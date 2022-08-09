Участки – от 5 тысяч долларов, дома – от 17. Изучили дачи рядом с Петровичским водохранилищем

Источник материала: realt.by

В эти солнечные денечки мы решили поискать недорогие дачи поближе к водоему. На ум пришло не слишком раскрученное Петровичское водохранилище. Двадцать километров от Минска, песчаные берега, чайки – в общем, красота. Неподалеку от реки Волма и водохранилища обнаруживаем и дачный массив, состоящий сразу из нескольких садовых товариществ. Что ж, отправляемся на их изучение.

В погоне за красивыми кадрами подъезжаем к дачам со стороны поля по проселочной дороге. Для нормальных людей отметим, что есть и другой путь. Из Минска надо ехать по Партизанскому проспекту, после − по М4 на Могилев , затем свернуть на Москву (МКАД 2) и спустя несколько километров − повернуть направо.

Здесь на небольшом пятачке между московской трассой и водохранилищем разместилось сразу 8 СТ с названиями, по которым можно судить о фантазии тех, кто их основал. «Конверсия», «Гранит-2002», «Березовая гора», «Сокол», «Сузорье», «Мэта», «Эликсир-М» и «Алеся» хоть визуально и сливаются в один дачный массив, но имеют свой въезд, свои заборы, правила и особенности.

Заезжаем в «Эликсир-М» и «Алесю». Большинство дач тут построены в прошлом или начале этого тысячелетия. Скромные домики, небольшие участки, богатые сады-огороды.

Проезды внутри товариществ – разные. Есть подсыпные дороги, есть – чистые грунтовки.

Судя по состоянию большинства домов, дачи тут – классические, сезонные. Скорее всего, сюда приезжают на лето − поесть ягод, собрать урожай, отдохнуть на свежем воздухе.

«Круглогодичные» дома в товариществах также есть, но их немного. Капитальные строения прячутся за более основательными и высокими заборами.

По дороге встречаем первую дачницу. Она рассказывает, что места тут красивые, но вот благоустройства не хватает. До города ходит автобус и маршрутки. Ближайшие магазины, а также школа и детский сад, находятся в Соколе (официально поселок является частью Минска), через трассу – заправка «Беларуснефть», что-то можно купить и там.

От новой знакомой узнаем, что садовые товарищества тут хоть и стоят рядом, но начинка в них − абсолютно разная. В более новых − и участки побольше, и дороги получше, и освещение ночью есть, да и газ проведен почти у всех. Соответственно, там и больше тех дачников, что живут в домах круглый год. Отдельный момент – заборы и безопасность. Так, если в ту же «Алесю» или «Сузорье» может зайти любой желающий, то соседнее товарищество «Сокол» для посторонних закрыто – там стоят откатные ворота с допуском только для проживающих.

Рядом с дачами замечаем автобусную остановку с лаконичным названием. До столицы возят автобусы и маршрутки.

Завершить нашу поездку решаем на берегу Петровичского водохранилища. Подходы к реке Волме со стороны дач есть. Правда, берега во многих местах поросли травой. Мы доезжаем до скромного песчаного пляжа для купания.

Неподалеку также обнаруживается дамба − отличное место для фотосетов с чайками и рыбалки.

Что по цене?

Всего в этих местах сейчас продается с десяток участков и дач.