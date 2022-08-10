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Четыре месяца - и супертеплый дом готов. Белорус показал, какие дома он построил в Литве
10.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Белорусский архитектор Кирилл Дегилев, о доме которого мы не так давно
Проект «А+»
Заботиться об энергоэффективности жилья в Литве вполне оправдано. При их стоимости на энергоресурсы отапливать улицу мегарасточительно. Кирилл с коллегой приехали в пригород Вильнюса для строительства трех домов, которые проектировались под максимальный класс энергоэффективности.
- Литовскому заказчику нужно было построить три дома на соседних участках, которые в последствии он намеревался продать, - рассказывает Кирилл. - Как раз тогда ввели жесткие нормы по строительству — все новые дома должны были соответствовать классу "А с плюсом". Соответственно, мы строили по разработанному литовским архитектором проекту с учетом этих требований.
За плечами у Кирилла уже был опыт проектирования и строительства собственного каркасного дома в садовом товариществе под Минском. Работать в Литву же поехал благодаря компании, у которой покупал двутавровые балки для своего дома.
- Для перекрытий и стропильной системы я применял двутавровые балки, - объясняет он. - Представитель фирмы, которая их производит, заметил мой дом на этапе реализации. Позже от них поступило предложение поработать на одном из объектов в Литве, куда они поставляли свою продукцию. Это было, конечно, для нас интересным предложением в плане получения опыта.
Особенности дома
В архитектурном плане дом на 145 "квадратов" имеет ряд особенностей. Во-первых, от классических коттеджей у него довольно сложная конфигурация — состоит из двух вытянутых параллельный блоков разной длины с перемычкой и внутренней террасой между ними. Это отразилось на планировке. В одном блоке находится гостиная-кухня. Во втором - две комнаты, мастер-спальня с гардеробом и собственной ванной, санузел и котельная. Перемычка является входной зоной. Спереди к дому примыкает автонавес.
Во-вторых, у каждого блока своя скатная кровля с небольшим наклоном внутрь и скрытой водосточной системы. Чердака нет, зато высокие потолки и огромные панорамные окна.
В-третьих, это комбинирование материалов на фасаде — натурального сланца и фиброцементного сайдинга. По периметру здания традиционного цоколя нет, фасад и окна начинаются практически от отмостки. И в этом моменте становится понятен подбор фасадных материалов — они не испортятся от контакта с водой, снегом.
Из чего построить теплый каркас?
К моменту приезда белорусов в пригород Вильнюса, на трех участках уже были отлиты три плитных утепленных фундамента (УШП). Внутри них уже заложены все коммуникации, в том числе трубы теплого пола.
Каркас дома собирался из двутавровых балок. Он представляют собой сборное изделие, состоящее из ОСП и двух деревянных брусков. Кирилл говорит, применение таких элементов решает сразу несколько важных задач.
- Утеплитель для стен и кровли по проекту - каменно-ватный, - объясняет он. - Чтобы выйти на нужные цифры по теплопотерям, его толщина в стенах должна быть порядка 350 мм, в крыше 400 мм. При классическом каркасе с использованием пиломатериалов техсушки, пришлось бы делать двойной каркас, наращивать толщину стен брусками под контрутепление. Однако строганный, калиброванный пиломатериал техсушки в Литве стоит дорого - тогда почти в два раза дороже, чем у нас. Двутавры тоже дорогой материал, но с ними работать проще, быстрее. Каркас из него получился всего на 10-15 % дороже, чем из обычной доски (если брать пиломатериал такого же сечения 45х350 мм), но с ним получилось сэкономить на другом. Дело в том, что этот элемент позволяет строить с минимальным количеством мостиков холода, а значит, и меньшими затратами на перекрестное утепление. В общем, арифметика в пользу двутавровых балок.
Снаружи каркас обшивался специальным фасадным гипсокартоном — он выполняет роль силовой зашивки и ветрозащиты. Длительного нахождения под дождями он не переживет, но время от монтажа до фасадных работ он переносит спокойно. По словам Кирилла, у нас такой материал тоже продается, но его редко используют — чаще можно видеть плиты МДВП или мембрану.
Крыша имеет минимальный уклон, поэтому кровлю выбрали максимально простую и одновременно эффективную — мембрану ПВХ. По стоимости она получилась дешевле той же металлической. Для отвода воды с крыши был организована скрытая под фасадом водосточная система. Не видимый глазу лоток сделан из ПВХ, он герметично соединен с кровельным материалом.
Внутри стены обшиты PIR-плитой, которая служит и дополнительным утеплением, и пароизоляцией. Ее толщина 3 см, что эквивалентно 80 мм каменной ваты. С двух сторон плиты покрыты фольгой, состыковка - «шип-паз». Стыки проклеиваются специальным фольгированным скотчем. Все вместе обеспечивает высокое качество пароизоляции.
Между ГКЛ и PIR-плитой получалась замкнутая вентпрослойка, в которой в дальнейшем проводятся все коммуникации — электрика и сантехника.
Дом был готов под внутреннюю чистовую отделку через 4 месяца. Если нужно больше технических подробностей, фото и видео со стройки, то советуем зайти на страничку Кирилла в
"А с плюсом" и даже лучше
Чтобы дом подтвердил заявленный класс энергоэффективновности А+, на объекте проводится тест аэродверью на воздухопроницаемость. Если не вдаваться в технические подробности, то на А+ нужно было получить показатель не выше 0,60. Результат удивил всех — получили показатель 0,18.
- После теста специалист выдает сертификат с указанием класса энергоэффективности, - рассказывает Кирилл. - Энерготест здесь явление распространенное. С одной стороны ты получаешь сертификат, который сможешь предъявить при продаже дома. А с другой, можно выявить «косяки» строителей, не видимые глазу - халтурщиков в Литве хватает.
Дом получился еще прекрасно оснащенным в инженерном плане. В нем установлена литовская система вентиляции с рекуперацией, за отопление отвечает тепловой насос «воздух-вода», за охлаждение в летний период — кондиционеры.
Кирилл говорит, что к частным застройщикам никто не приходит проверять, что они в итоге построили, а на класс энергоэффективности смотрят при согласовании проекта. Более того, в 2020 году нормы в Литве все же смягчили — теперь требуют строит дома А класса. И тем не менее, стоимость энергоресурсов в ЕС растет, поэтому инвестиции в энергоэффективность в любом случае оправданы.
Сколько стоят такие дома?
Стоимость дома на этапе без чистовой отделки, но с тепловым насосом и вентиляцией составила порядка 1000 евро за «квадрат». Средняя стоимость квадратного метра в новых домах в Литве при этом равнялась примерно 500-650 евро. Более высокая цена этих домов объясняется их энергоэффективностью и современной инженерной начинкой.
- Дома изначально строились на продажу и можно было построить дешевле, - объясняет Кирилл. - Заказчик же настоял именно на такой концепции, которая требовала более дорогостоящих материалов. Так совпало, что первый дом продался по себестоимости (145 тысяч евро) из-за начавшейся пандемии и застывшего рынка недвижимости. Посидев год на карантине, горожане стали активно покупать загородную недвижимость, поэтому второй и третий дома продались уже по более высокой цене.
Кирилл так же поделился своими наблюдениями, как работает рынок недвижимости в Литве в части определения стоимости.
- Риэлтер не сильно обращает внимание на то, что собой представляет дом, из каких материалов построен и как он оснащен, - рассказывает архитектор. - Он открывает программу, в которой указывается цена квадратного метра в разных районах Вильнюса и пригорода. Цена «квадрата» формируется за счет информации о стоимости уже проданных в этом районе объектов. По нашему району, хоть он и полутора километрах от города, статистики не было. Поэтому риэлтер предложил поставить цену в 150 тысяч евро. И заказчик не смог его убедить увеличить ценник. Аргументы, что это дом «А+», с современной техникой, по хорошему проекту, с дорогими материалами, его не убедили. Зато после продажи этих трех домов у других домовладельцев появился шанс продать свою недвижимость дороже. Например, была ситуация с соседским блокированным домом квартиру в нем не могли продать и за 40 тысяч евро. В итоге, когда были проданы наши каркасные дома, статистика обновилась. И этот сосед смог за свою половину выручить уже 120 тысяч евро.
От редакции. Больше ребята в Литву ехать работать не собираются — нашлось применение их знаний и навыков в Беларуси. Они получили заказ на строительство энергоэффективного дома под Минском и скоро можно будет оценить их новый каркасник.
Фото предоставлено героем материала.
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Белорусский архитектор Кирилл Дегилев, о доме которого мы не так давно писали, показал свои заграничные работы — три каркасника в пригороде Вильнюса. Наше...
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