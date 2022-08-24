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Можно ли курить на балконе и в подъезде? Что делать, если соседи курят на лоджии? Разбираемся
24.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тема курения в подъездах и на балконах, сколько бы о ней не говорили, не теряет своей актуальности. В Беларуси курение в общественных местах, к которым и относятся помещения общего пользования многоквартирных домов, запрещено. Это четко прописано в законодательстве. Но что делать, если соседи игнорируют закон или курят на балконах в квартирах? Разбираемся с этими вопросами в материале.
Где курить нельзя?
Места, где запрещено курить, четко прописаны в Декрете №28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий». Первым же пунктом в перечне, запрещающем курение в общественных местах, отмечены лифты и вспомогательные помещения многоквартирных жилых домов и общежитий, к которым как раз относятся балконы и лоджии общего пользования.
В этот список также включены детские площадки, рабочие места, организованные в помещениях, спортивно-оздоровительные территории, лагеря, учреждения образования, подземные переходы и станции метрополитена, остановки и общественный транспорт, автомобили, если в них находятся дети до 14 лет.
Запрет также распространяется на курение электронных сигарет и других табачных изделий, которые выделяют дым.
Как наказывают за курение в общественных местах?
Нарушитель привлекается к административной ответственности. Как указано в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях, курильщику за это нарушение может быть выписан штраф до 4 базовых величин.
Ситуация с курением в подъездах и на лестничных площадках иная: она относится к нарушениям правил пользования жилыми помещениями. Здесь предусмотрен штраф до 30 базовых величин.
Что делать, если соседи курят на балконе?
Здесь важно, о каком балконе идет речь. На общем, размещенном в подъезде, однозначно нельзя. А вот запрета на курение на собственном балконе в законодательстве нет. Но есть свои нюансы: собственники жилья должны учитывать права и законные интересы соседей. Это указано в Правилах пользования жилыми помещениями, содержаниями жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 №399. Также там отмечено, что жильцы обязаны соблюдать установленные для проживания санитарно-эпидемиологические и технические требования, правила пожарной безопасности».
Так, если вам приносит дискомфорт курение соседа, то вы можете обратиться в суд с иском о защите нарушенных прав, но при этом нужны веские доказательства, что вы страдаете от дыма и в этом виновато конкретное лицо. Поэтому сначала лучше попытаться решить вопрос по-соседски, попробовать договориться. Если же это не получится, то нужно зафиксировать факт нарушения, собрать доказательства – для этого можно сфотографировать курильщика или найти свидетелей, которые могут подтвердить нарушение, а затем обратиться к участковому.
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Тема курения в подъездах и на балконах, сколько бы о ней не говорили, не теряет своей актуальности. В Беларуси курение в общественных местах, к которым и относятся...
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