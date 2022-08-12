«Кажется, что под нами играют в огромный боулинг». Минчане рассказывают о кошмарном соседстве с магазинами, хостелами и шаурмой

«Из-за мотоциклистов на сон остается два часа»

Александр живет на улице Кульман − напротив Комаровского рынка и знаменитых на весь город «шаурмичных»:

− Вечером под окнами − куча мотоциклов, и каждый водитель считает своим долгом пореветь мотором и на максимум выкрутить музыку (особенно на таких больших мотоциклах, которые светятся как новогодняя елка).

Мотоциклисты разъезжаются к 4 утра, а уже с 6 начинается суматоха продавцов с рынка, которые на тележках по тротуару возят продукты на рынок. А про автомобильные гудки в 5 утра, потому что кто-то кого-то не пропускает или просто не понравился, я вообще молчу…

В итоге, звуки с улицы не прекращаются круглые сутки, с открытыми окнами спать в принципе невозможно ни в какое время года! Зимой еще ничего, а в жару спасаемся только вентиляторами.

Знаю, что жильцы даже обращались в администрацию района, но ничего никто поделать с «миражом» и другими шаурмичными не может. Мол, они находятся в нежилом здании, и ограничить время их работы никто не имеет права. С мотоциклистами борьба также проходит безрезультатно. Проспекту Независимости, где недавно ограничили их движение, повезло. Но у нас не проспект.

Мы надеялись, что улицу закроют на сквозной проезд от Куйбышева до Якуба Коласа. Как-то это даже анонсировалось. Но скорее всего, этого уже не будет, потому что буквально месяц назад там изменили организацию движения, чтобы уменьшить трафик по улице.