«Цены у вас московские стали». Что происходит в Dana Mall, куда едут россияне после закрытия Zara

На парковке около ТЦ встречаются машины с российскими номерами. Но нельзя сказать, что их гораздо больше, чем было раньше. Для постобеденного времени буднего дня людей в Dana Mall многовато. Если в самом ТЦ, между магазинами, это не так сильно бросается в глаза, то вот в некоторых точках очень даже. Сразу со входа отправляемся в Zara — потенциально этот магазин должен интересовать россиян, потому что в России он закрылся. Как и другие бренды фэшн-ритейлера Inditex — Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho.

— А с картой «Мир» можно здесь? — практически сразу слышим на кассе в Zara. Потом не раз звучат разговоры с пересчетом цен в российские рубли. На кассе около 15.30 в будний день здесь больше десятка человек.