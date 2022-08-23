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На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены
23.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Весной мы
Площадь участка для каждого дома составляет в среднем 10−15 соток. Дома будут огорожены еврозабором, как и вся территория поселка. Заезд будет осуществляться через шлагбаум.
По вышедшей декларации застройщик предлагает всем желающим поучаствовать в долевом строительстве 2 домов (Вторая очередь строительства. Второй пусковой комплекс):
− одноэтажный дом № 45 (тип 10) площадью 104,7 «квадрата» — 2570,50 рублей за метр,
− двухэтажный дом № 73 (тип 9.1) площадью 139,24 «квадрата» — 2169 рублей за метр.
Получается, что дом № 45 обойдется покупателю примерно в 107 тысяч долларов, дом №73 – в 120 тысяч долларов.
Дом № 45
Что касается сроков, то дом № 45 планируется сдать в первом квартале 2023 года, а дом № 73 – в третьем квартале 2023 года.
К каждому дому будут подведены газ, вода и канализация. Кроме жилых домов, в поселке собираются построить магазин, будет детская игровая зона и сквер для отдыха.
Плату за объект долевого строительства нужно будет вносить в соответствии с графиком платежей. По согласованию сторон допускается изменение порядка расчета с заключением дополнительного соглашения.
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