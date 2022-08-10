Четыре месяца - и супертеплый дом готов. Белорус показал, какие дома он построил в Литве

Источник материала: realt.by

Белорусский архитектор Кирилл Дегилев, о доме которого мы не так давно писали , показал свои заграничные работы — три каркасника в пригороде Вильнюса. Наше внимание они привлекли по нескольким причинам: современная архитектура, необычные для нашего рынка материалы, и, главное, максимальная энергоэффективность объектов. На примере одного из домов разбираемся в особенностях европейского подхода к строительству загородного жилья.

Проект «А+»

Заботиться об энергоэффективности жилья в Литве вполне оправдано. При их стоимости на энергоресурсы отапливать улицу мегарасточительно. Кирилл с коллегой приехали в пригород Вильнюса для строительства трех домов, которые проектировались под максимальный класс энергоэффективности.

- Литовскому заказчику нужно было построить три дома на соседних участках, которые в последствии он намеревался продать, - рассказывает Кирилл. - Как раз тогда ввели жесткие нормы по строительству — все новые дома должны были соответствовать классу "А с плюсом". Соответственно, мы строили по разработанному литовским архитектором проекту с учетом этих требований.

За плечами у Кирилла уже был опыт проектирования и строительства собственного каркасного дома в садовом товариществе под Минском. Работать в Литву же поехал благодаря компании, у которой покупал двутавровые балки для своего дома.

- Для перекрытий и стропильной системы я применял двутавровые балки, - объясняет он. - Представитель фирмы, которая их производит, заметил мой дом на этапе реализации. Позже от них поступило предложение поработать на одном из объектов в Литве, куда они поставляли свою продукцию. Это было, конечно, для нас интересным предложением в плане получения опыта.