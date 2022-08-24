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Возле Минска продается готовая дача-малютка. Стоит совсем немного
24.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Дзержинском районе в садовом товариществе «Липки» сейчас
Садовое товарищество «Липки» располагается в 42 километрах от Минска. На автомобиле добраться до дачи можно за 35 минут. В объявлении сообщается, что продаваемый дом был построен в 2017 году и в нем практически никто не проживал.
Площадь домика – всего 13 квадратных метров. При этом здесь обустроены две комнаты. Кстати, вся мебель на фотографиях достанется новым дачникам. Уточняется, что постройка полностью утеплена, включая пол. Что касается коммуникаций, то на даче имеется электричество и сезонная вода, газа и канализации тут нет.
Отдельно стоит сказать об участке. Его размер – 10 соток, он ровный, прямоугольной формы, огорожен забором. Весь участок ухожен, есть хороший плодовый сад, зеленый газон, цветы и кустарники. На фотографиях можно заметить дорожки, выложенные тротуарной плиткой и парковочные места с навесом для автомобилей.
В целом, размер участка позволяет построить еще один дом, летнюю кухню или баню.
Вокруг товарищества − шикарный сосновый лес, в котором полно грибов и ягод. Рядом с товариществом остановка, ходят маршрутные такси, а также можно добраться на электричке.
Стоимость дачного домика с участком – 12 тысяч долларов.
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В Дзержинском районе в садовом товариществе «Липки» сейчас продается уютный дачный домик для сезонного отдыха. Рассмотрели предложение детально.
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