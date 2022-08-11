|
«Советская мебель и парижский шик». Посмотрите, какой ремонт сделали гомельчане в хрущевке с нестандартной планировкой
11.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дизайнерский ремонт еще 10 лет назад могли позволить себе единицы. Сейчас спрос на художников интерьеров растет, но найти что-то особенное удается редко. В то же время материалов для вдохновения на просторах интернета «бери не хочу», поэтому белорусы смело поддаются творческим порывам. С одной стороны, экономия. С другой, новое хобби. Двойная выгода - все, как мы любим. Квартира
"На полу было 16 слоев краски. Снимали 4 дня"
Наталья вместе с мужем и двумя детьми живет в Гомеле. Девушка по образованию педагог, но реализовать себя решила в творческой сфере. Сейчас она - мастер по маникюру и дизайнер собственной квартиры и дачи, за преображением которых следят тысячи подписчиков в соцсети.
Ремонтом героиня заинтересовалась в 2014 году. После появления в семье второго ребенка супруги решились увеличить квадраты, поэтому приступили к поиску трехкомнатной квартиры.
- Я поняла, что так смогу создать дом своей мечты с нуля. Поскольку квартиру искали в Гомеле, то каких-то особых пожеланий не было. Единственное, я хотела трешку со старым дощатым или паркетным полом, - вспоминает девушка. - Однажды забрели в хрущевку с нестандартной планировкой. Два здания соединили между собой под острым углом. Квартира в 65 “квадратов” как раз находилась на стыке. Помню, что мы даже не понимали, где находится какая комната и есть ли вообще третья. Трешка была в ужасном состоянии. Ремонт, кажется, в ней не делали с момента сдачи дома.
Переделкой квартиры Наталья занималась вдвоем с мужем. Специалистов пришлось привлечь лишь для установки дверей и окон. Опыта как такового в ремонтах у пары не было, поэтому большим подспорьем оказался YouTube. Так супруги сэкономили крупную сумму, особенно в демонтаже. Самой трудной работой, по словам Натальи, оказалась чистка пола. Предыдущие владельцы красили от души - девушка насчитала 16 слоев. Снимали покрытие 4 дня.
- Было шумно и пыльно, но это определенно стоило того. Я фанат настоящего дерева. Ничто не может заменить фактуру и тактильные ощущения.
Квартиру заполонил белый цвет на стенах и потолках.
- Я быстро устаю от цвета, а белый фон позволяет воплощать разнообразные задумки. Яркость у нас появляется в мебели и декоре. Их легче заменить, перекрасив еще раз.
Санузлы
Что касается санузлов, то они тоже выдержаны в едином стиле. Девушка не хотела все отделывать плиткой, поэтому и здесь частично окрасила стены специальной краской для мокрых зон. По истечении 4 лет в ванной и туалете нет ни грибка, ни плесени.
Так как семья любит принимать долгие водные процедуры, мощности принудительной вентиляции, которая привязана к свету, не хватало. Супруги поработали и над этим. Теперь вентиляция работает круглосуточно.
Прихожая
Пол в прихожей - самый узнаваемый элемент квартиры. Наталья не изменила своей любви к дереву, а просто раскрасила его ромбами, имитируя плитку.
- Весь пол мы покрывали маслом, но все же соль, песок и химия, которую мы приносим на обуви зимой, его портят. Поэтому ромбики красили сперва масляной краской, а потом покрыли лаком. Конечно, рисунок стирается, я его уже перекрывала. Однако я не заморачиваюсь по поводу снега или грязи: не бегу сразу мыть обувь зимой.
Квартиру обставляли постепенно. Изначально все делали под скандинавский стиль, чуть позже интерьер разбавили нотки парижского шика. В итоге получилась эклектика.
- Я люблю сочетание возрастных и современных предметов, но здесь главное не переборщить. Если все напичкать предметами с историей, будет атмосфера музея. В комнате сына много винтажных вещей, но икеевский стеллаж не дает упасть в заветшалый интерьер.
Здесь же стоит редкий экземпляр шкафа производства ГДР, который Наталья перекрасила в горчичный цвет. .
-Я покупала его под гардероб, чтобы ребенок в маленьком возрасте мог сам достать свои вещи. В процессе перекраски выяснилось, что это массив покрытый шпоном, а сейчас производят мебель из ДСП. Я никогда не променяю эту вещь, она для меня очень нарядная.
Советские предметы мебели Наталья ищет на онлайн барахолках.
- Человек, который не знает ценности, продаст люстру за рублей 30. Разбирающиеся люди выставляют раритетные вещи за приличные деньги. Сейчас идет охота за такими лотами. Перекупщики потом продают их на этих же площадках в несколько раз дороже.
Спальня
Нарядности трешке придают и распашные двери в спальне.
- По планировке эта комната - проходная. Здесь были выходы в детские. Мы хотели изолировать ее, не потеряв пространство и естественный свет, который заполняет коридор и прихожую как раз благодаря гостиной. Иного выхода кроме дверей со стеклянными перегородками мы не нашли. На то время они обошлись нам в 1200 долларов, - подсчитывает стоимость работы героиня. - Прозрачных стекол мы не боимся, хотя мне пишут, что это очень смелое решение. У нас редко бывают чужие люди, поэтому и скрывать мне нечего. Если нужно отгородиться, то опускаю шторы, которые хорошо все блокируют.
Потолки в квартире такие же, как и в стандартной хрущевке, но это не значит, что нужно отказываться от высоких люстр. Но держатели все-таки пришлось подрезать. Однако, кто-нибудь из гостей ненароком все равно головой заденет свисающую красавицу.
Подыгрывает воображению и лепнина на потолке, которую часто можно встретить в сталинках. В детских комнатах она сделана из гипса со времен постройки дома. В других помещениях супруги приклеили модели из пенопласта.
- Мне понравилась квартира планировкой, потому что тут были 4 ниши, которые редко встретишь в сталинках, не то что в хрущевках. Все они помогли нам сделать пространство комфортным и удобным. В одну мы поставили стиральную машину, так как в кухне и ванной не так уж и много места, а жертвовать им не хотелось ни там, ни там. В комнате сына в будущем появится встроенный шкаф. Еще одну нишу мы оборудовали под небольшую гардеробную и место под сушильную машину. В последнюю уместили холодильник. Благодаря этому удалось увеличить площадь кухни с 5,6 м², до 7 квадратов.
Некоторые предметы интерьера Наталья делает сама. Дело касается не только текстиля, но и мебели. Например, стеллажи в кухне и спальне самодельные.
- В кухне он стоит в углу, поэтому найти что-то таких параметров было невозможно, а на заказ - дорого. К тому же, простенькую мебель мне интересно делать самой, используя минимальное количество инструментов. Приложила руки и к навесной розовой полке в детской. Подобного я нигде не видела.
Балкон
Небольшой открытый балкон в летнее время переносит жителей квартиры на парижские улицы. Там стоит столик, кресла с мягкими подушками ручной работы. Для того, чтобы было комфортно ходить босиком, Наталья положила на пол деревянный модельный настил, который купила в АMI мебель. Его нужно лишь обновлять маслом.
- Он легко и быстро собирается. По стыкам прохожусь пылесосом два раза в год: ничего не нужно разбирать. Если бы уложили плитку, не смогли бы выйти, как летом, так и зимой: сильно нагревается и промерзает.
Тамбур
Наталья на ремонте квартиры не остановилась и несколько месяцев назад приступила к преображению тамбура. Девушка признается, что у соседей, которые делят с ними общее помещение, ничего не спрашивала, но они были приятно шокированы и удивлены быстротой выполнения ремонта. Понадобилась всего неделя, чтобы изменить тамбур до неузнаваемости.
- Система хранения там была хорошая и до нас, поэтому ее мы просто аккуратно спрятали. С полом решила не заморачиваться, просто покрасила краской. Единственное, купила очень хорошие обои. Эффектный рисунок и светильники сделали все дело. Тамбур обошелся нам в 400 рублей. Соседи у нас очень хорошие, работу оценили и предложили возместить половину затрат.
Наташа сейчас занимается обстановкой дачи. Каждую деталь она тщательно подбирает, прежде чем купить или переделать.
- Интерьер у меня никогда не бывает в статичном состоянии, поэтому продумываю все наперед, чтобы упростить себе жизнь. Но куда приятнее заниматься старыми вещами, которые при желании могут еще прослужить не один десяток лет и сделать дом действительно эксклюзивным.
Обсуждайте эту статью в нашем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Советская мебель и парижский шик». Посмотрите, какой ремонт сделали гомельчане в хрущевке с нестандартной планировкой
Дизайнерский ремонт еще 10 лет назад могли позволить себе единицы. Сейчас спрос на художников интерьеров растет, но найти что-то особенное удается редко. В то же...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)