есть выход на балкон. Коммуникации разведены по дому, отопление - электрическое, сделаны полы с подогревом.
Коттедж далеко не все, что достанется покупателю. На участке есть отличная деревянная баня с бассейном, гостевыми комнатами и балконом на втором этаже. Там также введены вода и канализация.
Территория почти в 5,5 сотки огорожена забором из металлопрофиля. На участке стоит беседка из оцилиндрованного бруса.
Преимущество расположения в том, что СТ окружает лес, а в 10 минутах езды на авто находится озеро с пляжем.
Стоимость
Продается уютная двухэтажная дача из газосиликатных блоков в СТ "Ручьи" - 2 км от МКАД. Ее построили в 1990 году. Общая площадь дома - 70,8 м².
На первом этаже находятся кухня, совмещенный санузел с душевой кабиной и две жилые комнаты На мансардном этаже три комнаты, коридор с подсобным помещением и просторная лоджия.
Дом отапливается с помощью печки, есть камин. Вода сезонная, но есть собственный колодец. Объект продается с мебелью и бытовой техникой, которые есть на фотографиях.
Цена
Продается каркасный дом в СТ "Ромашка Соломореченская", что в 20 км от Минска. Общая площадь дома - 64,9 м².
Внутри сделана современная отделка. На полу лежит керамогранит с подогревом. Кухонный гарнитур, варочная панель, духовой шкаф и вытяжка останутся новым жильцам.
На первом этаже располагается кухня-гостиная площадью 17,8 м² с выходом на террасу. Спальня занимает 10,6 квадратного метра с установленным каркасом для матраса. Также имеется раздельный санузел, где стоит электрическая сауна.
На втором этаже находится комната размером 15,5 "квадрата".
Вода, электричество и канализация введены в дом. Отопление - электрическое.
Стоимость
Садовое товарищество "Маяк-Дубенцы" находится в 12 км от МКАД. Там продается дом из профилированного бруса общей площадью 72,5 "квадрата".
Внутри стены отделаны натуральным брусом, который был покрыт отбеливающей краской на восковой основе. Дом еще не обшит, там нет никакой мебель, но это позволит сделать новым владельцам интерьер на свой вкус.
К дому примыкает веранда открытого типа. Столбы сделаны из шлифованного бруса 150х150 мм, пол – террасная доска 35 мм, окраска – масло серого цвета. Под верандой находится подсобное помещение с освещением, но его не утепляли. В дом введены коммуникации, которые позволяют проживать там круглый год. Обогреватели располагаются под каждым окном.
Цена за
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