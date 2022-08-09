Дачи, не требующие ремонта, до 10 тысяч долларов. Нашли достойные варианты в получасе езды от Минска

Дачный дом одноэтажный, деревянный, построен в 1995 году. Состояние вполне приличное, ремонта не требует. Общая площадь - 42 м2. В нем две комнаты, кухня, веранда.

Входная дверь и окна деревянные, на полах доска, на стенах вагонка и обои. Из коммуникаций — электричество и сезонная вода. Отопление печное, туалет во дворе.