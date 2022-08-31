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«Цены стартуют от 2200 рублей за метр, срок сдачи – декабрь». Репортаж со строительной площадки ЖК «Соколиный край»
31.08.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Каким будет комплекс после завершения строительства?
«Соколиный край» — это комплекс из пятиэтажных жилых домов, двух торговых центров и детского сада с бассейном. Все дома, согласно проекту, кирпичные, сделанные по монолитно-каркасной технологии. Фасады вентилируемые, на них — яркие линеарные панели, которые не выцветают со временем. В домах предусмотрены колясочные, санитарные комнаты. Подъезды сквозные — есть выходы во дворы, свободные от машин, и на парковки.
Всего в комплексе будет 21 жилой дом. Вот как
Квартал располагается в Мачулищах.
Дорога от квартала до МКАД на автомобиле занимает 15 минут, также недалеко есть остановки автобусов и маршруток. В 20 минутах ходьбы — железнодорожная станция «Мачулищи». Застройщик хочет улучшить ситуацию с транспортом: сейчас решается вопрос о том, чтобы маршрутка №492 заезжала в жилой комплекс.
Местные жители обеспечены инфраструктурой Мачулищей: здесь есть школа, три детских сада, продуктовые магазины, аптеки, почта, банк. Большинство живущих здесь — на машинах, поэтому обычно ездят за покупками и развлечениями в Минск. Для того, чтобы люди всегда могли купить повседневные продукты, в «Соколином крае» появится автолавка.
Здесь построены пять этажей, уложен первый слой пароизоляции под кровлю. Межквартирные стены здесь, как и в других домах, сделаны из пустотелого кирпича шириной 25 см. Наружные стены — из керамических блоков шириной 38 см.
— Мы специально проводим отделочные работы в теплые и сухие дни. Это «мокрые» процессы, им нужны хорошие условия. Уже спустя две-три недели, когда похолодает, начнем монтировать окна, крепить на фасады линеарные панели. После этого дома будут выглядеть практически завершенными, — говорит представитель компании-застройщика «Металлстройпрофиль» Алексей Баралеев.
Одно из преимуществ этих домов — отсутствие колонн, которые были в первой очереди. Также внутри квартир нет несущих стен. Здесь можно сносить их и делать собственную планировку. Но в целом, по мнению застройщика, сделанные изначально планировки подходят для комфортной жизни: во-первых, перегородки прочные и надежные, способны выдержать кухонный гарнитур, полки, а во-вторых, их расположение хорошо продумали.
— Мы строим такие квартиры, в которых хотели бы жить сами. Именно поэтому внимательно чертим планировки, прописывая жизненные сценарии. Например, в планировке евротрешки кухня-гостиная сделана таким образом, что здесь можно полноценно готовить, ужинать всей семьей и отдыхать. Раздельный санузел, две полноценные спальни — благодаря этому у всех жителей квартиры будет личное пространство, — говорит Алексей. — Еще у квартир хорошая шумоизоляция: здесь нет перевязки арматуры, плиты отделены друг от друга кирпичными перегородками.
Во второй очереди на 95% завершена прокладка наружных сетей — напорной и ливневой канализации, газа, воды из местных артезианских скважин. Установлена трансформаторная подстанция, к которой будут подключены дома второй и третьей очереди.
В ближайших планах — обшивка фасадов линеарными панелями, установка окон и дверей, благоустройство территории, дорог. Сроки сдачи второй очереди — декабрь 2022 года. Жилье будут сдавать с черновой отделкой, газовыми котлами, унитазами, входными металлическими дверями, счетчиками и деревянными дверями на кухню.
Как купить квартиру здесь?
Сейчас в домах второй очереди продана треть квартир. Для покупки доступны более сотни вариантов. Акционная цена квадратного метра стартует от 2200 BYN. Более детально цены можно посмотреть на
Квартиру в этом жилом комплексе можно купить в кредит или в рассрочку. В «Беларусбанке» кредит можно взять на 20 лет под 10% в первый год и 19% в последующие годы. «Белинвестбанк» предлагает вариант на 10 лет: в первые два года под 11,87%, в последующие — под 24%.
По словам застройщика, покупатели активно пользуются кредитными инструментами, чтобы заселиться в ближайшие месяцы, а оплату разбить на несколько лет.
— В этом году мы уже пережили откат и возвращение к нормальному уровню спроса. В марте из-за событий в мире некоторые люди начали переживать, расторгли договоры. Всем, кто отказался от долевого строительства, мы за несколько недель вернули деньги. Однако летом покупатели снова заинтересовались жилым комплексом, начали звонить, подавать заявки, заключать договоры, — рассказывает Алексей. — Приезжайте, смотрите готовые и строящиеся дома, выбирайте квартиру, которая подойдет вашей семье.
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«Цены стартуют от 2200 рублей за метр, срок сдачи – декабрь». Репортаж со строительной площадки ЖК «Соколиный край»
Мы продолжаем следить за жилым комплексом «Соколиный край», который возводится в пригороде Минска. Пару месяцев назад вместе с нашим партнером «Твоя столица....
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