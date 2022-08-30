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Сколько стоит однушка от застройщика в Минске? Большой обзор с ценами и сроками сдачи (вторая часть)
30.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На прошлой неделе мы
Дома на Притыцкого
Застройщик − ГПО «Минскстрой»
На перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова сейчас строятся два монолитно-каркасных дома. Застройщиком зданий на 17 и 20 этажей выступает ГПО «Минскстрой». У новостроек − хорошее расположение: рядом − метро «Каменная Горка», гипермаркет «Материк» и ТРЦ Green City. Дом под номером № 24Б уже фактически готов (скоро он будет сдан в эксплуатацию), а дом 24А − еще строится. Однокомнатные квартиры сейчас есть в обоих домах.
Как рассказали в отделе реализации, в доме 24б (20 этажей, 3 подъезда и 277 квартир) сейчас предлагаются к продаже однокомнатные квартиры площадью около 43 «квадратов». В доме 24а (17 этажей, 4 подъезда и 319 квартир) имеются 40-метровые «однушки». Выбор этажей пока также есть.
Первый дом будет сдан уже в этом году, второй – к лету 2023 года. Рядом с многоэтажками построены паркинги.
Стоимость метра в обоих домах одинаковая – 2900 рублей. Обязательным условием покупки является приобретение места в паркинге – это еще 23,3 тысячи рублей.
Итого:
− однокомнатная квартира (40 квадратных метров) с местом в паркинге на Притыцкого − 139,3 тысяч рублей (или 54,6 тысяч долларов).
Дом в районе ДС «Карастояновой»
Застройщик − УКС Центрального района
Стройка многоквартирного дома в тихом квартале в районе парка Дружбы народов идет вот уже около двух лет. Здесь, рядом с диспетчерской станцией «Карастояновой» и частным сектором растет 10-этажный каркасник. Объект под рабочим названием «Многоквартирный жилой дом в границах улиц Пригородной и Гая» взводится по заказу УКС Центрального района. Для того чтобы поместить в этом месте новостройку, пришлось снести несколько частных домов. У дома − индивидуальный проект. Здание будет иметь 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). Жилье будет сдаваться без отделки.
Первоначально квартиры в доме
Сейчас в доме в свободной продаже есть однокомнатные квартиры общей площадью от 39,79 до 45,86 «квадратов».
Стоимость для всех желающих − 2500 рублей за «квадрат». Правда, при покупке квартиры обязательным является и покупка машиноместа. Стоимость парковочного места составляет 54,6 тысяч рублей. Сдать дом обещают к декабрю этого года.
Итого:
− однокомнатная квартира (56,6 квадратных метров) с местом в паркинге в доме рядом с ДС «Карастояновой» − 154 тысячи рублей (или 60,4 тысяч долларов).
«Петровские верфи»
Застройщик – УКС «Запад»
Жилой комплекс «Петровские верфи» в районе улицы Семашко − это 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями. Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17» − победителя со стороны Санкт-Петербурга в рамках закрытого международного конкурса на лучшую концепцию застройки жилых кварталов в Санкт-Петербурге и Минске.
В новом жилом комплексе будут вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин.
На данный момент тут уже построены два жилых дома («Маяк» и Парус»), а также паркинг. В процессе строительства − дом под названием «Корабль». Именно в нем сейчас и есть свободные квартиры.
В «Корабле» будет 8 этажей и 3 подъезда. Жилой дом планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2023 года.
Квартиры тут сдаются с черновой отделкой − стяжка на полах, штукатурка кирпичных и блочных стен, разводка электрики, установка унитаза, отопительных приборов, счетчиков тепло-, водо- и электроснабжения.
Площадь «однушек» в доме – около 50 «квадратов». Пока что есть выбор по этажам.
Как рассказали в отделе продаж, стоимость квадратного метра − 3150 рублей при 100% оплате, 3270 рублей – в рассрочку до конца строительства (апрель 2023 года). При этом обязательным условием для приобретения квартиры остается покупка машино-места в паркинге. Его стоимость – 24,6 тысяч рублей
Итого:
− однокомнатная квартира (50 квадратных метров) в ЖК «Петровские верфи» с паркингом − 182,1 тысяч рублей (или 71,9 тысяч долларов).
ЖК «Лазурит»
Застройщик – УКС Мингорисполкома
История жилого комплекса «Лазурит» началась в 2011 году. За реализацию проекта, который должен был стать заметной частью проспекта Победителей, по очереди брались несколько застройщиков, но в итоге комплекс пришлось достраивать УКСу Мингорисполкома. Сегодня самый высокий ЖК Минска уже сдан в эксплуатацию и потихоньку обживается.
Учитывая размеры «Лазурита» (комплекс рассчитан на 878 квартир), варианты жилья в доме еще есть.
К примеру, мне предложили рассмотреть однокомнатные квартиры в центральной, 37-этажной части. Однушки тут имеют площадь в 57 «квадратов». Вид у них будет во двор. Выбор этажей – от низкого до 15-го.
Стоимость «квадрата» − 4244 рубля. Обратите внимание, что в цену входит стоимость парковочного места в подземном паркинге, отказаться от которого нельзя.
Итого:
− однокомнатная квартира (56,6 квадратных метров) с местом в паркинге в «Лазурите» − 240,2 тысяч рублей (или 94,2 тысяч долларов).
«Променад»
Застройщик – ИООО «Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости «БиЮСиСи»
Если вы ищете готовую квартиру от застройщика в Минске, то можно обратить внимание на ЖК «Променад». Сегодня возведение этого жилого комплекса выходит на финишную прямую. Одна из последних новостроек − дом по улице Княгининской, 4. Этот десятиэтажный дом находится на перекрестке с улицей Ильянской и примыкает к тихому частному сектору с коттеджной застройкой.
В доме, состоящем из 4 подъездов и 140 квартир, представлены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. На этажах тут, в зависимости от подъезда, расположено по 3 или 4 квартиры.
На мой запрос о самом экономичном варианте мне предложили однокомнатную квартиру площадью 43,9 квадратных метра по стоимости 1468 долларов за «квадрат». Жилье расположено на одном из нижних этажей.
Итого:
− однокомнатная квартира (43,9 квадратных метров) в ЖК «Променад» − 64,4 тысячи долларов.
«Триумф»
Застройщик – «Саваинвест»
Этот жилой комплекс расположен на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова. Сейчас тут строят монолитно-каркасный дом переменной этажности (от 14 до 16 этажей). Ранее проект назывался «Карамель», но затем перешел к другому застройщику и сменил название. Часть дома из двух подъездов уже сдана в эксплуатацию – все квартиры тут уже проданы. Еще 5 секций сейчас находятся в стадии строительства. Они будут сданы во второй половине 2023 года.
Квартиры предлагаются без отделки. В помещениях будут межкомнатные перегородки, оптоволоконный кабель, штукатурка стен и цементно-песчаная стяжка полов, индивидуальные счетчики воды, тепла и электроэнергии, горизонтальная разводка отопления и стальные радиаторы.
В отделе продаж мне предложили несколько вариантов однокомнатных квартир по стоимости 1200-1250 долларов за «квадрат». На выбор – последний этаж в 3 и 4 секции, а также разные варианты этажей – в остальных 5, 6 и 7-й секциях.
Итого:
− однокомнатная квартира (46,5 квадратных метров) в ЖК «Триумф» − 58,2 тысячи долларов.
«Минский квартал»
Застройщик – «Айрон Инвест»
Между станциями метро «Грушевка» и «Институт культуры» недавно началось строительство третьего дома жилого комплекса «Минский квартал». Строит этот ЖК компания «Айрон».
Размещается комплекс в границах ул. Грушевской − пер. 1-го Железнодорожного − ул. Разинской − пер. Разинского − пер. Зенитного. Третий дом будет точно таким же, как и его старший «брат» (первые многоэтажки комплекса уже сданы). Всего в новостройке будет 17 этажей, 3 подъезда и 208 квартир. Среди вариантов жилья − однушки, двушки и трешки площадью от 26 до 72 квадратных метров.
Что касается актуальной стоимости, то «квадрат» в 26-метровых студиях начинается от 1550 долларов, в 42-43 метровых однушках – от 1300 долларов. Выбор квартир еще есть.
Строительство жилого дома № 3 началось в мае этого года и должно завершиться во втором квартале 2024 года.
Итого:
− однокомнатная квартира (42,7 квадратных метра) в ЖК «Минский квартал» − 55,5 тысяч долларов.
«Гранд Авеню»
Застройщик – «Датч Стар»
На проспекте Дзержинского продолжается строительство квартала «Гранд Авеню».
Первым застройщик возведет 20-ти этажный «столбик» на 143 квартиры. В доме запроектированы однокомнатные, двухкомнатные и двухуровневые квартиры (на последних этажах). Под новостройкой расположат подземный паркинг.
В отделе продаж сразу огорчают: в первом строящемся доме все студии и небольшие однушки уже распроданы. Из того, что можно рассматривать − вместительные 57-метровые квартиры (потенциальные «евродвушки»).
Стоимость «квадрата» до 5-го этажа − 1120 долларов, выше − 1170 долларов.
Если такой вариант не подходит, то стоит подождать выхода декларации на второй дом: там также будут студии и однушки.
Сдача первой высотки намечена на третий квартал 2023 года.
Итого:
− однокомнатная квартира (57 метров) в ЖК «Гранд Авеню» − 63,8 тысячи долларов.
«Гармония»
Застройщик − «Арэса-Сервис»
Этот жилой комплекс, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, состоит из 9-этажного жилого дома и паркинга. Первые секции дома в шаговой доступности от метро «Грушевка» уже построены, остальные – в стадии возведения. Строит дом «Арэса-Сервис». Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас. Жильцам обещают уютную дворовую территорию со спортивной площадкой и детским игровым комплексом, а также собственный продовольственный магазин.
В отделе продаж рассказали, что на данный момент однокомнатные квартиры есть в четвертой секции. Площадь однушек – 42 «квадрата» + 4 «квадрата» (кладовая). Стоимость – 1200 долларов за метр. Выбор по этажам еще пока есть.
Сдать эту часть в эксплуатацию планируется к лету 2023 года. Помимо 100%-й оплаты, покупатель может воспользоваться рассрочкой, тогда стоимость увеличится до 1250 долларов.
Итого:
− однокомнатная квартира (42 квадратных метра) с кладовой в ЖК «Гармония» − 55,2 тысячи долларов.
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Сколько стоит однушка от застройщика в Минске? Большой обзор с ценами и сроками сдачи (вторая часть)
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