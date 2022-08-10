Статусное жилье для партийной элиты. В Минске выставили на продажу квартиру в легендарном доме «председателей Совмина»

Что касается самого легендарного дома, то пятиэтажка на 44 квартиры была построена в конце 60-х годов. О тех, кто в разные годы проживал в Броневом переулке, 4 красноречиво рассказывает фасад здания. Память о жильцах увековечена в мемориальных досках. Квартиры тут имели сразу несколько бывших председателей Совета министров БССР. Среди них − Николай Авхимович, Тихон Киселев, Александр Аксенов, Владимир Бровиков, Михаил Ковалев и Вячеслав Кебич. Также тут жили первый зампред Совета министров БССР и заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР Владимир Лобанок и председатель Президиума Верховного Совета БССР Сергей Притыцкий.



фото Андрея Гуриновича