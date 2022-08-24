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Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

24.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот дом в стиле барнхаус у леса пригороде Минска строила молодая семья минчан как загородное жилье для комфортного отдыха от городской суеты на природе. Хозяева не гнались за лишними «квадратами», акцент сделан на стиль, качественные и максимально экологичные материалы, а также на практичность. Стройке уделялось много внимания — у этого объекта даже своя страничка в Instagram есть. Поговорили с владельцем дачи и оценили итоговый результат.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

«Не дальше 10 км от Минска»

Месторасположение СТ «Сосны-сад» одно из самых козырных - ближайший пригород, электричка до Крыжовки, участок на крайней улице у большого леса, рядом Минское море. Многие дачники прописались здесь на постоянку, поэтому даже в самую суровую зиму здесь живут люди, дороги чистят.

Участок на крайней улице у леса со старым садовым домиком семья минчан купила в 2020 году. И сразу родилась идея заняться реконструкцией, чтобы иметь возможность приезжать на дачу и жить здесь абсолютно в любой период года.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Старый дом на участке
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

- Нам не нужен огромный дом на огромном участке далеко от города, чтобы жить в нем постоянно, - рассказывает Николай, глава семейства. - У нас трое детей, у них куча разных школ, садиков, кружков, секций и прочего в разных частях города. Гораздо лучше иметь большую квартиру в центре, жить в будни в ней, заниматься воспитанием детей, а на выходные уезжать (не дальше 10 км) в уютный домик с небольшим садиком, жарить мясо на террасе, гулять по сосновому лесу, дышать лесным воздухом.

Реализация идеи

Приводить в порядок старый щитовой дом не имело смысла, поэтому было принято решение о его полном демонтаже и строительстве нового на том же фундаменте и примерно в тех же размерах. С этого момента в Instagram появился дневник стройки, где Николай подробно рассказывал о реализации задуманного.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Эскиз дачи от старшего сына

Старт работам был дан 12 января 2021 года — строители приступили к демонтажу старого домика. К моменту очистки участка от строительного мусора архитектор Екатерина Стома подготовила проект компактного дома в скандинавском стиле.

Планировка в нем простая - на первом этаже прихожая, гостиная со вторым светом, кухня, санузел и небольшая сауна. На втором: балкон с видом на гостиную и на лес через окно, спальня. С двух сторон дома — большая терраса.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Планировка дома
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Начало строительных работ пришлось на февраль — с морозами и снегопадами. Однако это не помешало строителям начать возводить каркас. Для его возведения на участок прибыл пиломатериал технической сушки, пропитанный в автоклаве — никакие жучки и грибки ему не грозят.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

На начальном этапе Николай пригласил специалистов по канализации — они просверлили отверстия в фундаменте, подвесили аккуратно трубы к лагам пола, утеплили их, уложили гильзу под будущий водопровод. Следом за ними приехал электрик и просверлил дырку в фундаменте в районе прихожей и заложил гильзу под силовой кабель.

К весне на участке стоял скелет дома со стропильной системой и зашитыми плитами ОСБ стенами. Дом полностью закрыли ветро- и влагозащитной мембраной черного цвета с проклейкой швов герметизирующим скотчем.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Далее на участок приехал металлпрофиль — им покрыта большая часть дома: крыша, правая и левая сторона дома. Для любопытных — это профиль C44 с покрытием Purman цвета RAL 9005.

С кровлей уже можно было не опасаться дождей, поэтому строители занялись утеплением.

Начали со скатов кровли. Там пирог такой: три слоя утеплителя (50 мм + 100 мм + 100 мм), пароизоляционная пленка с проклейкой швов, обрешетка с 50 мм утеплителя. В сумме получилось 300 мм теплоизоляции.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

В стены заложили 150 мм утеплителя и закрыли все пароизоляционной пленкой. Поверх сделали обрешетку под дополнительный слой утеплителя 50 мм. В этом пространстве электрики развели кабель. Работы по утеплению закончили укладкой каменной ваты в полах. Снизу закрепили мембрану и металлическую сетку от грызунов. После этого в зоне коридора, санузла и бани изготовили бетонную стяжку.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Окна в дом заказали из серии «Темная ночь» - это крашенный в массе темный профиль ПВХ, фурнитура Rehau Premium, черная полимерная рамка, черная ламинация и черные ручки.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Снаружи работы тоже не прекращались. Здесь появились террасы — одна открытая, вторая, которая у входа, - под кровлей. Материал кровли - монолитный поликарбонат толщиной 4 мм. Он очень крепкий, практически бронированный (его невозможно разбить рукой или каким-то тяжелым предметом) и абсолютно прозрачный, с УФ-защитой с двух сторон.

Стены дома подготовили к обшивке лиственницей: прибили горизонтальную обрешетку, сверху смонтировали москитную сетку, чтобы насекомые не смогли пробраться дальше сквозь щели. После монтажа планкена деревянный фасад покрыли датским маслом Woca Exterior Wood Oil расцветки Natural.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

С северной, почти глухой стороны фасада, сделали аккуратную дровницу.

В дневнике стройки Николай подсчитал, во сколько обошлось строительство дома с теплым контуром: утеплением, кровлей, инженерными системами, окнами и дверями, каркасом террасы, фасадами с планкеном и металлопрофилем. На все это ушло 37 тысяч долларов.

Много это или мало? Получается, что тёплый контур дома обошелся примерно в $515 за квадратный метр. Ближе к финалу стоимость «квадрата» выросла благодаря чистовой отделке, скважине, обустройству террас и другим расходам.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Особенный интерьер

А внутри тем временем приступили к чистовой отделке. В «мокрых» помещениях уложили плитку, в остальном доме стены и потолки зашили фанерой из белой северной березы с красивым благородным блеском и приятной текстурой дерева. Фанерные поверхности обработаны маслом Woca. Из фанеры, кстати, сделаны и оконные откосы, и некоторая мебель. Николай говорит, что именно из-за нее сроки строительства увеличились — пришлось долго ждать поставки. И смета выросла — фанера в 2021 году сильно подорожала.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Для полов выбрали дубовый паркет — выглядит он просто шикарно.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Лестница ручной работы заслуживает отдельного описания. Ее основание — деревянный каркас из тщательно высушенной сосны и покрытый маслом Woca White. Перила сделаны из толстой фанеры (21 мм), покрыты маслом. Верхняя часть ступеней — шпон из дуба, покрытый маслом Rubio в цвет паркета.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Кухня компактная, с белыми фасадами, оборудована всей необходимой в хозяйстве бытовой техникой. Столовая зона устроена под лестницей.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Обратите внимание на подоконники - они широкие и у окна можно посидеть или даже полежать.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

В санузле все просто и практично — душевая, унитаз, умывальник.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

На втором этаже, или, если хотите, антресоли, - большая спальня. У входа в комнату выделена небольшая зона, которую можно использовать как рабочий кабинет.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри
Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Инженерная часть

Дом отапливается электрическими конвекторами Evolution Transformer, в санузле и коридоре - теплые полы. Мощности достаточно - РЭС выдал техусловия на трехфазное напряжение с 6,5 КВт мощности.

Дом оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. Весь технический и инженерный комплекс управляется системой «умный дом» Ectocontrol.

Эта система отвечает не только за климат в доме, но и за охрану, и за противопожарную безопасность. Управлять всей инженеркой можно при помощи смартфона или компьютера из любой точки мира. Приложения имеют простой и понятный интерфейс, все очень гибко настраивается.

Как работает отопление, например? А очень просто. К системе подключается датчик температуры, который вешается на стену, в приложении задаешь верхний порог (например +23 градуса), подключаешь электрический конвектор к умной розетке, система включает эту розетку и когда датчик температуры говорит системе, что температура в помещении достигла нужной — отключает ее.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Опыт использования дома в зимний период показал, что в нем можно спокойно зимовать — все таки 200 мм утеплителя в стенах и 300 мм в потолке отлично держат тепло. Счет за электричество в самый морозный месяц был до 250 рублей по драконовскому «дачному» тарифу.

Вода в кранах из собственной скважины, глубиной 30 метров. Канализация — септик с биоочисткой.

Участок небольшой — всего 4,25 сотки, но над ним пришлось поработать: вывезти мусор, засеять газон, высадить кусты, убрать старую теплицу и разбить мини-огород с высокими грядками.

Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

 
Теги: Минск
 
 
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Этот дом в стиле барнхаус у леса пригороде Минска строила молодая семья минчан как загородное жилье для комфортного отдыха от городской суеты на природе. Хозяева...
 
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