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Живет в лесу, собирает травы. Минчанка переехала на столетний хутор и занялась флористикой
08.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Татьяна из Минска сейчас живет на хуторе недалеко от Мирского замка в Гродненской области. Этот уютный хутор – наследство, доставшееся от прадедушки, который владел землей в этих краях. Усадьба Татьяны окружена лесом, рядом растут столетние липы, с ней связано много легенд. Сегодня наша героиня занимается флористикой, сбором трав для мазей и чая. Рассказываем ее историю.
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Татьяна из Минска сейчас живет на хуторе недалеко от Мирского замка в Гродненской области. Этот уютный хутор – наследство, доставшееся от прадедушки, который...
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