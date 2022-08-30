Сколько стоит однушка от застройщика в Минске? Большой обзор с ценами и сроками сдачи (вторая часть)

Как рассказали в отделе реализации, в доме 24б (20 этажей, 3 подъезда и 277 квартир) сейчас предлагаются к продаже однокомнатные квартиры площадью около 43 «квадратов». В доме 24а (17 этажей, 4 подъезда и 319 квартир) имеются 40-метровые «однушки». Выбор этажей пока также есть.

Первый дом будет сдан уже в этом году, второй – к лету 2023 года. Рядом с многоэтажками построены паркинги.

Стоимость метра в обоих домах одинаковая – 2900 рублей. Обязательным условием покупки является приобретение места в паркинге – это еще 23,3 тысячи рублей.

Итого:

− однокомнатная квартира (40 квадратных метров) с местом в паркинге на Притыцкого − 139,3 тысяч рублей (или 54,6 тысяч долларов).

Дом в районе ДС «Карастояновой»

Застройщик − УКС Центрального района

Стройка многоквартирного дома в тихом квартале в районе парка Дружбы народов идет вот уже около двух лет. Здесь, рядом с диспетчерской станцией «Карастояновой» и частным сектором растет 10-этажный каркасник. Объект под рабочим названием «Многоквартирный жилой дом в границах улиц Пригородной и Гая» взводится по заказу УКС Центрального района. Для того чтобы поместить в этом месте новостройку, пришлось снести несколько частных домов. У дома − индивидуальный проект. Здание будет иметь 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). Жилье будет сдаваться без отделки.