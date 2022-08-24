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"В магазинах такого нет". Минчанка уволилась с работы и печет хлеб прямо у себя дома

24.08.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

У минчанки Ольги удивительная история. Раньше она работала в спортивной школе, но в какой-то момент из-за болезни сына стала печь полезный домашний хлеб. Это занятие так увлекло ее, что Ольга уволилась с основной работы и стала печь хлеб дома. Она показала нам, как все готовится, рассказала про закваску и про то, как начинала свое дело. Всю историю смотрите в нашем новом видео.

 
 
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У минчанки Ольги удивительная история. Раньше она работала в спортивной школе, но в какой-то момент из-за болезни сына стала печь полезный домашний хлеб. Это...
 
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