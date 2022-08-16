«Предложил наследнику 500 долларов, а он затанцевал от радости». Минчанин купил заброшенный дом и занялся агротуризмом

Источник материала: realt.by

Андрей — хозяин усадьбы «Вясёлая хата», которая находится в 75 километрах от Минска. Когда нашему герою приглянулся старый заброшенный дом в деревне, он сразу нашел хозяев, чтобы купить его (получилось всего за 500 долларов). Сначала Андрей хотел сделать там дачу, но в итоге получилась целая агроусадьба, даже − с музеем! На территории выкопали свое озеро, где можно купаться и рыбачить. Почти все Андрей старался делать своими руками, а еще для него важно было сохранить атмосферу старой деревенской избы. Сейчас «Вясёлая хата» активно принимает гостей. Историю усадьбы и ее хозяина рассказываем в нашем новом видео.