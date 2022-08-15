«Мы — заложники ситуации». Как же все-таки обстоят дела с дорогой в Валерьяново и что будет с реконструкцией трассы М-3?

- Когда шли поиски участка под строительство предприятия, мы также обратили внимание и на его технические условия. Предполагалось, что в будущем от нас будет построен выезд на трассу. Сейчас мы - заложники ситуации, а реконструкция М3 переносится уже не первый год. У "Вольна" нет своих фур, но к нам добираются наши клиенты, поэтому в 2008 году предприятие выделило средства на укладку асфальта на улице Спортивная - по ней к нам движутся грузовые машины и в том числе проезжают местные.