ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска

23.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В мае 2023 года на улице Янки Купалы в Минске должны достроить многофункциональный комплекс, который реализует компания влиятельного бизнесмена из ОАЭ. Здесь расположится отель, ресторан, медцентр, торговля и другое. Смотрим, как он выглядит сейчас.

Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска

Что это за история?

Участок, на котором идет строительство, находится на пересечении улиц Янки Купалы и Богдановича. Раньше здесь находился павильон "БелЭкспо" и вторая больница. Вот это место на карте:

В 2010 году инвесторы из Омана решили до 2016 года построить здесь бизнес-центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась им по указу президента за 10 миллионов долларов. Но оманцы от этого проекта (и земли) в итоге отказались. 

А в 2016 году этот участок по инвестдоговору передали компании Kopaonik Property Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. В Беларуси она работает через ООО «КПИ Девелопмент». Kopaonik входит в инвестиционный фонд Royal Group, а его, в свою очередь, возглавляет шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из правящей династии эмирата Абу-Даби. Это самый крупный регион ОАЭ.

Согласно инвестдоговора, арабы построят на месте «БелЭкспо» и второй больницы многофункциональный комплекс с отелем. Общая площадь объекта — 5,7 гектара. Предполагаемый объем инвестиций — около 250 миллионов долларов. Он будет вот таким:


Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска

Проект комплекса разработала известная компания "Воробьев и партнеры".


Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска

Как выглядит стройка и что тут будет?

Сначала на этом участке снесли павильон "БелЭкспо" и подготовили площадку под строительство, которое стартовало в 2019 году.

Сам комплекс условно можно разделить на две части. Первая — новые сооружения на месте снесенного «БелЭкспо». Здесь разместится пятизвездочный отель сети Viceroy и различные общественные объекты: торговый комплекс, казино, спа-комплекс с бассейном, кафе и другие. 

Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска
Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска

Гостиничные номера расположатся на 3−7 этажах сооружения. На верхнем этаже будут номера люкс и скай-бар. 

Коробка основного здания уже почти готова.

Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска
Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска

Рядом со зданием отеля появится также ресторан, нависающий над рекой. Его тоже уже начали строить.

Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска
Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска

Второй частью многофункционального комплекса можно назвать реконструированные исторические здания бывшего Троицкого монастыря базилианок (позже - второй больницы), которые находятся ближе к улице Богдановича.

В них расположатся медицинский и детский центры, торговые точки и кафе. Кроме того, уже известно, что здесь в 2022 году откроется отель сети Hilton.

Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска
Реконструированные исторические здания - на заднем плане.

Комплекс будет соединяться с Зыбицкой пешеходным мостом, который уже построен. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае 2023 года на улице Янки Купалы в Минске должны достроить многофункциональный комплекс, который реализует компания влиятельного бизнесмена из ОАЭ. Здесь...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Хотите открыть свое дело? Пришлите бизнес-идею и выиграйте бесплатную аренду помещения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.08.2022
Mir24.TV Belarus
23.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика