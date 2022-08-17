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Помните, очереди за квартирами в доме на Жуковского? Там сейчас предлагают двушки, но цена может вас удивить
17.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Жуковского, недалеко от станции метро «Ковальская Слобода», продолжается стройка многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями. Возводит дом, за квартирами в котором на первом этапе
Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского
Площади жилья в доме − стандартные: однокомнатные квартиры − от 30 до 44 «квадратов», двухкомнатные − от 51 до 57 «квадратов», трехкомнатные − от 66 до 118 «квадратов», четырехкомнатные − от 98 до 99 «квадратов». На первых этажах 2, 3 и 4-го подъездов будут расположены административные помещения.
Рядом с домом расположится паркинг на 300 мест. Первоначально сдать дом в эксплуатацию должны были в 2022 году, но затем окончание строительства перенесли на май 2023 года.
Часть жилья (100 квартир) распределили среди многодетных семей − они получили направление на строительство в администрациях своих районов. Еще около 200 квартир в январе расхватали очередники без направлений. Прием заявлений тогда проходил напряженно и
Теперь по новой проектной декларации всем желающим предлагается 5 двухкомнатных квартир с обязательной покупкой машино-места в паркинге:
− квартира № 116 (общая площадь 51,45 кв. м);
− квартира № 179 (общая площадь 51,52 кв. м);
− квартира № 183 (общая площадь 54,3 кв. м);
− квартира № 184 (общая площадь 54,08 кв. м);
− квартира № 207 (общая площадь 53,04 кв. м).
Стоимость «квадрата» без выполнения внутренних отделочных работ − 3700 рублей. Стоимость машино-места − 25 тысяч рублей.
Таким образом, стоимость 51-метровой двушки с парковочным местом составит 215 тысяч рублей (или 83 тысячи долларов).
Отметим, что в начале года, когда квартиры предлагали очередникам без направлений, метр для них стоил чуть ли не два раза меньше − 1983 рубля. Стоимость «квадрата» для всех желающих тогда тоже была ниже – она начиналась от 2950 рублей.
Оплачивать квадратные метры можно поэтапно. 50% от стоимости − сразу, оставшуюся часть − по графику платежей до 1 апреля 2023 года.
Заявления на квартиры будут принимать с 22 августа.
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Помните, очереди за квартирами в доме на Жуковского? Там сейчас предлагают двушки, но цена может вас удивить
На улице Жуковского, недалеко от станции метро «Ковальская Слобода», продолжается стройка многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями. Возводит дом, за...
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