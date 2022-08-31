"Квартиры стоили от 4 тысяч евро". Минчане купили жилье в столетнем доме у моря и показали, какой ремонт сделали

"Квартиры у моря - от 4 тысяч евро"

С Виталием читатели уже знакомы — он был героем нашей статьи про реставрацию старого домика возле Сенно. Оказалось, что это не единственный объект его инвестиций — в Латвии, на берегу Балтийского моря, всегда ждет его небольшая квартирка в старинном доме. Теперь пришла очередь рассказать и о ней.

- Я несколько лет вынашивал идею покупки недвижимости на Балтике, - говорит Виталий. - Нам с супругой здесь нравится — умеренный климат, не бывает жарко, как на южных морях, чистый воздух. Присматривал варианты в Литве, а потом встретил знакомых, которые купили квартиру в Лиепае, городе в Латвии. Съездили, посмотрели, все понравилось. На тот момент была небольшая сумма, которую можно было вложить в недвижимость. Многие вкладываются в покупку более нового автомобиля, но мне более интересным показался вариант инвестиций в квартиру на море. В городе очень красивый центр - можно часами гулять, рассматривать архитектуру. Она там, кстати, примечательная — много зданий встиле югенд (модерн), интересная старая застройка с очень старыми деревянными домами. Все пропитано историей. Ходил и думал, что было бы здорово жить именно в этой части города. Но тогда ничего подходящего не было.