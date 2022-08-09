Дачи, не требующие ремонта, до 10 тысяч долларов. Нашли достойные варианты в получасе езды от Минска

В категории «дачи до 10 тысяч долларов» на Realt можно найти сразу несколько десятков вариантов. Однако, если сократить поиски на расстоянии до 50 км от Минска, то их количество существенно уменьшается. Сегодня предлагаем подборку дачных домов в получасе езды от Минска, которые стоят не дороже бэушной иномарки.
СТ «Жаворонок», Пуховичское направление, 42 км от МКАД
СТ «Жаворонок» находится в двух километрах от деревни Узляны и в пяти — от Руденска. То есть добраться сюда можно и без машины - на скоростных электричках. В сезон сюда ходят автобусы и маршрутное такси. СТ окружает лесной массив, рядом два озера.
Дачный дом одноэтажный, деревянный, построен в 1995 году. Состояние вполне приличное, ремонта не требует. Общая площадь - 42 м2. В нем две комнаты, кухня, веранда.
Входная дверь и окна деревянные, на полах доска, на стенах вагонка и обои. Из коммуникаций — электричество и сезонная вода. Отопление печное, туалет во дворе.
Земельный участок 6 соток , ровный, обработан, частично огорожен, с плодовым садом. Кроме дома есть баня и железный сарай. Стоимость этой дачи - 8500 долларов.
СТ «Малинники», Пуховичское направление, 40 км от МКАД
Это СТ находится тоже находится рядом Узлянами. Условия тут примерно те же — хорошее транспортное сообщение, развитая инфраструктура и природное окружение. На территории товарищества имеется магазин продовольственных и промышленных товаров.
Дом здесь двухэтажный кирпичный, в хорошем состоянии. Построен был в 1989 году. Площадь — 40 «квадратов». В нем три комнаты, веранда, кухня. Отопление печное, водоснабжение – сезонное, электричество есть, туалет на улице.
Земельный участок (4, 58 сотки) ухоженный, обработанный, частично огорожен забором из сетки–рябицы. На нем есть еще сарай, туалет, зона барбекю .
СТ «Оптимист-2002», Могилевское направление, 48 км от МКАД
К СТ хорошие подъездные пути: рядом трасса М4, в весенне-летний период постоянно курсируют автобусы и маршрутное такси, которые доставляют дачников до станции метро «Могилевская». Рядом лес. В семи километрах — деревня Карпиловка с магазинами и кафе.
Дом здесь деревянный, в два этажа и с подвалом. Общая площадь 67 м2. В нем три комнаты, кухня, подвальное помещение. Второй этаж не закончен. Внутренняя отделка — вагонка и обои, на полах доска пола.
Отопление печное, есть камин . Коммуникации: свет, сезонная вода, туалет на улице.
Размер участка 8,4 сотки, он частично огорожен. Во дворе есть сарай, туалет. Но главное — он граничит с лесом. За эту дачу просят 7 000 долларов.
СТ «Берёзовая роща», Молодечненское направление, 49 км от МКАД
СТ находится рядом с деревней Лоси, до электрички - 5 минут пешком.
Дом здесь небольшой, всего 36 м2. Он деревянный, без отопления. Электричество в дом введено, вода сезонная.
Участок 5,5 соток, ровный. Есть теплица, сад. Стоимость — 8 900 долларов.
Петрашевичи, Брестское направление 35 км от МКАД
Этот вариант не совсем дачный — это не СТ, а небольшая тихая деревня рядом с Дзержинском. Но это хороши вариант для тех, кому нужен большой участок и минимум соседей.
Дом здесь старый, деревянный, на 47 «квадратов». Выглядит он еще довольно бодро, крыша целая, сруб не врос в землю.
Коммуникации стандартные — электричество, печь, колодец и туалет на улице.
Участок 25 соток, ухоженный, старым садом и хозяйственными постройками.