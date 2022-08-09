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Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

09.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В эти солнечные денечки мы решили поискать недорогие дачи поближе к водоему. На ум пришло не слишком раскрученное Петровичское водохранилище. Двадцать километров от Минска, песчаные берега, чайки – в общем, красота. Неподалеку от реки Волма и водохранилища обнаруживаем и дачный массив, состоящий сразу из нескольких садовых товариществ. Что ж, отправляемся на их изучение.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

В погоне за красивыми кадрами подъезжаем к дачам со стороны поля по проселочной дороге. Для нормальных людей отметим, что есть и другой путь. Из Минска надо ехать по Партизанскому проспекту, после − по М4 на Могилев, затем свернуть на Москву (МКАД 2) и спустя несколько километров − повернуть направо.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Здесь на небольшом пятачке между московской трассой и водохранилищем разместилось сразу 8 СТ с названиями, по которым можно судить о фантазии тех, кто их основал. «Конверсия», «Гранит-2002», «Березовая гора», «Сокол», «Сузорье», «Мэта», «Эликсир-М» и «Алеся» хоть визуально и сливаются в один дачный массив, но имеют свой въезд, свои заборы, правила и особенности.

Заезжаем в «Эликсир-М» и «Алесю». Большинство дач тут построены в прошлом или начале этого тысячелетия. Скромные домики, небольшие участки, богатые сады-огороды.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем
Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем
Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем
Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Проезды внутри товариществ – разные. Есть подсыпные дороги, есть – чистые грунтовки.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Судя по состоянию большинства домов, дачи тут – классические, сезонные. Скорее всего, сюда приезжают на лето − поесть ягод, собрать урожай, отдохнуть на свежем воздухе.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем
Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем
Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

«Круглогодичные» дома в товариществах также есть, но их немного. Капитальные строения прячутся за более основательными и высокими заборами.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем
Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

По дороге встречаем первую дачницу. Она рассказывает, что места тут красивые, но вот благоустройства не хватает. До города ходит автобус и маршрутки. Ближайшие магазины, а также школа и детский сад, находятся в Соколе (официально поселок является частью Минска), через трассу – заправка «Беларуснефть», что-то можно купить и там.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

От новой знакомой узнаем, что садовые товарищества тут хоть и стоят рядом, но начинка в них − абсолютно разная. В более новых − и участки побольше, и дороги получше, и освещение ночью есть, да и газ проведен почти у всех. Соответственно, там и больше тех дачников, что живут в домах круглый год. Отдельный момент – заборы и безопасность. Так, если в ту же «Алесю» или «Сузорье» может зайти любой желающий, то соседнее товарищество «Сокол» для посторонних закрыто – там стоят откатные ворота с допуском только для проживающих.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Рядом с дачами замечаем автобусную остановку с лаконичным названием. До столицы возят автобусы и маршрутки.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Завершить нашу поездку решаем на берегу Петровичского водохранилища. Подходы к реке Волме со стороны дач есть. Правда, берега во многих местах поросли травой. Мы доезжаем до скромного песчаного пляжа для купания.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем
Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Неподалеку также обнаруживается дамба − отличное место для фотосетов с чайками и рыбалки.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем
Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Что по цене?

Всего в этих местах сейчас продается с десяток участков и дач.

Самый недорогой вариант – участок в 5 соток в СТ «Эликсир-М». Земельный надел с бытовкой продается за 5 тысяч долларов.

За 9,6 тысяч долларов предлагается вот такой участок среди сосен в СТ «Сокол». Его размеры – 10 соток, рядом есть газ. Участок очищен от растительности, оставлены только вековые сосны.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Классическая сезонная дача продается в СТ «Алеся». Каркасно-щитовой домик площадью 35 «квадратов» (зато стоящий на 10 сотках) обойдется в 17,9 тысяч долларов.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

В СТ «Гранит-2002» продается двухэтажный недостроенный дом площадью около 170 квадратных метров. За постройку, предназначенную для круглогодичного проживания, просят 53 тысячи долларов.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

А за 74 тысячи долларов можно приобрести вот этот готовый трехуровневый кирпичный дом в СТ «Сузорье». Бонусом идет ухоженный участок в 6 соток, гараж, сауна, бассейн и печь с камином.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Ну и самый шикарный вариант – готовый коттедж с гостевым домиком-баней и благоустроенным участком в 10 соток в СТ «Сокол». Этот объект площадью 182 квадратных метра предлагается за 180 тысяч долларов.

Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В эти солнечные денечки мы решили поискать недорогие дачи поближе к водоему. На ум пришло не слишком раскрученное Петровичское водохранилище. Двадцать километров...
 
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