"В центре - красиво и интересно, но в спальниках практически некуда сходить". Как живет Гомель - областной центр-полумиллионник

Источник материала: realt.by

В последние дни августа мы отправились в Гомель, чтобы изучить жизнь местных и городскую предпринимательскую среду. Как живет областной центр-полумиллионник? За что его любят гомельчане? Чего, по их мнению, не хватает в городе? Какие здесь возможности для бизнеса? Все подробности – в нашем материале. Наш партнер - бизнес-центр "Пушкин Плаза" , расположенный на одной из самых оживленных улиц Гомеля.

Гомель выделяется среди других областных центров несколькими особенностями. Во-первых, город расположен рядом с границами сразу двух государств – России и Украины. Во-вторых, здесь живет более полумиллиона, а если быть точнее, 503 тысячи человек. А еще в Гомеле семь университетов, более сотни предприятий и дворцово-парковый комплекс, куда в первую очередь идут туристы. Это информация из открытых источников, которую можно узнать, не выходя из дома. Мы же решили отправиться в поездку, чтобы самим всё увидеть и пообщаться с местными жителями.

«В нашем районе не хватает магазинов и развлечений, поэтому любим гулять в центре» Вышли из поезда, прошли вокзал – и сразу же попали в так называемый «золотой треугольник». Дело в том, что центр города, где сосредоточено максимум заведений, магазинов и офисов, куда ходят гулять и развлекаться местные – это кварталы в пределах улицы Советской, проспекта Победы и проспекта Ленина. Мы включили сюда авто- и железнодорожный вокзалы, ведь это оживленные места в любом городе.

Будничным летним днем, с учетом 30-градусной жары, город живет на полную. Здесь катаются на велосипедах и самокатах (в город пришел шеринг), гуляют, пьют кофе, дети купаются в фонтанах.





Отмечаем чистоту и пышные композиции из цветов, которыми украшено буквально каждое свободное место. Видно, что местные ЖКХ делают свою работу с удовольствием.









Центр кажется полностью обустроенным — не хватает, разве что, ларьков с мороженым и кукурузой.





— Я переехала в Гомель 12 лет назад, когда поступила в университет, — рассказывает местная жительница Ольга. — Снимала жилье, потом встретила будущего мужа — и мы стали жить вместе. Наша квартира находится на Сельмаше — это северо-западная окраина города. Рядом с домом есть зона отдыха с карьером, где можно погулять, подышать свежим воздухом. На этом развлечения в районе заканчиваются, ходить у нас особо некуда: есть только одна сетевая пиццерия. К счастью, недавно сделали площадку для детей, куда мы теперь ходим с дочкой. Из магазинов у нас только продуктовые.

Люблю приезжать в центр города, здесь интересно просто гулять, любоваться архитектурой. Старые дома аккуратно отреставрированы, они сильно отличаются от панелек в моем районе — ими хочется любоваться. При этом центр не шумный, не суетливый, безопасный, уютный. Хватает мест, где можно отдохнуть, вкусно поесть, развлечь ребенка, что-то купить. Конечно, обожаю наш парк в центре — река, мост, много зелени. Для полного комфорта не хватает метро и трамваев. А еще наши люди кажутся мне менее улыбчивыми и жизнерадостными, чем, например, в Минске. Наверное, это зависит от дохода и уровня жизни. Не знаю, как это исправить, но надеюсь, что следующие поколения будут больше наслаждаться жизнью.





«Любой кризис – это новая возможность» Как обстоят дела с бизнесом, который расположился в «золотом треугольнике»? Мы встретились с основателем нескольких заведений, в том числе ресторанов «ФаСоль» и «Бацькі», расположенных на улице Советской.

— Ресторан «ФаСоль» был открыт в 2013 году и с тех пор не менял своей направленности, — рассказывает основатель заведений Валерий Курилович. — Мы готовим блюда европейской кухни, лишь иногда корректируем меню. Сотрудничаем с доставками — «Яндекс.Едой» и местной компанией Just-Eat. Наши клиенты — это люди среднего класса и те, чей достаток выше. Для них важны и еда, и общая культура, и атмосфера.





«Бацькі» — заведение с сытной кухней, большим выбором блюд и системой самообслуживания. Мне кажется, таким бизнесам сейчас проще, ведь не каждый клиент готов платить за блюдо больше из-за того, что в стоимость включен сервис. Наши проблемы сейчас — это отъезд части айтишников, которые готовы были тратить деньги на еду в заведениях, и отсутствие профессионалов своего дела в сфере ресторанного бизнеса. Мы готовы набирать без опыта, обучать, устраивать на работу. К сожалению, далеко не все это ценят, многие не готовы трудиться и развиваться.





При этом мы всё равно уверенно работаем. Мы находимся в центре, в месте с хорошей проходимостью, у нас есть клиенты, есть планы — мы смотрим в будущее с оптимизмом.

Поговорив с Валерием, двигаемся дальше. Еще одна сфера бизнеса, которая нас заинтересовала, — туризм. Раньше из Гомеля автобусами и поездами ездили в Киев и приморские города Украины. Как обстоят дела в бизнесе сейчас и есть ли шансы на успех? На наши вопросы ответила директор агентства путешествий «ЭльДорадо» Елена Болсуновская:

— Я считаю, что любой кризис — это возможность. Именно поэтому, долгое время проработав в туризме по найму, я открыла свой бизнес в 2020 году, когда нашу сферу атаковала пандемия. Мне показалось, что именно к моменту старта я набрала достаточно опыта, прошла через множество форс-мажорных ситуаций, научилась не бояться, а делать.





Возможно, в Минске у такого бизнеса больше возможностей, но я люблю родной город, его спокойствие, самих гомельчан, поэтому открывать свой офис решила именно здесь. Я выбрала помещение на первом этаже в центре города, уделила внимание заметной вывеске и выносному щиту, на который обращают внимание прохожие. И занялась организацией путешествий. В основном у меня авиаперелеты, но не отказываю и тем, кто хочет купить автобусный тур, — направляю этих людей к своим знакомым.

Конечно, кризисы в нашей сфере продолжаются. Раньше было много вылетов из Минска, из Москвы, сейчас приходится переориентироваться. Но люди всё равно хотят путешествовать — многим нужно хотя бы неделю не читать новости, сменить обстановку, отвлечься от негативных мыслей. Большой спрос на классические направления — Турция, Египет, ОАЭ. Некоторых интересует экзотика: в таком случае можно продумать логистику перелетов и отправить людей, например, в Таиланд. Слова Елены подтверждают факты: перед нашим приходом она оформила путевку на море на двоих.

В Гомеле легко открыть новый бизнес – в центре есть свободные площади Пара шагов от агентства — и мы оказываемся у бизнес-центра «Пушкин Плаза» . Здание расположено в самом центре Гомеля на перекрестке улиц Советской и Пушкина, рядом с цирком и телецентром. Здесь оживленно и днем, и вечером, но при этом нет лишней суеты и шума.





Бизнес-центр был возведен около 10 лет назад. Сначала «Белгазпромбанк» профинансировал строительство «Пушкин-Плаза», а затем принял решение разместить здесь свой региональный офис.

— Для этого пришлось немного изменить проект, внести в него несколько характерных для банковского учреждения решений, — рассказывает руководитель Гомельской областной дирекции Александр Денисов. — И в 2012 году «Белгазпромбанк» начал обслуживать клиентов в новом здании. Хочу сказать, что это было правильным решением — в «Пушкин Плаза» действительно удобно работать. Кстати, остальные свободные площади, принадлежащие нам, были проданы всего за год — спрос ожидаемо оказался очень высоким.





Внешне здание выделяется: панорамное остекление, необычная геометрия и эксплуатируемая часть кровли, на которой расположена терраса. Здесь находятся офисы крупных компаний, визовый центр, барбершоп, магазин одежды, кафе и бар. Также раньше здесь располагались учебные классы компьютерной академии «ШАГ». Компания выросла, ей понадобилась площадь побольше — и они только что переехали.





— Это обычная история для нашего бизнес-центра, — рассказывает владелец площадей Виталий Филинский. — У нас редко меняются арендаторы. За последние 5 лет не съехала ни одна компания, так как такого уникального места в Гомеле больше нет. Работая здесь, бизнесы растут, расширяются, и только когда им становится мало места, чтобы расти дальше, — они переезжают. Так как в бизнес-центре «Пушкин Плаза» всегда дефицит свободных площадей, то сейчас появилась уникальная возможность для новых арендаторов.







