Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения

Это хорошее место для старта гостиничного, ресторанного бизнеса. Внутри сделан ремонт, есть мебель, однако многое можно переделать на свой вкус и в соответствии с новой концепцией комплекса.

Также часть комплекса можно переделать под собственное жилье, чтобы не тратить время на дорогу из дома и обратно. Гостиничные комнаты могут стать уютными спальнями, а инфраструктура ближайших городов обеспечит комфорт.