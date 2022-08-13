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Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

13.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Переселится на дачу и жить там постоянно не такая уж и плохая идея, если садовое товарищество рядом с Минском, а дом теплый, с современной системой отопления и всесезонным водопроводом. Сегодня рассмотрим сразу несколько таких вариантов на Realt — готовых к заселению, с отделкой и мебелью. Зная цены на квартиры в минских новостройках, стоимость этих домов выглядит вполне адекватной.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

СТ «Фантазия-1, Московское направление, 27 км от МКАД

Несомненный плюс этого товарищества — транспортная доступность. Находится оно рядом с Курганом Славы, возле трассы на аэропорт. Рядом с СТ проходит железная дорога - добраться сюда можно и на электричке в любое время года.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Дом построен в современном стиле барнхаус. По конструкции он каркасный, хорошо утепленный. Отделка фасада комбинированная — металл и дерево.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Внутри спокойный светлый интерьер в скандинавском стиле. Планировка не совсем обычная. В гостиной и кухне — второй свет, в этой части высота потолка 5,7 метра. На первом этаже находятся душевая с туалетом и гардероб (при желании может быть переоборудован в детскую). На втором этаже - спальня с полноценным рабочим местом.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Стены оштукатурены и покрашены, на полу ламинат. В душевой плитка. Окна стеклопакеты с москитными сетками.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Отапливается дом электроконвекторами. На лето предусмотрен кондиционер. Вода подогревается в электробойлере.

Дача полностью укомплектована: мебель в доме и на улице, стирально-сушильная и посудомоечная машины, духовка, плита, холодильник, микроволновка. Дом, кстати, продается со всей мебелью.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

На участке размером в 6 соток есть еще хозпостройка, бассейн 4,5 метров с фильтром, растет сад.. Территория огорожена, дорожки мощенные.

Новому владельцу достанется садовый инвентарь, газонокосилка, триммер, качели, генератор, мангал с коптильней.

Стоимость дома53 000 долларов. Его площадь 41 м2, значит «квадрат» готовой к проживанию жилплощади стоит 1292 доллара.

СТ «Березка-2008», Пуховичское направление, 34 км от МКАД

В товарищество можно попасть по скоростной трассе М5 или на городской электричке (до станции «Руденск»). СТ современное, с широкими улицами и большими участками. Опасаться, что зимой дороги никто не почистит, похоже, нет оснований — рядом с домом проходит асфальтированная дорога. Здесь будет чем заняться грибникам и рыбакам - рядом лес и Свислочь. Вся необходимая инфраструктура - продуктовые магазины, поликлиника, школы, сады, аптека, почта, - расположена в 2,5 км в поселке Дружный.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Дом достаточно просторный, на 100 «квадратов». Как сообщается в объявлении, «строился для себя, но планы поменялись».

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Стены сложены из газосиликатного блока, утеплены, оштукатурены и покрашены фасадной краской на силиконовой основе. Крыша – мягкая кровля (утеплена каменной ватой 200мм «Parok»).

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Внутри стены отделаны вагонкой и декоративной штукатуркой. Для сохранения пространства и света вместо части перекрытия над гостиной сетка, на которой можно приятно отдохнуть как взрослым, так и детям.

К дому примыкает веранда для комфортного отдыха на свежем воздухе.

Системе отопления не хватает лишь котла — по комнатам разведены трубы, установлены радиаторы, на первом этаже под плиткой «теплый пол». Котельная выделена отдельным помещением.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Электричество разведено на 220В, но есть возможность завести 380В. Водоснабжение автономное, из своей скважины (36 метров). Канализация – септик.

Участок 10 соток ровный, огорожен со всех сторон. На нем есть беседка и хозпостройка для хранения инвентаря. В саду посажены яблони, груши, сливы, малина и виноград.

Этот дом оценили в 49 800 долларов. Квадратный метр стоит всего 498 долларов.

«Заславльский труд», Молодечненское направление, 10 км от МКАД

Дом расположен в садовом товариществе рядом с известной всем минским дачникам Крыжовкой. Расположение идеальное - 10 минут езды на машине до кольцевой дороги Минска. Также в 10 минутах ходьбы находится станция "Крыжовка". СТ окружено лесом, рядом Минское море.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Дом имеет современную планировку: три спальни, гостиная, объединенная с кухней с выходом на большую деревянную террасу, два санузла. Чердак можно использовать как полноценную комнату или кладовку.

Дом продается с черновой отделкой: деревянный пол, гипсокартон, разводка электричества и отопления.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

На участке 10 соток стоит дополнительный деревянный домик для хозяйственных нужд.

Этот домик в Крыжовке оценили в 69 000 долларов. Пересчитываем и получаем примерно 697 долларов за «квадрат».

СТ «Надежда-Инв», Брестское направление, 27 км от Минска

СТ находится в 5 км от города-спутника Фаниполь со всей необходимой инфраструктурой. Рядом расположены остановки электричек на Минск.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Дом здесь на 109 м2. Построен из блоков, утеплен и обшит имитацией бруса снаружи и изнутри. В нем два этажа и погреб.

На этой даче есть все условия и удобства для комфортного постоянного проживания. А именно: своя вода круглый год, газ баллонный, канализация-септик. Отапливается энергоэффективной печью-камином и конвекторными обогревателями.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Функциональная планировка, с грамотно организованным пространством делают дом уютным. Первый этаж - прихожая, кухня, гостиная, санузел с душевой, кладовая с погребом. Второй этаж - просторная спальня с выходом на остекленную террасу и вместительная гардеробная.

Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Участок ровный, 9 соток. На нем красивый газон, сад, теплица. Территория огорожена.

Стоит такая дача 59 900 долларов. То есть, квадратный метр получается по 550 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Переселится на дачу и жить там постоянно не такая уж и плохая идея, если садовое товарищество рядом с Минском, а дом теплый, с современной системой отопления и...
 
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