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Помните, очереди за квартирами в доме на Жуковского? Там сейчас предлагают двушки, но цена может вас удивить

17.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На улице Жуковского, недалеко от станции метро «Ковальская Слобода», продолжается стройка многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями. Возводит дом, за квартирами в котором на первом этапе выстраивались огромные очереди, «Минский домостроительный комбинат». Сегодня через декларацию в газете «Звязда» застройщик предложил всем желающим  еще несколько двухкомнатных квартир.

Помните, очереди за квартирами в доме на Жуковского? Там сейчас предлагают двушки, но цена может вас удивить

Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского начали строить в 2020-м году. В доме на 5 подъездов и 376 квартир запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки.

Площади жилья в доме − стандартные: однокомнатные квартиры − от 30 до 44 «квадратов», двухкомнатные − от 51 до 57 «квадратов», трехкомнатные − от 66 до 118 «квадратов», четырехкомнатные − от 98 до 99 «квадратов». На первых этажах 2, 3 и 4-го подъездов будут расположены административные помещения.

Рядом с домом расположится паркинг на 300 мест. Первоначально сдать дом в эксплуатацию должны были в 2022 году, но затем окончание строительства перенесли на май 2023 года.

Часть жилья (100 квартир) распределили среди многодетных семей − они получили направление на строительство в администрациях своих районов. Еще около 200 квартир в январе расхватали очередники без направлений. Прием заявлений тогда проходил напряженно и длился целых 4 дня.  

Теперь по новой проектной декларации всем желающим предлагается 5 двухкомнатных квартир с обязательной покупкой машино-места в паркинге:

− квартира № 116 (общая площадь 51,45 кв. м);

− квартира № 179 (общая площадь 51,52 кв. м);

− квартира № 183 (общая площадь 54,3 кв. м);

− квартира № 184 (общая площадь 54,08 кв. м);

− квартира № 207 (общая площадь 53,04 кв. м).

Стоимость «квадрата» без выполнения внутренних отделочных работ − 3700 рублей. Стоимость машино-места − 25 тысяч рублей.

Таким образом, стоимость 51-метровой двушки с парковочным местом составит 215 тысяч рублей (или 83 тысячи долларов).

Отметим, что в начале года, когда квартиры предлагали очередникам без направлений, метр для них стоил чуть ли не два раза меньше − 1983 рубля. Стоимость «квадрата» для всех желающих тогда тоже была ниже – она начиналась от 2950 рублей.

Оплачивать квадратные метры можно поэтапно. 50% от стоимости − сразу, оставшуюся часть −  по графику платежей до 1 апреля 2023 года. 

Заявления на квартиры будут принимать с 22 августа.

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Теги: Минск
 
 
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На улице Жуковского, недалеко от станции метро «Ковальская Слобода», продолжается стройка многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями. Возводит дом, за...
 
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