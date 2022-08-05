С обязательным местом в паркинге. Квартиры в минской новостройке выставили на аукцион

Панельный дом № 71Б на Партизанском проспекте появился тут в 2020 году на месте снесенного детского садика. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступил Минский домостроительный комбинат. Всего в доме 98 квартир. Большинство из них досталось нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Оставшиеся у застройщика квартиры можно купить с аукциона. Поучаствовать в торгах может любой желающий. Отметим, что с января стоимость квартир на Партизанском проспекте увеличилась на 30 тысяч рублей. Сегодня стать собственником двушки с местом в паркинге при отсутствии других заявителей можно, заплатив порядка 85−90 тысяч долларов.

В этот раз на торги попали:

− двухкомнатная квартира (6-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь − 63,5 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена − 218 тысяч рублей;

− двухкомнатная квартира (2-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь − 67,4 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена − 233 тысячи рублей;

− двухкомнатная квартира (1-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь − 65,4 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена − 232 тысячи рублей.