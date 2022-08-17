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Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
17.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы когда-нибудь летели в Минск на самолете, то, возможно, перед посадкой видели справа по борту родные сосенки и аккуратные домики. Скорее всего, это были садовые товарищества «Быкачено», «Пограничник» и «Абсолют – 2009». Именно эти дачи находятся в двух километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта. Нам стало интересно, а каково это иметь дом и огород рядом с главной воздушной гаванью страны? Едем и смотрим.
Первым делом попадаем в «Быкачено». Этот дачный поселок насчитывает более 350 участков. Вероятно, над его названием долго не заморачивались – точно также называется ближайшая деревня. Смотрим по сторонам и радуемся увиденному. Все аккуратненько, чистенько, миленько. В общем, как мы любим. Новых строек тут практически нет, а из-за заборов выглядывают разнообразные дома и домики, а также − богатые на урожай сады и огороды.
Проезжаем ряды разнообразных построек и встречаем первых дачников.
− Здравствуйте, как вам тут живется?
− Ой, я тут так, наездами, раз в два-три месяца бываю. Здесь родители мои больше живут. Вроде у них все неплохо. Не жалуются. Автолавка приезжает несколько раз в неделю. Транспорт до Минска есть – маршрутки и автобусы. Вода – сезонная, но кто-то себе скважины делает.
− А самолеты не мешают?
− Мне – точно нет, от родителей тоже не слышал. Вообще, для пенсионеров – это хорошее место. Тут сосны, лес рядом.
В одном из проездов с нами соглашается пообщаться еще один местный житель. Мужчина рассказывает, что эти дачи появились на месте огородов, которые первоначально давали работникам аэропорта. Сначала тут были просто участки под картошку, а затем лет 25-30 назад на них разрешили строиться. Так тут и выросли первые дачи. Воду в товариществе дают только в теплое время года, газа – нет. Купаться можно на Волме (до нее можно доехать на велосипеде или автомобиле), но у многих есть свои бассейны.
Учитывая близость взлетно-посадочной полосы, также интересуемся у мужчины:
− Не мешают ли самолеты?
− Да вы что, я ж сам в аэропорту 15 лет отработал! Как они могут мне мешать. К тому же, сейчас летать стали меньше, к сожалению.
− А «Великий камень» − хороший сосед? Китайцы не приходят в гости?
− В начале строительства, бывало, что и ходили тут. Но потом перестали. Может, им запретили, не знаю. А так, там ведь жилой дом построили, почту открыли, магазин. Можно теперь за продуктами ходить.
Путешествуя по дачному массиву, попадаем в СТ «Абсолют – 2009», которое находится по соседству. Сейчас здесь насчитывается 79 участков. Эта земля явно осваивалась позже.
Продолжаем нашу экскурсию и с надеждой вглядываемся в небо – ну где же вереницы самолетов, «перекрестки» белых конденсационных следов, рев турбин и все такое? Для того чтобы отследить хоть какую-нибудь «птичку» заходим на сайт отечественной авиакомпании и понимаем, что Минск − не Стамбул. Это там самолеты взлетают каждые полминуты. В нашем же аэропорту, учитывая все обстоятельства, днем промежутки между рейсами могут достигать около 2-3 часов. Всего же в сутки главный белорусский аэропорт встречает и провожает около 25-30 самолетов.
Выезжаем с дач и решаем заехать в «Великий камень». Один из главных въездов в него располагается совсем недалеко от поворота к садовым товариществам. Подъезжаем к жилому дому – он предназначен исключительно для сотрудников индустриального парка. На первом этаже без труда находим почту и магазин. Также на территории парка есть бар и ресторан – их может посетить любой желающий.
Что тут продается?
Сейчас в СТ «Быкачено» можно приобрести вот такой блочный
Стоимость дачи – 23 тысячи долларов.
А вот этот современный
Дом полностью готов к проживанию. На первом этаже есть сауна, санузел и кухня. На втором − две отдельные комнаты и гостиная. Стоимость – 95 тысяч долларов.
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Через дорогу – китайцы, а над головой – самолеты. Побывали в классном дачном поселке рядом с Национальным аэропортом
Если вы когда-нибудь летели в Минск на самолете, то, возможно, перед посадкой видели справа по борту родные сосенки и аккуратные домики. Скорее всего, это были...
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