Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Проезжаем ряды разнообразных построек и встречаем первых дачников.

− Здравствуйте, как вам тут живется?

− Ой, я тут так, наездами, раз в два-три месяца бываю. Здесь родители мои больше живут. Вроде у них все неплохо. Не жалуются. Автолавка приезжает несколько раз в неделю. Транспорт до Минска есть – маршрутки и автобусы. Вода – сезонная, но кто-то себе скважины делает.

− А самолеты не мешают?

− Мне – точно нет, от родителей тоже не слышал. Вообще, для пенсионеров – это хорошее место. Тут сосны, лес рядом.