Домик у леса для отдыха круглый год. Семья минчан построила классную дачу - выглядит отлично снаружи и внутри

Старт работам был дан 12 января 2021 года — строители приступили к демонтажу старого домика. К моменту очистки участка от строительного мусора архитектор Екатерина Стома подготовила проект компактного дома в скандинавском стиле.

Планировка в нем простая - на первом этаже прихожая, гостиная со вторым светом, кухня, санузел и небольшая сауна. На втором: балкон с видом на гостиную и на лес через окно, спальня. С двух сторон дома — большая терраса.