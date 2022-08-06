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Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

06.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы уже рассказывали вам про самые дорогие квартиры в Новой Боровой и «Маяке Минска». В этот раз мы решили посмотреть, как выглядит самое высокое по цене жилье в квартале «Минск Мир». Сейчас в этом районе продаются тысячи разнообразных квартир. Большинство из них, правда, не имеют отделки, но есть и готовые варианты. Наше внимание привлекла эта стильная четырешка в доме «Диадема» на Аэродромной.

Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

Эта двухуровневая квартира расположена в доме №32 по улице Аэродромной. Многоэтажка под названием «Диадема» появилась в «Минск Мире» в числе первых – в 2017 году. Выставленная на продажу квартира находится на 17-18 этаже.

Общая площадь жилья составляет 124 квадратных метра. Высота потолков – 2.78.

Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

На первом этаже квартиры расположились кухня-гостиная, три спальни, два санузла (один с ванной, второй с душевой кабиной) и гардеробная.

Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

На втором этаже, куда ведет легкая винтовая лестница, нашлось место для комнаты отдыха.

Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

Из небольшого помещения с диваном и телевизором можно попасть на открытую террасу.

Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»
Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

На крыше новостройки разместились шезлонги, зонт от солнца, подвесное кресло.

Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

В объявлении отмечается, что квартира продается с мебелью и бытовой техникой.

Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

Более того, в стоимость входит и машино-место в подземном паркинге.

Стоимость квартиры – 295 тысяч долларов.

Кстати, в январе мы уже искали самую дорогую квартиру в «Минск Мире». Тогда это был пентхаус на улице Братской, за который просили 223 тысяч долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Мы уже рассказывали вам про самые дорогие квартиры в Новой Боровой и «Маяке Минска». В этот раз мы решили посмотреть, как выглядит самое высокое по цене жилье в...
 
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