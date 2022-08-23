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На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены

23.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Весной мы показывали вам, как продвигается стройка закрытого коттеджного поселка «Lipki village» рядом со Смолевичами. Здесь, на участке в 12 гектаров компания «Трест Промстрой» возводит квартал из 85 разных коттеджей. Часть домов уже сдана в эксплуатацию и продана, часть – еще в процессе стройки. Сегодня в газете «Звязда» вышла проектная декларация еще на 2 дома второй очереди. Узнали планировки и цены.

На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены

Напомним, что «Lipki village» строится на участке между улицей Сиреневой и деревней Липки. К закрытому коттеджному поселку ведут две асфальтированные дороги. Расстояние от метро «Уручье» до коттеджей в Смолевичах − 35 километров.

На сегодняшний день первая очередь строительства уже готова к заселению. Это − улица на 18 домов с площадями от 140 до 160 «квадратов». Всего же в клубном поселке будет 85 домов, в том числе линия таунхаусов по 113 квадратных метров. Строится «Lipki Village» в четыре этапа.

На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены

Площадь участка для каждого дома составляет в среднем 10−15 соток. Дома будут огорожены еврозабором, как и вся территория поселка. Заезд будет осуществляться через шлагбаум.

По вышедшей декларации застройщик предлагает всем желающим поучаствовать в долевом строительстве 2 домов (Вторая очередь строительства. Второй пусковой комплекс):

одноэтажный дом № 45 (тип 10) площадью 104,7 «квадрата» — 2570,50 рублей за метр,

двухэтажный дом № 73 (тип 9.1) площадью 139,24 «квадрата» — 2169 рублей за метр.

Получается, что дом № 45 обойдется покупателю примерно в 107 тысяч долларов, дом №73 – в 120 тысяч долларов.

Дом № 45

На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены
На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены

дом № 73

На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены
На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены

Что касается сроков, то дом № 45 планируется сдать в первом квартале 2023 года, а дом № 73 – в третьем квартале 2023 года.

К каждому дому будут подведены газ, вода и канализация. Кроме жилых домов, в поселке собираются построить магазин, будет детская игровая зона и сквер для отдыха.

Плату за объект долевого строительства нужно будет вносить в соответствии с графиком платежей. По согласованию сторон допускается изменение порядка расчета с заключением дополнительного соглашения.

На продажу выставили еще пару коттеджей в закрытом квартале в городе-спутнике. Узнали цены

 
Теги: Новости
 
 
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Весной мы показывали вам, как продвигается стройка закрытого коттеджного поселка «Lipki village» рядом со Смолевичами. Здесь, на участке в 12 гектаров компания «Трест...
 
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