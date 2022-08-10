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Статусное жилье для партийной элиты. В Минске выставили на продажу квартиру в легендарном доме «председателей Совмина»
11.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недвижимость в домах для «советской партийной элиты» редко попадает в свободную продажу. Тем более ценна наша находка: на площадке Realt появилось
Что касается самого легендарного дома, то пятиэтажка на 44 квартиры была построена в конце 60-х годов. О тех, кто в разные годы проживал в Броневом переулке, 4 красноречиво рассказывает фасад здания. Память о жильцах увековечена в мемориальных досках. Квартиры тут имели сразу несколько бывших председателей Совета министров БССР. Среди них − Николай Авхимович, Тихон Киселев, Александр Аксенов, Владимир Бровиков, Михаил Ковалев и Вячеслав Кебич. Также тут жили первый зампред Совета министров БССР и заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР Владимир Лобанок и председатель Президиума Верховного Совета БССР Сергей Притыцкий.
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Статусное жилье для партийной элиты. В Минске выставили на продажу квартиру в легендарном доме «председателей Совмина»
Недвижимость в домах для «советской партийной элиты» редко попадает в свободную продажу. Тем более ценна наша находка: на площадке Realt появилось объявление о...
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