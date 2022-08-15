|
«Мы — заложники ситуации». Как же все-таки обстоят дела с дорогой в Валерьяново и что будет с реконструкцией трассы М-3?
15.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В середине июля мы
ЗАО "Вольна" почти 30 лет работает в Беларуси в сфере сервиса промышленного электрооборудования. Компания располагается по соседству с фермерским рынком вдоль трассы. Представитель предприятия Виктор Скурат, считает, что некоторые местные жители не учитывают вклад “Вольна” в строительство дороги, поэтому решил высказать свою точку зрения.
- Когда шли поиски участка под строительство предприятия, мы также обратили внимание и на его технические условия. Предполагалось, что в будущем от нас будет построен выезд на трассу. Сейчас мы - заложники ситуации, а реконструкция М3 переносится уже не первый год. У "Вольна" нет своих фур, но к нам добираются наши клиенты, поэтому в 2008 году предприятие выделило средства на укладку асфальта на улице Спортивная - по ней к нам движутся грузовые машины и в том числе проезжают местные.
По выписке карт-счета компании, вклад в дорогу обошелся в сумму 70 миллионов 395 тысяч рублей. По курсу 2008 года - это более 30 тысяч долларов. К асфальтированию этой улицы приложили руку и владельцы домов, чьи дома стоят параллельно проезжей части, утверждают местные жители.
После завершения строительства, “Вольна” безвозмездно передала дорогу на баланс Боровлянского сельсовета.
- Претензии жителей не совсем понятны, ведь помимо возведения дороги, предприятие зимой отправляет своих рабочих и дорожную технику ее чистить и никому счет не предъявляет - “пользуйтесь все, пожалуйста”. Когда обустраивали свою территорию, заказывали асфальтобетонную смесь для проведения ямочного ремонта дорожного покрытия и на ул. Спортивной. Все делалось руками сотрудников и за счет нашего предприятия, - добавляет Виктор Скурат.
Слова сотрудника компании подтвердил председатель кооператива КИЗ "Маюр" Михаил Деголевич. Он проживает в деревне с 96-ого года.
- За счет местных жителей асфальтировали улицы Городская, Славянская и Белорусская, дорогу на Спортивной делали “Вольна” и жители, чьи дома находятся там же. Остальные дороги у нас засыпаны гравием, - отмечает председатель.
В “Маюр” входит 260 домов. Это, конечно, не все жители Валерьяново. Михаил Петрович говорит, что из-за нехватки средств порой приходится просить помощь у предприятия. Он признается, что такая ситуация возникает по причине того, что взносы платят не все члены кооператива.
- Сотрудники “Вольна” постоянно чинят дороги. Последний раз весной делали. У нас полетели насосы на водонапорной башне, так все починили силами предприятия, а то в “Маюр” есть только две лопаты и я. Без “Вольна” кооперативу было бы тяжело.
Виктор Скурат, представитель «Вольна» отмечает, что водой пользуются и на предприятии, поэтому ремонтные работы они делали, в том числе, для комфорта своих сотрудников. Расходы по обслуживанию башни и трубопроводов “Вольна” берет на себя.
- С местных жителей, которые подключались к системе, мы деньги не брали. Хотя, возможно, своему кооперативу они что-то и платили.
Спросили у председателя Боровлянского сельсовета Сергея Кондрашина, почему вообще местные жители и предприятие занимаются вопросами ремонта дорог, ведь это работа дорожных служб.
Сергей Анатольевич уверяет, что помимо жителей, активное участие в строительстве и ремонтных работах дорог в деревне Валерьяново принимает и государственное предприятие «Минрайгорремавтодор».- все, как полагается.
- Дорожные сети деревни Валерьяново, в том числе улицы Городская, Логойская и Спортивная, до 2018 года находились на балансе филиала «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 735». После их передали ГП «Минрайгорремавтодору» за исключением улицы Верхняя Луговая. В этом и прошлом году ответственная организация занималась ямочным ремонтом на Городской и Спортивной улицах. В этом сезоне от кафе «Лаванда BBQ» до Life City (улица Городская) служба положила качественное асфальтное покрытие. Дорога там была, мягко говоря, как после бомбежек. Поэтому нельзя сказать, что все делается за счет местных жителей и «Вольна». Какая дорожная служба позволит проводить какие-то работы на дороге без их участия? Ни в коем случае не исключаю причастность людей и «Вольна». Благодарю, что помогают обустраивать деревню.
Местные поднимали вопрос возведения тротуаров вдоль дорог, по которым проезжают грузовики и передвигаются большинство жителей. Сергей Анатольевич рекомендует обратиться жителям в «Минрайгорремавтодор».
- Это недешево. Минский районный исполнительный комитет будет опираться на финансовую составляющую вопроса и имеющийся бюджет, - предупреждает председатель сельсовета. - Население Минского района почти 270 тысяч человек. Такие же проблемы в Ждановичах, Колодищах, Большевике, Мачулищах. Грех жаловаться Боровлянам и Валерьяново, которые относится к нашему сельсовету. На очереди благоустройство нескольких улиц в Боровлянах.
Председатель сельсовета говорит, что проблема с потоком грузовых машин в деревне есть, но отмечает только ситуацию движением в сторону предприятия «Вольна», но местные жалуются и на движение по Армейской в сторону Боровлян.
- «Вольна» следует быть более настойчивыми - обращаться в высшие органы для решения вопроса по строительству отдельного въезда и выезда с трассы. Но, скорее всего, это возможно только за счет средства предприятия. Что касается движения по Армейской улице и объезда платных дорог, тут жители сильно преувеличивают. Может и есть такие случаи, но их немного. Там дальше 300 метров гравийной дороги. Водители грузовиков не сэкономят, а в будущем вложатся в ремонт машины.
Вопрос с круговым движением при съезде с дороги Колодищи-Заславль на трассу Минск-Витебск в последний раз затрагивался в 2019 году. Тогда представителей предприятия ЗАО «Вольна» пригласили в Государственное предприятие «Белгипродор», где им был представлен данный проект.
- Круговое движение позволило бы решить все проблемы, связанные с движением грузового и легкового автотранспорта. Однако, по информации на сегодняшний день разрабатывается проект одностороннего съезда, а не кругового. Это значит, что предприятию придется и в дальнейшем использовать улицу Спортивная для проезда грузового транспорта.
Мы обратились в «Минскавтодор-Центр» с просьбой все-таки прояснить ситуацию со сроками реконструкции трассы М-3 и какой она будет.
- В настоящее время осуществляется уточнение источника финансирования реконструкции автодороги М-3 Минск-Витебск. Прорабатывается вопрос с российскими и корейскими финансовыми институтами по привлечению кредитных ресурсов. Также в целях продления срока службы дорожного покрытия в настоящее время осуществляется его ремонт, - ответили в организации.
Что касается проектирования проектирования реконструкции автодороги М-3 Минск-Витебск, то «Минскавтодор-Центр» совместно с «Белгипродор», ГАИ МВД Республики Беларусь проанализировали различные варианты существующих и прогнозируемых транспортных потоков, чтобы определить несколько альтернатив форм данного узла. Вот несколько из них:
Вариант 1 - кольцевое пересечение на съездах транспортной развязки справа в сторону города Витебска с возможностью выезда с улицы Спортивная в Валерьяново во всех направлениях;
Вариант 2 – примыкания улицы Спортивная к съезду транспортной развязки справа в сторону Витебска с возможностью выезда только в направлении Витебска. Съезд с обеспечением движения в обоих направлениях.
- Моделирование проекта по Варианту 1 выявила ряд проблем с пропускной способностью кольца – возникновение заторов по съездам транспортной развязки в часы пик, - поясняют в «Минскавтодор-Центре». – Остановились на Варианте 2. Проектные решения этой конфигурации позволили устранить большинство проблемных вопросов Варианта 1: перераспределили часть транспортных потоков и, соответственно, увеличили пропускную способность данного участка автодороги. Данное решение позволит обеспечить проезд грузовых транспортных средств, минуя лично-дорожную сеть деревни Валерьяново.
Таким образом, предусмотрен правоповоротный съезд с автодороги Заславль-Колодищи к ЗАО «Вольна» и деревни Валерьаново, ТЦ «Валерьяново. Также будет сделан и выезд из этих точек по местному проезду вдоль автодороги М-3 Минск-Витебск с дальнейшим выездом на автодорогу М-3 Минск-Витебск.
Что касается движения от ЗАО «Вольна» из Валерьаново в направлении Минска, то по проекту выезд возможен по местному проезду вдоль трасы М-3 с дальнейшим выездом на автодорогу Минск-Витебск (М-3) с разворотом на транспортной развязке на км 10,735 (расстояние - около 1,2 км).
Также мы обратились за комментарием в УВД Минского облисполкома с вопросом, как ограничить движение грузовых машин по улицам деревни, которые объезжают трассу. Как только с нами свяжутся, мы опубликуем ответ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы — заложники ситуации». Как же все-таки обстоят дела с дорогой в Валерьяново и что будет с реконструкцией трассы М-3?
В середине июля мы приезжали в деревню Валерьяново с репортажем. В процессе беседы жители рассказывали о проблемах, что не решаются годами. Одна из них – дороги,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)