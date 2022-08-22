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Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения
22.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realtначинает конкурс с призом, который может изменить вашу жизнь. Мы разыгрываем безвозмездную аренду помещения для ведения бизнеса в Витебской области. Для участия нужно прислать свою бизнес-идею и объяснить, почему именно она заслуживает воплощения. Подробные условия – ниже.
Какой приз мы разыгрываем?
В Толочинском районе Витебской области расположено
Владелец этого комплекса раньше вел здесь бизнес, но сейчас решил развиваться в других направлениях. Именно поэтому он решил отдать помещения в безвозмездную аренду на пять лет. Ему хочется, чтобы в комплекс вдохнули новую жизнь, чтобы он начал приносить пользу окружающим и доход тем, кто вложит сюда деньги.
Это хорошее место для старта гостиничного, ресторанного бизнеса. Внутри сделан ремонт, есть мебель, однако многое можно переделать на свой вкус и в соответствии с новой концепцией комплекса.
Также часть комплекса можно переделать под собственное жилье, чтобы не тратить время на дорогу из дома и обратно. Гостиничные комнаты могут стать уютными спальнями, а инфраструктура ближайших городов обеспечит комфорт.
Как поучаствовать в конкурсе?
Хотите начать свой бизнес? Присылайте заявку на почту
Заявки, к которым будут приложены предварительные расчеты, дизайн-проекты и другие проработанные основы для старта бизнеса, мы рассмотрим в первую очередь. Пишите максимально подробно — тогда повысятся ваши шансы на успех!
Как будут выбирать победителя и как он получит приз?
Вместе с владельцем комплекса мы изучим все заявки и выберем самую интересную из них. С победителем свяжемся, после чего они с владельцем заключат договор, где будут подробно прописаны условия аренды и то, на каких условиях продолжится сотрудничество спустя пять лет. После чего победитель сможет начать ремонт в помещениях — и открывать свое дело.
Realtтакже поддержит предпринимателя на старте. Как только бизнес заработает, мы прорекламируем его во всех наших соцсетях. Привлечем внимание аудитории, поработаем на узнаваемость — в общем, поможем стать на рельсы и начать успешное дело.
Будем ждать ваши заявки! Если вы хотите связаться с нами и уточнить подробности, оставьте свой номер телефона в форме ниже.
Узнать о конкурсе больше
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Realt начинает конкурс с призом, который может изменить вашу жизнь. Мы разыгрываем безвозмездную аренду помещения для ведения бизнеса в Витебской области. Для...
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