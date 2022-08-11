ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

11.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Во дворах недалеко от площади Победы и Военного кладбища продается пентхаус с интерьером, который разрабатывал лондонский дизайнер. Ремонт закончили в прошлом месяце, а в квартире до этого никто не проживал. Посмотрите, что там есть и сколько стоит готовая трешка в клубном доме в центре города. 

Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

Малоэтажный клубный дом находится по адресу Смолячкова, 4. Его построили в 2013 году. В базе Realt появилось объявление о продаже пентхауса, где сразу можно жить. Общая площадь трехкомнатной квартиры - 135,6 м².

Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

Квартира находится на 7 этаже, выше только технический этаж.

В квартире стены покрашены краской. На полу лежит итальянский керамогранит и паркетная доска KAHRS..

Здесь располагаются несколько жилых комнат. Самая большая отведена под кухню-гостиную. В зоне гостиной оборудовали два рабочих места, которые не выбиваются из общей картинки и не занимают много пространства. На небольшой перегородке висит телевизор, а под ним владельцы встроили биокамин. 

Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

Кухня тоже довольно просторная. Светлый цвет гарнитур датского производства отлично разбавляет зеленую гостиную. У окна организована обеденная зона. Вся встроенная бытовая техника принадлежит немецкому бренду NEFF. 

Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

В квартире сделаны две спальные комнаты чуть больше 20 "квадратов". Мебель - датская, встроенная мебель - белорусского производства.

К одной из спален, санузлу и гардеробной ведет одна дверь Три помещения примыкают друг другу, отделяясь от остального пространства.

Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

Санузлы разделяет стенкой: один в спальне, другой - общий. Во втором владельцы организовали и постирочную.

Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит
Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

В квартире также есть кладовая и длинная застекленная лоджия.

Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

Дом располагается недалеко от станции метро "Площадь Победы". Вместе с квартирой покупателю достанется два машиноместа в подземном паркинге. 

Продается дизайнерский пентхаус рядом с площадью Победы. Цена вас удивит

Оценивают трешку в 560 тысяч долларов

В этом же доме на третьем этаже продается четырехкомнатная квартира без отделки. Общая площадь объекта - 150, 7 "квадрата". Стоимость квартиры - 264 500 долларов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во дворах недалеко от площади Победы и Военного кладбища продается пентхаус с интерьером, который разрабатывал лондонский дизайнер. Ремонт закончили в прошлом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Статусное жилье для партийной элиты. В Минске выставили на продажу квартиру в легендарном доме «председателей Совмина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.08.2022
Mir24.TV Belarus
11.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика