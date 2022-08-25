Основной акцент – на квартирной застройке

На специальной презентации, на которой присутствовали архитекторы, блогеры, журналисты и потенциальные будущие новоселы, руководитель и акционер группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик рассказала, что сейчас «Зеленая гавань» входит в свой новый этап развития. Тут продолжат развивать коттеджный формат, но основной акцент сместится в сторону квартирной застройки. В жилом комплексе уже начали возведение домов, этажность которых варьируется от 4 до 7 этажей, а осенью застройщик представит 15 новых планировок квартир евроформата, разработанных совместно со специалистами завода «Современные бетонные конструкции».

Как отметила Светлана Шевлик, основной тип жилья, который будет строиться в ближайшие годы − это дома разной этажности с квартирами:

− Из небольшого коттеджного поселка «Зеленая Гавань» начнет превращаться в целый «город на природе». Это челлендж для нас − привнести городскую составляющую в природную среду. Для того чтобы решить эту задачу эффективно, мы привлекаем к проекту шведскую архитектурную команду. Закончить строительство квартала планируется к 2035 году. К этому времени в жилом комплексе будет построено 18 кварталов, состоящих из 280 различных домов. Всего тут будет жить около 16 тысяч человек. По масштабам это будут две Новые Боровые.

Выйти на новую площадку планируется весной следующего года.