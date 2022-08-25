"Не успеете сдать до сентября - будет поздно". Что происходит с арендой квартир за неделю до учебного года

По остальным категориям арендаторов просадки или всплеска не наблюдается.

- Помимо причин, о которых мы говорили ранее, заметили еще одно изменение. Раньше, например, в 2019 году, после учебного года собственники не готовы были бесплатно держать квартиру для студента до сентября. Предлагали либо небольшую скидку, либо же вообще не были заинтересованы, мол “мы и так по низкой стоимости вам сдавали, а сейчас к новому учебному сезону поднимем аренду и найдем других”. Сейчас же квартира остается за студентом, потому что шанс не найти арендатора высока. Скидки за право оставить недвижимость за собой - это нормальный механизм, который часто встречается в коммерческой недвижимости. Особенно это было актуально в период пандемии, когда владельцы торговых точек испытывали недостаток посетителей и уменьшение прибыли. Скидки от арендодателей позволили им выжить, а собственникам не потерять клиентов.

Из-за большого выбора, потенциальные арендаторы стали избирательнее - уже обращают внимание не только на саму квартиру, но и на чистоту в подъезде. Ранее эти характеристики были не столь весомыми.

Маргарита отмечает, что в нынешней ситуации собственникам психологически сложно. В большинстве своем у них одна квартира под сдачу, поэтому они не имеют такого опыта. Те, для кого аренда – бизнес и несколько квартир в сдаче, понимают, что простой квартиры без арендатора - это главный убыток за счет упущенной выгоды, а ведь нужно платить еще и за коммунальные услуги. Даже месяц простоя квартиры приносит больше потерь, чем любая скидка арендатору. Если собственники не успеют сдать квартиру до сентября, то после будет поздно. Можно найти сейчас студента, который будет жить в квартире несколько лет и приносить стабильный доход, чем искать “айтишника” и терять прибыль.

- Ждать в этом году подъема активности не стоит. Сегмент аренды находится в стагнации за счет дисбаланса спроса и предложения, и это для рынка естественно и не ново. Все решаемо, у собственников проблема лишь в одном: в умении принимать правильные решения исходя из объективной реальности, а не игнорировать ее.