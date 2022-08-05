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С обязательным местом в паркинге. Квартиры в минской новостройке выставили на аукцион
05.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минский домостроительный комбинат вновь выставил на аукцион готовое жилье. В этот раз на торги (их организует Минский городской центр недвижимости) попало 3 квартиры. Все они находятся в новостройке по Партизанскому проспекту. Данное жилье выставляется на торги не в первый раз. При этом по сравнению с предыдущим аукционом цена выросла. Извещение о проведении торгов опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Звязда».
Панельный дом № 71Б на Партизанском проспекте
Оставшиеся у застройщика квартиры можно купить с аукциона. Поучаствовать в торгах может любой желающий. Отметим, что с января стоимость квартир на Партизанском проспекте
В этот раз на торги попали:
− двухкомнатная квартира (6-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь − 63,5 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена − 218 тысяч рублей;
− двухкомнатная квартира (2-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь − 67,4 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена − 233 тысячи рублей;
− двухкомнатная квартира (1-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь − 65,4 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена − 232 тысячи рублей.
Аукцион состоится 30 августа в 15.00 в Минском городском центре недвижимости по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Торги пройдут в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Шаг аукциона составит 5 тысяч рублей. Если на квартиру будет претендовать один покупатель, то он может приобрести жилье с увеличением первоначальной стоимости на 5%. Победитель торгов (покупатель) также должен будет оплатить вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 1% от цены продажи предмета торгов.
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Минский домостроительный комбинат вновь выставил на аукцион готовое жилье. В этот раз на торги (их организует Минский городской центр недвижимости) попало 3...
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