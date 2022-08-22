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За сколько в Минске можно купить однушку от застройщика? Большой обзор с ценами и сроками сдачи
22.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы прямо сейчас задались вопросом «А почем у нас в Минске квартиры от застройщиков?», то мы готовы вам помочь. Не секрет, что стоимость «квадрата» в декларациях и рекламных объявлениях порой может отличаться от реальности в ту или иную сторону. Для того чтобы понять, за сколько сейчас можно купить квартиру в Минске, мы выбрали самые заметные минские стройки и под видом покупателя обратились в офисы продаж. Наша легенда – ищем недорогую однушку. Без отделки, можно и на стадии котлована.
Четвертый дом проекта в Сельхозпоселке − 16-этажная «панелька» на 110 квартир. Всего в доме будет 47 однушек, 47 двушек, 15 трешек и 1 четырехкомнатная квартира. Завершить строительство планируется в июне 2023 года.
Звоним.
− Выбор однушек еще есть. Цена зависит от этажа и планировки. На сегодняшний день можем предложить по акции однокомнатные квартиры от 1000 до 1200 долларов за «квадрат» при стопроцентной оплате. Если интересует рассрочка, то цена начинается от 1150. Площадь наших однушек знаете? Все – по 46-48 квадратных метров. По этажам тоже есть выбор. Самый бюджетный вариант – планировка 1В. Такие квартиры будут «смотреть» на третий дом. Вот на втором этаже однушка этой планировки предлагается по 1000 долларов за квадрат. Есть такие же квартиры и выше − с 11 этажа. Там будет цена − 1050 долларов при единовременной оплате. Варианты планировок 1А и 1Б – подороже. Там − вид из окна другой, на восток и на юг. До 10 этажа эти квартиры стоят 1100 долларов за метр, все, что выше – 1200 за метр.
Отметим, что дополнительным условием для покупки квартиры в комплексе является приобретение места в паркинге – его стоимость от 2 до 6 тысяч долларов.
Итого:
− однокомнатная квартира (48,8 квадратных метров) в «4 сезона» − 48,8 тысяч долларов.
«Степянка»
В Степянке сейчас строятся два панельных дома, которые составят компанию трем уже заселенным высоткам от застройщика «БАРЭФ» в лице «Вива Капитал».
В данный момент на улице Карвата растут два дома жилой серии М111−90 на 19 и 16 этажей. Вместе с уже заселенными домами они образуют жилой комплекс «Степянка». Генеральным подрядчиком строительства выступает государственное домостроительное предприятие ОАО «МАПИД».
Всего в двух домах будет 245 квартир: 35 однокомнатных, 107 двухкомнатных, 103 трехкомнатных. На этаже будут располагаться по 7 квартир. Высота потолков − 2,6 метра.
Квартиры будут сдаваться без отделки. На улице Геологической для дольщиков будет возведен двухуровневый паркинг. Сдадут дома весной следующего года.
Есть ли тут однокомнатные квартиры? В отделе продаж мне рассказали, что интересующие меня квартиры есть в обоих строящихся домах. Среди вариантов – стандартные однушки (45,14 «квадратов» по стоимости в 2700 рублей за метр и «евродвушки» (44,42) – по 2800 рублей за метр. По оплате квартиры тут могут быть разные варианты – можно сразу, можно в рассрочку в белорусских рублях до конца 2022 года, можно – в кредит.
Отметим, что квартиры тут также предлагаются с местом в паркинге. За него нужно будет доплатить около 4-6 тысяч долларов.
Итого:
− однокомнатная квартира (45,14 квадратных метров) в ЖК «Степянка» − 121,8 тысяч рублей (или 47,5 тысяч долларов).
«Антоновский квартал»
В тихом уголке Минска − в районе старых кварталов рядом со станцией метро «Пролетарская» −
Строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп», а генеральным подрядчиком проекта выступает «Мапид». Всего тут должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей.
В трех строящихся домах выбор квартир пока еще есть.
Обращаемся в отдел продаж:
− Если интересуют самые бюджетные варианты, то можем предложить однокомнатную квартиру в 19-м этажном доме (2.1. – по плану) по акции. Квартира площадью 45,14 квадратных метров при 100%-й оплате будет стоить 48,7 тысячи долларов. То есть – по 1080 долларов за метр. Из нюансов – данная квартира находится на первом этаже. На других этажах этого же дома аналогичные квартиры будут стоить 53-54 тысячи долларов.
В соседнем доме на 16 этажей есть недорогие студии и более компактные однушки. Студия площадью 25,97 «квадратов» будет стоить 36-37 тысяч долларов (1400 долларов – за «квадрат»). Однокомнатная квартира площадью 37,98 «квадратов» предлагается за 48,2 тысячи долларов. То есть, практически за столько же, за сколько более вместительная однушка в соседнем доме. Акционные цены действуют при 100%-й оплате, также можно использовать рассрочку (+30 долларов к метру) или кредит от банков. Паркинг в комплексе также будет, но его покупка не обязательна.
По плану завершить строительство всех трех домов второй очереди планируется во втором квартале 2023 года.
Итого:
− однокомнатная квартира (45,14 квадратных метров) в ЖК «Антоновский квартал» − 48,7 тысяч долларов.
По телефону нам рассказали, что сейчас на покупку однокомнатных квартир в комплексе действует акция. По ней в первом доме, который сдается уже в конце этого года, осталось несколько квартир. Из вариантов − однушка во втором подъезде на 7-м этаже площадью 48,09 метров по цене 1200 долларов за «квадрат» и аналогичные однокомнатные квартиры на 2-3 этажах по 1150 долларов за квадрат. Отметим, что первые этажи комплекса будут отданы под административные помещения.
Больше вариантов однушек есть во втором и третьем домах, которые будут сданы в конце 23-го − начале 24-го года. Во второй высотке однокомнатные квартиры площадью 46,45 метров на 5, 7 и 9 этажах предлагаются по 1050 долларов за метр. Есть «акционные» однушки по 48 метров и в третьем доме − на 5-10 этажах. Указанная стоимость действует только при полной оплате.
Итого:
− однокомнатная квартира (46,45 квадратных метров) в ЖК «На Грушевке» − 48,7 тысяч долларов.
«Левада»
Этот живописный уголок на берегу Свислочи перестал быть тихим несколько лет назад. В 2018 году на площадку на месте снесенной птицефабрики им. Крупской вышла компания «Айрон». Новый жилой комплекс на берегу Свислочи
Сейчас строители возводят пятую очередь каркасников на Нововиленской. В ней будут три практически идентичных дома – каркасники на 10 этажей и 2 подъезда. В домах запроектированы квартиры площадью от 37 до 113 «квадратов». Потолки будут выше стандарта − 2,7 метра. Жилье в основном будет сдаваться с черновой отделкой, но предложат и готовые варианты. Застройщик обещает придомовую территорию с ландшафтным дизайном, двусторонние входы в подъезды. Один из домов будет иметь боковой вид на реку, два других – нет.
Стоимость метра в однушках в домах 5.1 и 5.2 начинается от 1400 долларов, что касается дома № 5.3, который строится ближе всего к Свислочи, то там стоимость метра была выше – в однушках и двушках она стартует от 1500 долларов.
В отделе продаж узнаем, что в данный момент многие однокомнатные квартиры в пятой очереди уже проданы. Из самого бюджетного, что удалось найти – 1-комнатная квартира площадью 37,42 квадратных метров на 3-м этаже в доме 5.2. Квадрат тут стоит 1400 долларов.
Дома пятой очереди будут сданы летом 2023 года. Помимо 100-й оплаты можно воспользоваться рассрочкой – тогда стоимость метра вырастет на 50 долларов.
Итого:
− однокомнатная квартира (37,42 квадратных метра) в ЖК «Левада» − 52,3 тысячи долларов.
«Фарфоровый»
На месте снесенного фарфорового завода в районе улицы Кропоткина в Минске сегодня строится одноименный жилой комплекс. Жители первого дома ЖК «Фарфоровый» хоть и с некоторым опозданием но таки
В квартирах тут также будут большие окна, французские балконы, централизованная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. В подъездах − места для консьержей, санузлы, панорамные лифты.
Судя по информации на сайте, однушек в доме почти не осталось. В отделе продаж инфу подтверждают:
− В строящемся доме можем предложить однокомнатную квартиру на 11-м этаже. Ее площадь − 38,91 метра. С полной оплатой метр будет стоить 1418 долларов. Можем рассмотреть и рассрочку до 3-х лет, но тогда стоимость вырастет до 1575 долларов. Это − самый недорогой вариант сейчас. Есть также несколько однушек на последних этажах по 37-48 метров, но они выйдут дороже. Там «квадрат» стоит 1600-1800 долларов.
Сдача этого дома запланирована на зиму 2023 года.
Напомним, что застройщиком комплекса выступает компания «Инфореалт». По плану вся территория жилого комплекса будет пешеходной. Тут будет три жилых дома, 4 подземных паркинга, 3 бизнес-центра, СПА-центр с бассейном и салоном красоты, детский сад, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов.
Итого:
− однокомнатная квартира (38,91 квадратных метров) в ЖК «Фарфоровый» − 55,1 тысячи долларов.
«Зеленая гавань»
За высокими соснами недалеко от МКАД продолжает расти жилой квартал от главного креатора среди застройщиков − «А-100 Девелопмент». Помимо многометровых коттеджей, таунхаусов, «лайнхаусов» и «урбанхаусов» в «Зеленой гавани» есть вполне себе обычные многоэтажки со стандартными квартирами. Инфраструктуры в районе пока не хватает, но зато – природа, гольф-поля, аккуратные газоны и дорожки. Сколько же тут стоят однушки?
В отделе продаж мне предложили 38-40-метровые однокомнатные квартиры по стоимости в 1321-1322 доллара за «квадрат».
Дом, в котором размещены эти квартиры – строящийся ситихаус (3.10 – по плану) с переменной этажностью (от 5 до 7 этажей). Дом будет расположен на закрытой территории с собственным двором без автомобилей. Все подъезды и лифты будут проходными с выходами на улицу и закрытый двор с детской площадкой и зоной отдыха. На первом этаже предусмотрены общие помещения для хранения колясок и мытья домашних животных после прогулки. На всей территории и в подъездах будет круглосуточное видеонаблюдение.
Сдача дома намечена на второй квартал 2024 года.
Итого:
− однокомнатная квартира (38 квадратных метров) в ЖК «Зеленая Гавань» − 50,2 тысячи долларов.
ЖК «Новая Боровая»
Квартал (а по сути − целый микрорайон) «Новая Боровая» появился на карте Минска в 2014 году. Сегодня − это весьма популярное место для жизни, отличающееся максимально комфортной средой, интересными дизайнерскими решениями и современными подходами к строительству. В данный момент комплекс продолжает строиться. К 2025 году тут собираются возвести 11 кварталов на 20 тысяч квартир и 60 тысяч человек.
Из переписки с менеджером я узнала, что самые компактные однокомнатные квартиры в «Новой Боровой» находятся в доме № 7.47 по генплану. Площадь таких квартир – 36,25 «квадратов», и их стоимость стартует от 44,1 тысячи долларов.
Этот дом на 8-10 этажей строится из сборных железобетонных конструкций на месте бывшего автодрома. Фасады дома будут выполнены в песочной цветовой гамме. Внутри квартир – французские окна высотой 1,79 метров.
Рядом с домом будет закрытый двор с детским треком со светящимися стрелками и знаками, игровыми площадками, мини-огородами, зонами отдыха и велобоксами. На центральной площади с перголой поставят столы для настольных игр и кадки-машинки. Вход со стороны двора предусмотрен на уровне земли. Лифты, как и подъезды, будут сквозными.
Более просторные однушки площадью 40,64 квадратных метров находятся в недавно открытом для продаж доме № 7.38 по генплану. Стоимость таких квартир стартует от 47,2 тысяч долларов. В основу этой группы домов в квартале «Центральный парк» легла концепция горной долины. В благоустройстве закрытого двора будут присутствовать «скалы» и «холмы», а также собственный «вулкан» – скульптурная композиция со смотровой площадкой.
Итого:
− однокомнатная квартира (36,25 квадратных метров) в ЖК «Новая Боровая» − 44,1 тысячи долларов.
ЖК «Минск Мир»
Вот уже несколько лет на месте бывшего столичного аэропорта строится мега-квартал «Минск Мир». Сейчас в границах улиц Аэродромной, Брилевской и Кижеватова
В настоящее время приобрести тут жилье можно как на уровне котлована, так и в уже сданных домах. Из-за большого количества представленных в продаже вариантов (их − тысячи), мы остановились только на нескольких домах.
К примеру, в строящемся доме «Сантьяго» можно рассматривать 28-метровые студии по 1050 евро за «квадрат». В доме будут французские балконы и лоджии. Недалеко от дома со временем должна появиться поликлиника, а также музыкальная школа и детские сады.
Также менеджер предложил мне рассмотреть студии в домах «Венеция» и «Париж». Там квартиры на акции предлагаются по стоимости в 960 евро за метр. Кстати, необязательно, что это будут нижние этажи, по этой же цене можно выбрать и квартиру с видом на город. Если же хочется квартиру чуть больше, чем «пенал», то можно рассмотреть однокомнатные в 38 метров. Их стоимость в данных домах также крутится около 1000 евро за «квадрат».
Отметим, что речь идет о 100-й оплате. К тому же, сдача вышеперечисленных домов запланирована на 2024-й год.
Итого:
− однокомнатная квартира (38 квадратных метров) в ЖК «Минск Мир» − 38 тысяч евро.
.. Конечно, в одном обзоре охватить все предложения от застройщиков − сложно. В следующий раз мы подробно рассмотрим варианты покупки квартир в домах, которые строят УКСы и другие предприятия.
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Если вы прямо сейчас задались вопросом «А почем у нас в Минске квартиры от застройщиков?», то мы готовы вам помочь. Не секрет, что стоимость «квадрата» в декларациях...
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