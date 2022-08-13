Дачи, на которых можно зимовать. Смотрите, какие есть классные дома в СТ по цене однушки возле Минска

Внутри стены отделаны вагонкой и декоративной штукатуркой. Для сохранения пространства и света вместо части перекрытия над гостиной сетка, на которой можно приятно отдохнуть как взрослым, так и детям.

К дому примыкает веранда для комфортного отдыха на свежем воздухе.

Системе отопления не хватает лишь котла — по комнатам разведены трубы, установлены радиаторы, на первом этаже под плиткой «теплый пол». Котельная выделена отдельным помещением.