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"В концепции 15-минутного города". Урбанист оценил один из минских ЖК
15.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С каждым годом жизнь в Минске становится все проще, хотя сама система состоит из сложных процессов, которые порой трудно понять нам, простым гражданам. Развитием города в интересах жителей занимается урбанистика. Интересно, что в Беларуси до этого года ни один университет страны не готовил специалистов этой области. Вместе с партнером
"В трущобы урбанисты привозили джазовых музыкантов и исполнителей"
Подумать только, сколько усилий и времени потребовалось нашим предкам, чтобы сделать города такими, какие они есть сейчас. Урбанистикой люди занимались всегда, но как наука она возникла в прошлом веке в Лондоне, когда принципы организации городского пространства начали изучать в университете. Активная трансформация городов началась после появления автомобилей, которых становилось все больше и это приводило к настоящим проблемам. Чтобы ее решить, в Америке, например, занялись расширением дорог, а в Европе развивать общественный транспорт.
Минск постоянно развивается: на месте старых неиспользуемых территорий появляются общественные места и новые жилые комплексы, которые нужно сделать удобными для людей разных социальных групп. В нашей стране как таковой профессии "урбанист" нет. Осваивать специальность начнут только с этого года студенты Брестского университета. Все это время урбанистику изучали будущие политологи из БГУ, архитекторы из БНТУ и простые волонтеры.
Андрей - докторант Масарикова университета, где изучает коммуникации. В свое время, будучи аспирантом БГУ, он заинтересовался урбанистикой и посвятил этой теме свою диссертацию. 10 месяцев назад он присоединился к проекту “Робім Гуд”, где с другими урбанистами помогает горожанам составлять обращения в госорганы, чтобы законно поменять ландшафт дворов, возвести детскую площадку, ищут волонтеров для реализации разных городских проектов.
- Главное в урбанистике - это люди, поэтому наша цель сделать двор, район и город комфортным для его жителей. За время учебы мне удалось побывать в Румынии и посчастливилось понаблюдать за некоторыми проектами. Один из запоминающихся - привлечение внимания общества к социально уязвимому слою населения, чтобы те, в свою очередь, стали неотъемлемой частью жизни города. Мой университет, например, организовывал бесплатные обеды по четвергам для людей с низким достатком, которые кушали вместе с нами. В отдаленные районы, трущобы урбанисты привозили джазовых музыкантов и исполнителей. После концертов участники общались с горожанами и, таким образом, местные включались в городскую жизнь. В Беларуси я участвовал в проекте по восстановлению исторических памятников в Пинске. Мы привозили сотрудников исторического музея, Академии наук в город, а исполнительный комитет выделял общежития, чтобы люди могли работать на месте. Проект проводили дважды.
Урбанистика больших городов, а тем более столицы, иная. Возникают вопросы к специалистам при сносе или новом строительстве того или иного объекта. В спорных ситуациях Андрей старается придерживаться концепции Эдварда Глейзера, что изложена в книге урбаниста “Триумф города”.
- Он считает, что, когда город разрастается, это плохо влияет на всех его жителей и экологию в том числе. Таким образом, увеличивается расстояние движения транспорта, нужно больше энергии, чтобы обеспечить местных всеми условиям. Глейзер идеализирует Манхэттенский вариант развития города, то есть правильное уплотнение застройки и рост этажности. А такой подход многие горожане воспринимают плохо. Хотя с точки зрения сохранения окружающей среды и концепции “15-минутного города” - это хорошо. При этом в приоритете сохранять зелёные зоны, развивать городское садоводство, проводить озеленение фасадов и крыш.
Подобные проекты еще в прошлом веке пытались реализовать в Минске на кровле домов напротив Национальной библиотеки.
Что за концепция “15-минутного города”?
Концепция “15-минутный город” - это размещение в пешей доступности от жилья всего самого необходимого для комфортной жизни. Идея таких liveable и walkable районов впервые была сформулирована профессором Карлосом Морено во Франции. В 2020 году она стала важным пунктом в предвыборной программе Анн Идальго, которая в итоге стала мэром Парижа.
- Например, жилой комплекс “4 сезона” как раз вписывается в эту концепцию, так как до Севастопольского парка всего 10 минут ходьбы, как и до Логойского тракта, где планируется прокладка Зеленолужской ветки метро. Близко располагаются ТЦ, детские сады и школа. И это, несомненно, преимущество комплекса.
Недалеко от ЖК находятся различные развивающие детские центры. В округе обустроены площадки для выгула домашних питомцев.
- Активный образ жизни становится массовым. Теперь и застройщики начали уделять внимание велогаражам, подмечает Андрей. - Я рад, что в “4 сезона” они сделаны по стандартам наших коллег из Минского велосипедного общества - крытый и освещенный естественным светом велогараж с настенными креплениями, которые закрываются под ключ. Позволю себе дать рекомендации жителям ЖК – приобретайте велосипеды. Отсюда недалеко до Цнянки, там организована неплохая велодорожка с живописным видом вокруг водохранилища. А также есть экотропа.
Урбанист отмечает, что чаще всего минчане обращаются в проект “Робім Гуд” за помощью в организации детских площадок и дворов.
Тут быть вне эмоций тяжело. Это большая и серьезная проблема наших городов: с детьми просто негде гулять. Мы с командой катаемся по городам ЕС и перенимаем опыт. У нас есть понимание того, что такое хорошая игровая зона и как добиться ее возведения в Беларуси. Плюс игровой площадки в ЖК «4 сезона» – это, безусловно, наличие атравматики, лавочек, урн и освещения. Я думаю, что она вполне заинтересует детей до лет 6.
Андрей говорит, что в городе по-прежнему мало площадок, которые заинтересуют подростков и детей с особыми потребностями. Взрослым на площадках тоже должно быть удобно: рядом стоять лавки, в доступности вода и туалет.
- Сегодня европейские детские площадки обеспечены объектами с разными сюжетами для игр, они познавательны, там обязательно должна быть тень, удобства для мам и пап. Из последних площадок, что мне понравились – это игровая зона для детей в парке имени Клары Цеткин в Лейпциге. Там есть своя гидростанция - познавательная зона для детей, карусели сделаны из натуральных материалов. К тому же количество конструкций позволяет придумывать множество игровых сценариев для разного возраста.
- Минчане также обеспокоены большим количеством автомобилей и загазованностью в городе, поэтому вопрос зеленых зон будет актуальным еще долгие годы. Ведь территории, которые обычно занимают стоянки, можно в будущем силами товариществ оборудовать под площадки для фитнеса, воркаута или организовать небольшой сквер. Для автомобилей при этом нужно строить подземные паркинги или предусматривать их в торговых центрах.
- В конце концов, двор можно и нужно менять – делать его таким, каким его видят местные жительницы и жильцы. А мы, урбанисты, готовы им в этом помочь.
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С каждым годом жизнь в Минске становится все проще, хотя сама система состоит из сложных процессов, которые порой трудно понять нам, простым гражданам....
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