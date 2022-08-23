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Коробка почти готова. Глянули, как сейчас выглядит строящийся арабский комплекс в центре Минска
23.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В мае 2023 года на улице Янки Купалы в Минске должны достроить многофункциональный комплекс, который реализует компания влиятельного бизнесмена из ОАЭ. Здесь расположится отель, ресторан, медцентр, торговля и другое. Смотрим, как он выглядит сейчас.
Что это за история?
Участок, на котором идет строительство, находится на пересечении улиц Янки Купалы и Богдановича. Раньше здесь находился павильон "БелЭкспо" и вторая больница. Вот это место на карте:
В 2010 году инвесторы из Омана решили до 2016 года построить здесь бизнес-центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась им по указу президента за 10 миллионов долларов. Но оманцы от этого проекта (и земли) в итоге отказались.
А в 2016 году этот участок по инвестдоговору передали компании Kopaonik Property Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. В Беларуси она работает через ООО «КПИ Девелопмент». Kopaonik входит в инвестиционный фонд Royal Group, а его, в свою очередь, возглавляет шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из правящей династии эмирата Абу-Даби. Это самый крупный регион ОАЭ.
Как выглядит стройка и что тут будет?
Сначала на этом участке снесли павильон "БелЭкспо" и подготовили площадку под строительство, которое стартовало в 2019 году.
Сам комплекс условно можно разделить на две части. Первая — новые сооружения на месте снесенного «БелЭкспо». Здесь разместится пятизвездочный отель сети Viceroy и различные общественные объекты: торговый комплекс, казино, спа-комплекс с бассейном, кафе и другие.
Второй частью многофункционального комплекса можно назвать реконструированные исторические здания бывшего Троицкого монастыря базилианок (позже - второй больницы), которые находятся ближе к улице Богдановича.
В них расположатся медицинский и детский центры, торговые точки и кафе. Кроме того, уже известно, что здесь в 2022 году откроется отель сети Hilton.
Комплекс будет соединяться с Зыбицкой пешеходным мостом, который уже построен.
Окончание строительства комплекса - 16 мая 2023 года.
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В мае 2023 года на улице Янки Купалы в Минске должны достроить многофункциональный комплекс, который реализует компания влиятельного бизнесмена из ОАЭ. Здесь...
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