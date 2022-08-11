"В концепции 15-минутного города". Урбанист оценил один из минских ЖК

Урбанистика больших городов, а тем более столицы, иная. Возникают вопросы к специалистам при сносе или новом строительстве того или иного объекта. В спорных ситуациях Андрей старается придерживаться концепции Эдварда Глейзера, что изложена в книге урбаниста “Триумф города”.

- Он считает, что, когда город разрастается, это плохо влияет на всех его жителей и экологию в том числе. Таким образом, увеличивается расстояние движения транспорта, нужно больше энергии, чтобы обеспечить местных всеми условиям. Глейзер идеализирует Манхэттенский вариант развития города, то есть правильное уплотнение застройки и рост этажности. А такой подход многие горожане воспринимают плохо. Хотя с точки зрения сохранения окружающей среды и концепции “15-минутного города” - это хорошо. При этом в приоритете сохранять зелёные зоны, развивать городское садоводство, проводить озеленение фасадов и крыш.

Подобные проекты еще в прошлом веке пытались реализовать в Минске на кровле домов напротив Национальной библиотеки.