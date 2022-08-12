59 тысяч долларов – за участок в Колодищах, 40 тысяч − за землю в Хатежино. Рассказываем об итогах сегодняшнего аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе. Участникам было предложено 28 лотов. Торги прошли по 9 участкам. На 6 наделов было подано по одному заявлению. На остальные лоты заявок не поступило.

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка. Один из них № 3 расположен в аг. Колодищи, на ул. Алмазной. На лот было подано самое большое количество заявок – 6, однако один участник не прошел регистрацию. По нынешним временам, в условиях заметного спада на рынке покупательской активности, это неплохой результат. Участок насчитывает 12 соток и оснащен электричеством и газом. Не испугала участников торгов и начальная цена на лот. Она тоже была самой высокой из всех предложений на аукционе – 65 000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 153 267 рублей, или 59 497 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Четыре человека подали заявки на дешевый лот № 3 – участок в д. Щербины Лошанского сельсовета, но один потенциальный участник не зарегистрировался. Надел оснащен только электричеством и насчитывает 13,4 сотки. При начальной цене 7 800 рублей лот удалось реализовать за 32 583 рубля, или 12 644 доллара .

Напомним, что на июльском аукционе участок в этой деревне на ул. Ярославской продан единственному заявителю за 44 100 рублей, или 17 184 доллара США. Начальная цена на лот также составляла 42 000 рублей.

Второй участок № 4 находится в коттеджной застройке в д. Старина, на ул. Ярославской. Он насчитывает немногим более 14 соток и имеет все коммуникации. Земельный надел пожелали купить 5 человек. При стартовой цене 42 000 рублей лот продан за 67 641 рубль, или 26 250 долларов .

Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка. Один из них расположен в д. Богушово, 3 – в аг. Хатежино. Торги прошли только по участкам в агрогородке. Два соседних участка на ул. Будавников были выставлены на аукцион за 45 000 рублей каждый. Они не имеют коммуникаций. На участок № 13 подали 4 заявления, на участок № 14 – 3 заявки. Лоты проданы за 103 500 рублей, или 40 166 долларов, и 97 000 рублей, или 37 643 доллара, соответственно. Участок № 13 на ул. Широкой также не оснащен коммуникациями, насчитывает 9,5 сотки. При стартовой цене 40 000 рублей лот продан за 66 000 рублей, или 25 613 долларов.

Из 2-х участков, которые выставлял на аукцион Щомыслицкий сельсовет, торги прошли только по одному в д. Городище. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет все коммуникации и был предложен участникам торгов за 55 000 рублей. За лот боролись 2 человека. Участок продан за 73 205 рублей, или 28 409 долларов.

Не заинтересовали людей и дешевые участки в Шершунском сельсовете. Они были предложены по самым низким ценам – за 5 900 и 5 100 рублей соответственно. Земельные наделы оснащены только электричеством. Торги прошли лишь по одному участку в д. Курневичи. На лот было подано 2 заявки.

Кстати, не было проявлено большого интереса к дешевым участкам в Шершунском сельсовете и на июльском аукционе. Тогда на 2 надела в деревнях Дашки и Жуки претендовали по одному заявителю.

Из 7 участков, которые выставлял на сегодняшний аукцион Михановичский сельсовет, лишь один заинтересовал одного человека. Он расположен в д. Котяги. На остальные лоты заявок не было.

Ни одного заявления не поступило и на участки в д. Селюты и аг. Семково Папернянского сельсовета. К слову, в прошлом месяце на участки в этих населенных пунктах было подано по одной заявке.

По одному заявлению на сегодняшний аукцион было подано на 3 участка в д. Ключники Острошицко-Городокского сельсовета.