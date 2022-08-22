За сколько в Минске можно купить однушку от застройщика? Большой обзор с ценами и сроками сдачи

Источник материала: realt.by

Если вы прямо сейчас задались вопросом «А почем у нас в Минске квартиры от застройщиков?», то мы готовы вам помочь. Не секрет, что стоимость «квадрата» в декларациях и рекламных объявлениях порой может отличаться от реальности в ту или иную сторону. Для того чтобы понять, за сколько сейчас можно купить квартиру в Минске, мы выбрали самые заметные минские стройки и под видом покупателя обратились в офисы продаж. Наша легенда – ищем недорогую однушку. Без отделки, можно и на стадии котлована.

Строительство комплекса «4 сезона» в районе улицы Леонида Беды в Минске вот-вот выйдет на финишную прямую. Так как квартиры в первых трех домах квартала («Зима», «Весна» и «Осень») уже проданы, последний шанс стать жителем комплекса − высотка под названием «Лето».

Четвертый дом проекта в Сельхозпоселке − 16-этажная «панелька» на 110 квартир. Всего в доме будет 47 однушек, 47 двушек, 15 трешек и 1 четырехкомнатная квартира. Завершить строительство планируется в июне 2023 года.

Звоним.

− Выбор однушек еще есть. Цена зависит от этажа и планировки. На сегодняшний день можем предложить по акции однокомнатные квартиры от 1000 до 1200 долларов за «квадрат» при стопроцентной оплате. Если интересует рассрочка, то цена начинается от 1150. Площадь наших однушек знаете? Все – по 46-48 квадратных метров. По этажам тоже есть выбор. Самый бюджетный вариант – планировка 1В. Такие квартиры будут «смотреть» на третий дом. Вот на втором этаже однушка этой планировки предлагается по 1000 долларов за квадрат. Есть такие же квартиры и выше − с 11 этажа. Там будет цена − 1050 долларов при единовременной оплате. Варианты планировок 1А и 1Б – подороже. Там − вид из окна другой, на восток и на юг. До 10 этажа эти квартиры стоят 1100 долларов за метр, все, что выше – 1200 за метр.

Отметим, что дополнительным условием для покупки квартиры в комплексе является приобретение места в паркинге – его стоимость от 2 до 6 тысяч долларов.

Итого:

− однокомнатная квартира (48,8 квадратных метров) в «4 сезона» − 48,8 тысяч долларов.

«Степянка»

В Степянке сейчас строятся два панельных дома, которые составят компанию трем уже заселенным высоткам от застройщика «БАРЭФ» в лице «Вива Капитал».