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Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

22.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Realtначинает конкурс с призом, который может изменить вашу жизнь. Мы разыгрываем безвозмездную аренду помещения для ведения бизнеса в Витебской области. Для участия нужно прислать свою бизнес-идею и объяснить, почему именно она заслуживает воплощения. Подробные условия – ниже.

Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Какой приз мы разыгрываем?

В Толочинском районе Витебской области расположено помещение, в котором можно открыть объект придорожного сервиса. У него перспективная локация – прямо возле трассы М-1, идущей из Бреста в Москву. Это оживленное место: грузовые автомобили, пассажирские автобусы, люди, которые ездят из России в Беларусь и обратно на собственных автомобилях. Также недалеко располагаются железнодорожные пути. Ближайшие к объекту города – Толочин и Орша. До Минска - 175 км, до Москвы - 535.

Комплекс состоит из четырех капитальных строений. Это здание операторской (61 м²), кафе-гостиница (392 м²), банно-бытовое помещение (119 м²) и КПП (48 м²).


Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Здесь есть электричество, водопровод, отопление.


Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Также есть стоянка на 80 фур и временно законсервированная АЗС. Общая площадь участка — 214 соток. Обязательные затраты на объект небольшие: налог на недвижимость раз в квартал ≈140 BYN, налог на землю раз в квартал ≈70 BYN.


Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Владелец этого комплекса раньше вел здесь бизнес, но сейчас решил развиваться в других направлениях. Именно поэтому он решил отдать помещения в безвозмездную аренду на пять лет. Ему хочется, чтобы в комплекс вдохнули новую жизнь, чтобы он начал приносить пользу окружающим и доход тем, кто вложит сюда деньги.


Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Это хорошее место для старта гостиничного, ресторанного бизнеса. Внутри сделан ремонт, есть мебель, однако многое можно переделать на свой вкус и в соответствии с новой концепцией комплекса.

Также часть комплекса можно переделать под собственное жилье, чтобы не тратить время на дорогу из дома и обратно. Гостиничные комнаты могут стать уютными спальнями, а инфраструктура ближайших городов обеспечит комфорт.


Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Как поучаствовать в конкурсе?

Хотите начать свой бизнес? Присылайте заявку на почту contest@realt.by. Срок приема заявок — до 5 сентября включительно. В заявке расскажите о себе — сколько вам лет, чем занимаетесь и почему хотите начать бизнес. И поделитесь своей идеей: что, по вашему мнению, можно открыть в этом комплексе? Как преобразить его и привлечь сюда клиентов? Как сделать здесь доходный и стабильный бизнес?


Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Заявки, к которым будут приложены предварительные расчеты, дизайн-проекты и другие проработанные основы для старта бизнеса, мы рассмотрим в первую очередь. Пишите максимально подробно — тогда повысятся ваши шансы на успех!

Как будут выбирать победителя и как он получит приз?

Вместе с владельцем комплекса мы изучим все заявки и выберем самую интересную из них. С победителем свяжемся, после чего они с владельцем заключат договор, где будут подробно прописаны условия аренды и то, на каких условиях продолжится сотрудничество спустя пять лет. После чего победитель сможет начать ремонт в помещениях — и открывать свое дело.

Realtтакже поддержит предпринимателя на старте. Как только бизнес заработает, мы прорекламируем его во всех наших соцсетях. Привлечем внимание аудитории, поработаем на узнаваемость — в общем, поможем стать на рельсы и начать успешное дело.

Будем ждать ваши заявки! Если вы хотите связаться с нами и уточнить подробности, оставьте свой номер телефона в форме ниже.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Realt начинает конкурс с призом, который может изменить вашу жизнь. Мы разыгрываем безвозмездную аренду помещения для ведения бизнеса в Витебской области. Для...
 
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