Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

Источник материала: realt.by

Во дворах недалеко от площади Победы и Военного кладбища продается пентхаус с интерьером, который разрабатывал лондонский дизайнер. Ремонт закончили в прошлом месяце, а в квартире до этого никто не проживал. Посмотрите, что там есть и сколько стоит готовая трешка в клубном доме в центре города.

Малоэтажный клубный дом находится по адресу Смолячкова, 4. Его построили в 2013 году. В базе Realt появилось объявление о продаже пентхауса, где сразу можно жить. Общая площадь трехкомнатной квартиры - 135,6 м².



Квартира находится на 7 этаже, выше только технический этаж. В квартире стены покрашены краской. На полу лежит итальянский керамогранит и паркетная доска KAHRS.. Здесь располагаются несколько жилых комнат. Самая большая отведена под кухню-гостиную. В зоне гостиной оборудовали два рабочих места, которые не выбиваются из общей картинки и не занимают много пространства. На небольшой перегородке висит телевизор, а под ним владельцы встроили биокамин.







Кухня тоже довольно просторная. Светлый цвет гарнитур датского производства отлично разбавляет зеленую гостиную. У окна организована обеденная зона. Вся встроенная бытовая техника принадлежит немецкому бренду NEFF.





В квартире сделаны две спальные комнаты чуть больше 20 "квадратов". Мебель - датская, встроенная мебель - белорусского производства. К одной из спален, санузлу и гардеробной ведет одна дверь Три помещения примыкают друг другу, отделяясь от остального пространства.













Санузлы разделяет стенкой: один в спальне, другой - общий. Во втором владельцы организовали и постирочную.











В квартире также есть кладовая и длинная застекленная лоджия.



Дом располагается недалеко от станции метро "Площадь Победы". Вместе с квартирой покупателю достанется два машиноместа в подземном паркинге.



Оценивают трешку в 560 тысяч долларов. В этом же доме на третьем этаже продается четырехкомнатная квартира без отделки. Общая площадь объекта - 150, 7 "квадрата". Стоимость квартиры - 264 500 долларов.