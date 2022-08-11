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Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
11.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Во дворах недалеко от площади Победы и Военного кладбища продается пентхаус с интерьером, который разрабатывал лондонский дизайнер. Ремонт закончили в прошлом месяце, а в квартире до этого никто не проживал. Посмотрите, что там есть и сколько стоит готовая трешка в клубном доме в центре города.
Квартира находится на 7 этаже, выше только технический этаж.
В квартире стены покрашены краской. На полу лежит итальянский керамогранит и паркетная доска KAHRS..
Здесь располагаются несколько жилых комнат. Самая большая отведена под кухню-гостиную. В зоне гостиной оборудовали два рабочих места, которые не выбиваются из общей картинки и не занимают много пространства. На небольшой перегородке висит телевизор, а под ним владельцы встроили биокамин.
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В этом же доме на третьем этаже
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Во дворах недалеко от площади Победы и Военного кладбища продается пентхаус с интерьером, который разрабатывал лондонский дизайнер. Ремонт закончили в прошлом...
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