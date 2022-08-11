«Советская мебель и парижский шик». Посмотрите, какой ремонт сделали гомельчане в хрущевке с нестандартной планировкой

- Мне понравилась квартира планировкой, потому что тут были 4 ниши, которые редко встретишь в сталинках, не то что в хрущевках. Все они помогли нам сделать пространство комфортным и удобным. В одну мы поставили стиральную машину, так как в кухне и ванной не так уж и много места, а жертвовать им не хотелось ни там, ни там. В комнате сына в будущем появится встроенный шкаф. Еще одну нишу мы оборудовали под небольшую гардеробную и место под сушильную машину. В последнюю уместили холодильник. Благодаря этому удалось увеличить площадь кухни с 5,6 м², до 7 квадратов.