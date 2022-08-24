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Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
24.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот дом в стиле барнхаус у леса пригороде Минска строила молодая семья минчан как загородное жилье для комфортного отдыха от городской суеты на природе. Хозяева не гнались за лишними «квадратами», акцент сделан на стиль, качественные и максимально экологичные материалы, а также на практичность. Стройке уделялось много внимания — у этого объекта даже своя страничка в Instagram есть. Поговорили с владельцем дачи и оценили итоговый результат.
«Не дальше 10 км от Минска»
Месторасположение СТ «Сосны-сад» одно из самых козырных - ближайший пригород, электричка до Крыжовки, участок на крайней улице у большого леса, рядом Минское море. Многие дачники прописались здесь на постоянку, поэтому даже в самую суровую зиму здесь живут люди, дороги чистят.
- Нам не нужен огромный дом на огромном участке далеко от города, чтобы жить в нем постоянно, - рассказывает Николай, глава семейства. - У нас трое детей, у них куча разных школ, садиков, кружков, секций и прочего в разных частях города. Гораздо лучше иметь большую квартиру в центре, жить в будни в ней, заниматься воспитанием детей, а на выходные уезжать (не дальше 10 км) в уютный домик с небольшим садиком, жарить мясо на террасе, гулять по сосновому лесу, дышать лесным воздухом.
Реализация идеи
Приводить в порядок старый щитовой дом не имело смысла, поэтому было принято решение о его полном демонтаже и строительстве нового на том же фундаменте и примерно в тех же размерах. С этого момента в Instagram появился
Старт работам был дан 12 января 2021 года — строители приступили к демонтажу старого домика. К моменту очистки участка от строительного мусора архитектор Екатерина Стома подготовила проект компактного дома в скандинавском стиле.
Планировка в нем простая - на первом этаже прихожая, гостиная со вторым светом, кухня, санузел и небольшая сауна. На втором: балкон с видом на гостиную и на лес через окно, спальня. С двух сторон дома — большая терраса.
На начальном этапе Николай пригласил специалистов по канализации — они просверлили отверстия в фундаменте, подвесили аккуратно трубы к лагам пола, утеплили их, уложили гильзу под будущий водопровод. Следом за ними приехал электрик и просверлил дырку в фундаменте в районе прихожей и заложил гильзу под силовой кабель.
К весне на участке стоял скелет дома со стропильной системой и зашитыми плитами ОСБ стенами. Дом полностью закрыли ветро- и влагозащитной мембраной черного цвета с проклейкой швов герметизирующим скотчем.
Далее на участок приехал металлпрофиль — им покрыта большая часть дома: крыша, правая и левая сторона дома. Для любопытных — это профиль C44 с покрытием Purman цвета RAL 9005.
С кровлей уже можно было не опасаться дождей, поэтому строители занялись утеплением.
Начали со скатов кровли. Там пирог такой: три слоя утеплителя (50 мм + 100 мм + 100 мм), пароизоляционная пленка с проклейкой швов, обрешетка с 50 мм утеплителя. В сумме получилось 300 мм теплоизоляции.
В стены заложили 150 мм утеплителя и закрыли все пароизоляционной пленкой. Поверх сделали обрешетку под дополнительный слой утеплителя 50 мм. В этом пространстве электрики развели кабель. Работы по утеплению закончили укладкой каменной ваты в полах. Снизу закрепили мембрану и металлическую сетку от грызунов. После этого в зоне коридора, санузла и бани изготовили бетонную стяжку.
Снаружи работы тоже не прекращались. Здесь появились террасы — одна открытая, вторая, которая у входа, - под кровлей. Материал кровли - монолитный поликарбонат толщиной 4 мм. Он очень крепкий, практически бронированный (его невозможно разбить рукой или каким-то тяжелым предметом) и абсолютно прозрачный, с УФ-защитой с двух сторон.
Стены дома подготовили к обшивке лиственницей: прибили горизонтальную обрешетку, сверху смонтировали москитную сетку, чтобы насекомые не смогли пробраться дальше сквозь щели. После монтажа планкена деревянный фасад покрыли датским маслом Woca Exterior Wood Oil расцветки Natural.
С северной, почти глухой стороны фасада, сделали аккуратную дровницу.
В дневнике стройки Николай подсчитал, во сколько обошлось строительство дома с теплым контуром: утеплением, кровлей, инженерными системами, окнами и дверями, каркасом террасы, фасадами с планкеном и металлопрофилем. На все это ушло 37 тысяч долларов.
Много это или мало? Получается, что тёплый контур дома обошелся примерно в $515 за квадратный метр. Ближе к финалу стоимость «квадрата» выросла благодаря чистовой отделке, скважине, обустройству террас и другим расходам.
Особенный интерьер
А внутри тем временем приступили к чистовой отделке. В «мокрых» помещениях уложили плитку, в остальном доме стены и потолки зашили фанерой из белой северной березы с красивым благородным блеском и приятной текстурой дерева. Фанерные поверхности обработаны маслом Woca. Из фанеры, кстати, сделаны и оконные откосы, и некоторая мебель. Николай говорит, что именно из-за нее сроки строительства увеличились — пришлось долго ждать поставки. И смета выросла — фанера в 2021 году сильно подорожала.
Инженерная часть
Дом отапливается электрическими конвекторами Evolution Transformer, в санузле и коридоре - теплые полы. Мощности достаточно - РЭС выдал техусловия на трехфазное напряжение с 6,5 КВт мощности.
Дом оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. Весь технический и инженерный комплекс управляется системой «умный дом» Ectocontrol.
Эта система отвечает не только за климат в доме, но и за охрану, и за противопожарную безопасность. Управлять всей инженеркой можно при помощи смартфона или компьютера из любой точки мира. Приложения имеют простой и понятный интерфейс, все очень гибко настраивается.
Как работает отопление, например? А очень просто. К системе подключается датчик температуры, который вешается на стену, в приложении задаешь верхний порог (например +23 градуса), подключаешь электрический конвектор к умной розетке, система включает эту розетку и когда датчик температуры говорит системе, что температура в помещении достигла нужной — отключает ее.
Опыт использования дома в зимний период показал, что в нем можно спокойно зимовать — все таки 200 мм утеплителя в стенах и 300 мм в потолке отлично держат тепло. Счет за электричество в самый морозный месяц был до 250 рублей по драконовскому «дачному» тарифу.
Вода в кранах из собственной скважины, глубиной 30 метров. Канализация — септик с биоочисткой.
Участок небольшой — всего 4,25 сотки, но над ним пришлось поработать: вывезти мусор, засеять газон, высадить кусты, убрать старую теплицу и разбить мини-огород с высокими грядками.
В итоге получилась классная всесезонная дача с благоустроенным участком у соснового леса. И знаете что? Она
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Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Этот дом в стиле барнхаус у леса пригороде Минска строила молодая семья минчан как загородное жилье для комфортного отдыха от городской суеты на природе. Хозяева...
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