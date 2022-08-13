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Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
13.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Переселится на дачу и жить там постоянно не такая уж и плохая идея, если садовое товарищество рядом с Минском, а дом теплый, с современной системой отопления и всесезонным водопроводом. Сегодня рассмотрим сразу несколько таких вариантов на Realt — готовых к заселению, с отделкой и мебелью. Зная цены на квартиры в минских новостройках, стоимость этих домов выглядит вполне адекватной.
СТ «Фантазия-1, Московское направление, 27 км от МКАД
Внутри спокойный светлый интерьер в скандинавском стиле. Планировка не совсем обычная. В гостиной и кухне — второй свет, в этой части высота потолка 5,7 метра. На первом этаже находятся душевая с туалетом и гардероб (при желании может быть переоборудован в детскую). На втором этаже - спальня с полноценным рабочим местом.
На участке размером в 6 соток есть еще хозпостройка, бассейн 4,5 метров с фильтром, растет сад.. Территория огорожена, дорожки мощенные.
Новому владельцу достанется садовый инвентарь, газонокосилка, триммер, качели, генератор, мангал с коптильней.
Стоимость
СТ «Березка-2008», Пуховичское направление, 34 км от МКАД
В товарищество можно попасть по скоростной трассе М5 или на городской электричке (до станции «Руденск»). СТ современное, с широкими улицами и большими участками. Опасаться, что зимой дороги никто не почистит, похоже, нет оснований — рядом с домом проходит асфальтированная дорога. Здесь будет чем заняться грибникам и рыбакам - рядом лес и Свислочь. Вся необходимая инфраструктура - продуктовые магазины, поликлиника, школы, сады, аптека, почта, - расположена в 2,5 км в поселке Дружный.
Внутри стены отделаны вагонкой и декоративной штукатуркой. Для сохранения пространства и света вместо части перекрытия над гостиной сетка, на которой можно приятно отдохнуть как взрослым, так и детям.
К дому примыкает веранда для комфортного отдыха на свежем воздухе.
Системе отопления не хватает лишь котла — по комнатам разведены трубы, установлены радиаторы, на первом этаже под плиткой «теплый пол». Котельная выделена отдельным помещением.
Электричество разведено на 220В, но есть возможность завести 380В. Водоснабжение автономное, из своей скважины (36 метров). Канализация – септик.
Участок 10 соток ровный, огорожен со всех сторон. На нем есть беседка и хозпостройка для хранения инвентаря. В саду посажены яблони, груши, сливы, малина и виноград.
Этот дом оценили в 49 800 долларов. Квадратный метр стоит всего 498 долларов.
«Заславльский труд», Молодечненское направление, 10 км от МКАД
На участке 10 соток стоит дополнительный деревянный домик для хозяйственных нужд.
СТ «Надежда-Инв», Брестское направление, 27 км от Минска
СТ находится в 5 км от города-спутника Фаниполь со всей необходимой инфраструктурой. Рядом расположены остановки электричек на Минск.
Дом здесь на 109 м2. Построен из блоков, утеплен и обшит имитацией бруса снаружи и изнутри. В нем два этажа и погреб.
На этой даче есть все условия и удобства для комфортного постоянного проживания. А именно: своя вода круглый год, газ баллонный, канализация-септик. Отапливается энергоэффективной печью-камином и конвекторными обогревателями.
Участок ровный, 9 соток. На нем красивый газон, сад, теплица. Территория огорожена.
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Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска
Переселится на дачу и жить там постоянно не такая уж и плохая идея, если садовое товарищество рядом с Минском, а дом теплый, с современной системой отопления и...
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