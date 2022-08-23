На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены

Площадь участка для каждого дома составляет в среднем 10−15 соток. Дома будут огорожены еврозабором, как и вся территория поселка. Заезд будет осуществляться через шлагбаум.

По вышедшей декларации застройщик предлагает всем желающим поучаствовать в долевом строительстве 2 домов (Вторая очередь строительства. Второй пусковой комплекс):

− одноэтажный дом № 45 (тип 10) площадью 104,7 «квадрата» — 2570,50 рублей за метр,

− двухэтажный дом № 73 (тип 9.1) площадью 139,24 «квадрата» — 2169 рублей за метр.

Получается, что дом № 45 обойдется покупателю примерно в 107 тысяч долларов, дом №73 – в 120 тысяч долларов.

Дом № 45