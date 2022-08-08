Живет в лесу, собирает травы. Минчанка переехала на столетний хутор и занялась флористикой

Источник материала: realt.by

Татьяна из Минска сейчас живет на хуторе недалеко от Мирского замка в Гродненской области. Этот уютный хутор – наследство, доставшееся от прадедушки, который владел землей в этих краях. Усадьба Татьяны окружена лесом, рядом растут столетние липы, с ней связано много легенд. Сегодня наша героиня занимается флористикой, сбором трав для мазей и чая. Рассказываем ее историю.