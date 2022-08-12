Стильные и красивые дома белорусов. Смотрите, какие новые коттеджи построились возле Минска

Источник материала: realt.by

Стильные современные дома с оригинальной архитектурой всегда вызывают повышенный интерес. И если уж такие появляются в продаже на Realt, то фокус внимания смещается на их внешний вид, интерьер и устройство, а не на ценник. Сегодня мы предлагаем оценить и обсудить сразу несколько объектов загородной недвижимости, которые нам приглянулись.

Острошицы, Логойское направление, 19 км от МКАД

Казалось бы, что в этом доме необычного? Двускатная крыша и прямоугольник стен под ней.





Но стиль — в деталях. Например, в контрасте белого и графита, в лаконичном декоре на фасаде, внутренней планировке.



Внутри — большая гостиная со вторым светом и панорамными окнами на задний двор и террасу. Высота потолка здесь 4,7 м. В доме два санузла, современная кухня, четыре спальни. Отопление от газового котла, радиаторы, теплый пол.





Участок расположен в тихом месте возле леса, огорожен светопрозрачной изгородью. На нем еще есть парковка и хозблок. Стоимость — 193 000 долларов.

Лесковка, Логойское направление, 9 км от МКАД

В Лесковке мы нашли вариацию на тему дома в Острошицах — есть некоторое сходство в архитектуре, в подходе к отделке фасада и интерьера.





Он построен из красного кирпича, утеплен. Есть все коммуникации: вода центральная, канализация местная, электрика, оптоволокно, охранная сигнализация.





Потолки высокие, три метра, современные панорамные окна. Внутри большая кухня-гостиная, три изолированные спальни, кабинет, гардеробная комната.







На территории есть гараж на два автомобиля и три дополнительных парковочных мест для гостей.Участок огорожен, на въезде стоят автоматические ворота. Стоимость этого дома — 319 000 долларов. Почему он дороже? Все просто - находится ближе к Минску, участок уединенный, не граничит с соседями.

Чертяж, Логойское направление, 7 км от МКАД

Этот современный коттедж находится в 10 мин езды от Минска по Логойскому шоссе. Строился по хорошему проекту и на совесть - каркас и перекрытия монолитные, заполнение стен - газосиликатный блок с утеплением.





Фасад оштукатурен и покрашен. Особенность дома - эксплуатируемая кровля, на которой при желании можно даже вечеринку с танцами закатить.





Под домом находится подвал с подсобными помещениями и котельной. На первом этаже находятся кухня-гостиная с отдельной террасой и кладовкой для хранения продуктов, гостевая спальная комната, санузел.





На втором этаже три спальни. Причем две комнаты - с собственными санузлами и гардеробной. Этот дом в 10 минутах от МКАД оценили в 250 000 долларов.

Колодищи, Московское направление, 3 км от МКАД

Новый стильный дом появился в Колодищах. Он одноэтажный, с плоской кровлей и большой площадью остекления.



Рассматривать его нужно в комплексе с благоустроенным участком — молодые сосны, декоративная подсветка являются отличным фоном для комбинированной отделки фасада (декоративная штукатурка, клинкер и сибирская лиственница).







Дом построен из керамзитобетонных блоков с утеплением. Кровля плоская, эксплуатируемая (бетонная плита 20 см, утепление 20 см, эксплуатируемое гидроизоляционное кровельное покрытие), со скрытой ливневой системой с дренажной канализацией. Дом обеспечен всеми инженерными сетями: свет, газовое отопление, центральный водопровод, канализация, оптоволокно, разводка под видеонаблюдение, мобильный интернет, видеодомофон.







Дом не выглядит приплюснутым из-за высоты стен — от пола до потолка 3,76 м. Внутри пять комнат, санузлы, гостиная, кухня, топочная, подсобные помещения, гараж на две машины. - Участок 15 соток огорожен, на нем газон, декоративное освещение и мощение тротуарной плиткой. Стоимость — 345 000 долларов.

Кунцевщина, Молодечненское направление, 3 км от МКАД

Чтобы понять, чем отличается современная архитектура от привычной, можно взглянуть на фото ниже — в окружении дачной застройки этот коттедж выделяется и цветом, и формой, и материалами.



И стоимостью - он п родае тся с мебелью и элементами декора за 310 000 долларов. Другой такой дачи в этом СТ точно не найти.





О доме известно, что он строился по авторскому архитектурному проекту, внутри реализован хороший дизайн-проект.







Стены кирпичные с утеплением. Кровля у него фальцевая. Водоотвод с крыши реализован через дождеприемники собственную ливневку, что исключает затопление участка. Планировка такая: четыре просторные спальни, две гардеробные, два санузла, огромный зал с высоким потолком (5,2 м) и кухня. Дом отапливается газовым котлом Vaillant, канализация автономная, с системой глубокой очистки. Система вентиляции механическая, с рекуперацией тепла.

Василевщина, Брестское направление, 11 км от МКАД

Этот дом построен в современном стиле барнхаус. Общая площадь – 128 квадратных метров. К строительству подход основательный — ленточный фундамент, стены из газосиликатных блоков с монолитным поясом, утепленными откосами.



Визуальный облик определяет комбинированный фасад. Он вентилируемый, обшит лиственницей и металлопрофилем с теплоотражающим покрытием. На крыше — кровельный металлопрофиль. В гостиной установлены панорамные окна в пол, из которых открывается впечатляющий вид на просторы. Окна энергоэффективные, пятикамерные, усиленные.





Планировочное решения предполагает мансардный этаж.Внутри дома отделки нет.



Размер участка почти 9 соток. Он правильной геометрической формы, но без благоустройства. Расположен в коттеджной застройке деревни. По границе участка проходит газ. Поэтому и стоимость — 62 900 долларов.