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Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
06.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы уже рассказывали вам про самые дорогие квартиры в
Эта
Более того, в стоимость входит и машино-место в подземном паркинге.
Стоимость квартиры – 295 тысяч долларов.
Кстати, в январе мы уже
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Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Мы уже рассказывали вам про самые дорогие квартиры в Новой Боровой и «Маяке Минска». В этот раз мы решили посмотреть, как выглядит самое высокое по цене жилье в...
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