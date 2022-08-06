Изысканная мебель и своя терраса с видом на город. Показываем, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»

Источник материала: realt.by

Мы уже рассказывали вам про самые дорогие квартиры в Новой Боровой и «Маяке Минска» . В этот раз мы решили посмотреть, как выглядит самое высокое по цене жилье в квартале «Минск Мир». Сейчас в этом районе продаются тысячи разнообразных квартир. Большинство из них, правда, не имеют отделки, но есть и готовые варианты. Наше внимание привлекла эта стильная четырешка в доме «Диадема» на Аэродромной.



Эта двухуровневая квартира расположена в доме №32 по улице Аэродромной. Многоэтажка под названием «Диадема» появилась в «Минск Мире» в числе первых – в 2017 году. Выставленная на продажу квартира находится на 17-18 этаже.

Общая площадь жилья составляет 124 квадратных метра. Высота потолков – 2.78.







На первом этаже квартиры расположились кухня-гостиная, три спальни, два санузла (один с ванной, второй с душевой кабиной) и гардеробная.













На втором этаже, куда ведет легкая винтовая лестница, нашлось место для комнаты отдыха.





Из небольшого помещения с диваном и телевизором можно попасть на открытую террасу.





На крыше новостройки разместились шезлонги, зонт от солнца, подвесное кресло.



В объявлении отмечается, что квартира продается с мебелью и бытовой техникой.



Более того, в стоимость входит и машино-место в подземном паркинге.

Стоимость квартиры – 295 тысяч долларов. Кстати, в январе мы уже искали самую дорогую квартиру в «Минск Мире». Тогда это был пентхаус на улице Братской, за который просили 223 тысяч долларов. Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале ! Читайте также: До 50 тысяч долларов. Нашли однокомнатные квартиры с отличным ремонтом в хороших местах Минска