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Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

17.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы когда-нибудь летели в Минск на самолете, то, возможно, перед посадкой видели справа по борту родные сосенки и аккуратные домики. Скорее всего, это были садовые товарищества «Быкачено», «Пограничник» и «Абсолют – 2009». Именно эти дачи находятся в двух километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта. Нам стало интересно, а каково это иметь дом и огород рядом с главной воздушной гаванью страны? Едем и смотрим.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

По отличной «гостевой» трассе двигаемся из Минска в сторону Национального аэропорта. Расстояние от МКАД до нужных нам дач – 27 километров. Приближаемся к аэропорту, слева пугает размахом строительства индустриальный парк «Великий камень», а мы сворачиваем направо – в лесок.

Хорошая дорога тут же превращается в гравийку. Впрочем, до дачного массива, состоящего из трех поселков, ехать всего пару минут. Итак, перед нами – садовые товарищества «Быкачено», «Пограничник» и «Абсолют−2009».

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Первым делом попадаем в «Быкачено». Этот дачный поселок насчитывает более 350 участков. Вероятно, над его названием долго не заморачивались – точно также называется ближайшая деревня. Смотрим по сторонам и радуемся увиденному. Все аккуратненько, чистенько, миленько. В общем, как мы любим. Новых строек тут практически нет, а из-за заборов выглядывают разнообразные дома и домики, а также − богатые на урожай сады и огороды.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Проезжаем ряды разнообразных построек и встречаем первых дачников.

− Здравствуйте, как вам тут живется?

− Ой, я тут так, наездами, раз в два-три месяца бываю. Здесь родители мои больше живут. Вроде у них все неплохо. Не жалуются. Автолавка приезжает несколько раз в неделю. Транспорт до Минска есть – маршрутки и автобусы. Вода – сезонная, но кто-то себе скважины делает.

− А самолеты не мешают?

− Мне – точно нет, от родителей тоже не слышал. Вообще, для пенсионеров – это хорошее место. Тут сосны, лес рядом.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Едем дальше по улицам. Одни уютные домики сменяются другими, а мы не устаем любоваться цветами и восхищаться трудолюбием местных дачников. 

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Дороги внутри товарищества – хоть и грунтовые, но выглядят аккуратно. Кое-где они присыпаны мелкими камешками, а местами похожи на зеленый ковер.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

В одном из проездов с нами соглашается пообщаться еще один местный житель. Мужчина рассказывает, что эти дачи появились на месте огородов, которые первоначально давали работникам аэропорта. Сначала тут были просто участки под картошку, а затем лет 25-30 назад на них разрешили строиться. Так тут и выросли первые дачи. Воду в товариществе дают только в теплое время года, газа – нет. Купаться можно на Волме (до нее можно доехать на велосипеде или автомобиле), но у многих есть свои бассейны.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Учитывая близость взлетно-посадочной полосы, также интересуемся у мужчины:

− Не мешают ли самолеты?

− Да вы что, я ж сам в аэропорту 15 лет отработал! Как они могут мне мешать. К тому же, сейчас летать стали меньше, к сожалению.

− А «Великий камень» − хороший сосед? Китайцы не приходят в гости?

− В начале строительства, бывало, что и ходили тут. Но потом перестали. Может, им запретили, не знаю. А так, там ведь жилой дом построили, почту открыли, магазин. Можно теперь за продуктами ходить.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Продолжаем путь и попадаем в более новую часть дачного массива. Перед нами улица с симпатичными современными коттеджами. 

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Путешествуя по дачному массиву, попадаем в СТ «Абсолют – 2009», которое находится по соседству. Сейчас здесь насчитывается 79 участков. Эта земля явно осваивалась позже.

О том, что это товарищество застраивалось в последнее десятилетие говорит архитектура дачных построек. Тут и лаконичные коттеджи, и популярные в последнее время каркасники, и надежные во все времена дома из бруса.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Отмечаем, что участки в этом товариществе побольше, дома посолиднее, а заборы повыше. Судя по всему, многие живут тут круглогодично.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

За товариществом виднеется сосновый лес, а на территории имеется самодельное футбольное поле.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Продолжаем нашу экскурсию и с надеждой вглядываемся в небо – ну где же вереницы самолетов, «перекрестки» белых конденсационных следов, рев турбин и все такое? Для того чтобы отследить хоть какую-нибудь «птичку» заходим на сайт отечественной авиакомпании и понимаем, что Минск − не Стамбул. Это там самолеты взлетают каждые полминуты. В нашем же аэропорту, учитывая все обстоятельства, днем промежутки между рейсами могут достигать около 2-3 часов. Всего же в сутки главный белорусский аэропорт встречает и провожает около 25-30 самолетов. 

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Выезжаем с дач и решаем заехать в «Великий камень». Один из главных въездов в него располагается совсем недалеко от поворота к садовым товариществам. Подъезжаем к жилому дому – он предназначен исключительно для сотрудников индустриального парка. На первом этаже без труда находим почту и магазин. Также на территории парка есть бар и ресторан – их может посетить любой желающий.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Что тут продается?

Сейчас в СТ «Быкачено» можно приобрести вот такой блочный дом. Площадь этой постройки – 61 «квадрат», участок – 6 соток. Тут есть электричество и сезонная вода, в доме – печь и камин. На участке растут взрослые плодовые деревья и кустарники.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

Стоимость дачи – 23 тысячи долларов.

А вот этот современный дом находится в СТ «Абсолют – 2009». Его площадь – 100 квадратных метров. Коттедж возведен из газосиликатного блока с утеплением, тут есть местная канализация, своя скважина, участок 10 соток обнесен забором.

Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы когда-нибудь летели в Минск на самолете, то, возможно, перед посадкой видели справа по борту родные сосенки и аккуратные домики. Скорее всего, это были...
 
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