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«По размеру это будут две Новые Боровые». "А-100" анонсировала масштабное строительство квартир под Минском
25.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Похоже, что коттеджам, лайнхаусам и урбанхаусам, из которых состоит квартал «Зеленая Гавань», придется потесниться. Застройщик «А-100 Девелопмент», взявшись за освоение территории недалеко от МКАД, готов предложить минчанам новую концепцию жилья. Теперь в сосновом лесу будет расти не закрытый коттеджный поселок (как многие думали), а целый «город на природе». Скоро тут начнут возводить ряды 4-7 этажных жилых домов по шведскому проекту. Обо всех новостях «Зеленой Гавани» журналистам рассказала руководитель компании Светлана Шевлик.
Основной акцент – на квартирной застройке
На специальной презентации, на которой присутствовали архитекторы, блогеры, журналисты и потенциальные будущие новоселы, руководитель и акционер группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик рассказала, что сейчас «Зеленая гавань» входит в свой новый этап развития. Тут продолжат развивать коттеджный формат, но основной акцент сместится в сторону квартирной застройки. В жилом комплексе уже начали возведение домов, этажность которых варьируется от 4 до 7 этажей, а осенью застройщик представит 15 новых планировок квартир евроформата, разработанных совместно со специалистами завода «Современные бетонные конструкции».
Как отметила Светлана Шевлик, основной тип жилья, который будет строиться в ближайшие годы − это дома разной этажности с квартирами:
− Из небольшого коттеджного поселка «Зеленая Гавань» начнет превращаться в целый «город на природе». Это челлендж для нас − привнести городскую составляющую в природную среду. Для того чтобы решить эту задачу эффективно, мы привлекаем к проекту шведскую архитектурную команду. Закончить строительство квартала планируется к 2035 году. К этому времени в жилом комплексе будет построено 18 кварталов, состоящих из 280 различных домов. Всего тут будет жить около 16 тысяч человек. По масштабам это будут две Новые Боровые.
Выйти на новую площадку планируется весной следующего года.
Есть факторы, которые не дают цене просесть
Говоря о ситуации с продажами, Светлана Шевлик отметила, что феврале-марте в компании действительно фиксировали спад продаж, но сейчас рынок возвращается в привычные объемы:
− Конечно, какая-то часть аудитории, на которую мы рассчитывали, покинула страну, но сейчас мы ориентируемся на тех, кто остался. Наша задача – достучаться до них, используя разные инструменты.
Что касается скидок, то ждать «по 500» в «Зеленой Гавани» точно не стоит:
− До конца года мы не планируем корректировать цену в сторону уменьшения. Возможно, будут какие-то разовые акции, но не более. Причем нужно понимать, что есть факторы, которые поддерживают эту цену снизу и не дают ей просесть. Самые главные из них − колоссальный рост себестоимости материалов, а также − усложнение вопросов логистики и поставок.
Тем, кого всерьез интересует проект, Светлана посоветовала принимать решение о покупке жилья на старте продаж. Так, к примеру, цены на коттеджи в «Зеленой гавани» с момента начала продаж уже выросли в 2,5 раза!
Интересно, что тут настроили? Приезжайте прогуляться
По сравнению с нашим прошлогодним
В этом году в квартале стала появляться и первая инфраструктура. Здесь уже работает кофейня, лавка с продуктами и бьюти-коворкинг (салон красоты). Более крупные объекты (сады, школы, торговые центры) начнут строить в течение 2-5 лет.
− Также, возможно, в ближайшее время мы рассмотрим такой вариант, как открытие частного детского сада в одном из коттеджей.
В конце презентации Светлана озвучила новость для тех, кто хочет увидеть комплекс своими глазами – в качестве эксперимента «Зеленая гавань» открывает двери для всех желающих. Потенциальные новоселы и просто любопытствующие могут приехать в квартал с 9.00 до 20.00, выпить кофе или просто прогуляться по улицам. Для того чтобы попасть на территорию комплекса достаточно сообщить службе безопасности цель визита. Эксперимент продлится до 1 октября.
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«По размеру это будут две Новые Боровые». "А-100" анонсировала масштабное строительство квартир под Минском
Похоже, что коттеджам, лайнхаусам и урбанхаусам, из которых состоит квартал «Зеленая Гавань», придется потесниться. Застройщик «А-100 Девелопмент», взявшись за...
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