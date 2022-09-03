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«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

03.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня район бывшего частного сектора на улице Тимирязева – не узнать. Вместо старых двухэтажек и частных домов за несколько лет тут выросли многоэтажки с модными клумбами и современными дворами.  Участок от Татарской до Панфилова застраивает группа компаний «Строминвест». Сейчас в жилом комплексе «Комфорт парк» уже возведены 4 дома из 6. Мы посмотрели, как обживаются новостройки, узнали про цены и готовы поделиться последними новостями комплекса.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Главная особенность жилого комплекса «Комфорт Парк» состоит в том, что застройщик продает только готовые квартиры. Да, возможно, «квадраты» тут стоят выше среднего по рынку, но зато и покупатель имеет возможность оценить товар лицом. Потенциальный новосел может, как и мы, самостоятельно прогуляться по открытой части комплекса или вместе с представителем отдела продаж пройти по закрытым площадкам и подняться в свободные квартиры.

В настоящий момент в квартале возведены 4 дома. Самая первая высотка на 4 подъезда и 279 квартир смотрит на улицу Тимирязева, вторая на 233 квартиры – прячется за ней. Еще два дома имеют меньшую этажность (каждый – на 2 подъезда) расположились в тихой части квартала – ближе к Татарскому скверу и бульвару.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Детская площадка у первых двух домов – общая. Вход в нее предусмотрен только для жильцов. На качелях уже можно заметить играющих детишек – значит, дома потихоньку заселяются.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

В первом доме на первых этажах начала работать «инфраструктура» − кофейня, магазин алкогольных напитков и аптека (она еще готовится к открытию).

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Возле подъездов (они к слову, проходные) можно заметить популярные последние пару лет клумбы с использованием высоких трав. Отмечаем, что растительность у первых домов выглядит побогаче, чем у двух последних новостроек.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Переходим к двум новым домам (дом №3 и №4 – по генплану). Возле одного из них − общая парковка, возле другого – закрытый двор.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

К слову, о парковках – наземные парковки компактно расположены вокруг всего комплекса. Как пояснили в отделе продаж, места на них не продаются и не сдаются в аренду. Жильцы могут ставить машины на любое свободное место.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Что касается паркинга, который уже сдан в эксплуатацию, то сейчас новоселы могут парковать в нем автомобиль абсолютно бесплатно. При желании в дальнейшем место можно будет купить – от 9 до 15 тысяч долларов.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Раз уже мы заговорили про паркинг, то расскажем, что рядом с ним в ближайшее время начнется стройка супермаркета на тысячу квадратов. Он расположится на улице Тимирязева – там, где сейчас стоит последний осколок частного сектора. Говорят, суды по данной постройке, наконец завершены, и в скором времени одноэтажный кирпичный дом будет снесен.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
Вот этот дом скоро пойдет под снос. На его месте построят магазин. Фото предоставлено читателем.

А за семиэтажным домом под номером 4 прямо сейчас стартует стройка пятого дома комплекса. От пешеходов строительные работы закрывает высокий синий забор, но жильцам верхних этажей, видимо, придется любоваться видом на стройплощадку ближайшие пару лет. По плану тут вырастут еще два дома (на 8 и на 6 этажей) – они будут располагаться ближе к перекрестку Татарской и Грибоедова. Стоимость, по которой тут будут предлагаться квартиры, пока неизвестна.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
Работы идут даже вечером. Фото предоставлено читателем.

На плане застройки можно заметить и детсад. Возможно (но не точно), он разместится в существующей двухэтажке, которую в настоящий момент занимает офис IT-компании. Кроме того, в одном из коттеджей, который примыкает ЖК, уже сейчас работает частный детский сад.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

В целом, «Комфорт Парк» выглядит очень неплохо. Комплекс расположен близко к центру – рядом проспект Победителей, Немига, Железнодорожный вокзал, ТЦ «Корона». При этом, в паре шагов – уютный бульвар, тихие кварталы респектабельных домов на Грибоедова и атмосферные дворы пятиэтажек из 60-х. Из минусов – близость железной дороги и депо. В этом плане все зависит от вашего восприятия. Лично мы во время дневной прогулки никаких дополнительных шумов, помимо привычных городских, не услышали. Возможно, ночью дело обстоит иначе – в открытом телеграм-чате комплекса одни жильцы утверждают, что при закрытых окнах не слышно ничего, другие – что определенный дискомфорт все же присутствует.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

А сколько надо платить за обслуживание?

Отдельно стоит сказать про благоустройство − признаемся, детские площадки и озеленение в «Комфорт Парке» классные. На уровне «Новой Боровой» или «Левады». Есть «игры» с рельефом, интересные лавочки, стильные фонари, оригинальные детские комплексы. Как мы узнали, обслуживает новые дома товарищество собственников. Новоселов ждет единоразовый вступительный взнос – 2,5 доллара с «квадрата» квартиры, а также ежемесячная плата за обслуживание – от 0,88 копеек до 1 рубля за «квадрат». Если представить, что вы заселились в 51-метровую «евродвушку», то при вступлении вам придется занести в товарищество 127 долларов, а затем ежемесячно (помимо квартплаты) расставаться еще с 45-50 рублями. Да, пора привыкать к тому, что за красоту во дворах и подъездах надо платить.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Что тут продается?

На своем сайте стоимость квартир застройщик не озвучивает. Получить актуальные цены можно по телефону, или обратившись в офис продаж напрямую. В данный момент предлагаются квартиры в первых трех домах, четвертый дом – пока «в стопе».

Из самых привлекательных вариантов для тех, кого интересуют однушки-двушки – 51-метровые квартиры в первом доме с окнами на Тимирязева. Жилье на нижних этажах по акции сейчас предлагается по стоимости 1450 долларов за «квадрат». Если интересуют этажи повыше, то стоимость составит 1500 долларов. Обратите внимание, что данная стоимость действительна при полной оплате. Таким образом, стоимость евродвушки составит 73,9 тысяч долларов.

В доме на Панфилова, 3 можно рассмотреть 40-метровые однушки по стоимости 1600-1625 долларов.

В самой свежей новостройке (Панфилова, 5) минимальная стоимость для 50-62 метровых квартир составляет 1750 долларов за метр. Причем, это будут квартиры на нижних этажах.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Есть в домах, сданных, казалось бы, совсем недавно, и полностью готовые квартиры с ремонтом.

Самый «недорогой» вариант – 40-метровая однушка на 8-м этаже дома на Тимирязева, 28. Сообщается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт с использованием строительных материалов премиум класса. Изюминка жилья − эксклюзивный потолок в стиле лофт. Квартира полностью готова для проживания, меблирована и оборудована техникой. Тут есть посудомоечная машина, варочная панель, духовой шкаф Bosch, встроенный холодильник, вытяжка, измельчитель отходов, фильтр воды, а также стиральная и сушильная машины Bosch, бойлер и кондиционер.

На относительно небольшой площади дизайнеры смогли предусмотреть и отдельную спальню – она без окна, но со стеклянной перегородкой. Стоимость этой однокомнатной квартиры – 99,9 тысяч долларов.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Также в продаже на «вторичке» есть евродвушка площадью 51 «квадрат». Квартира расположена на четвертом этаже первого дома: тут есть полноценная отдельная спальня, а также общее пространство кухни и гостиной. Сообщается, что ремонт производился с использованием современных, качественных материалов. Будущим собственникам достанется брендовая техника (посудомойка, духовой шкаф, индукционная плита, вытяжка, холодильник, смарт телевизор и стиралка), а также новая мебель «на гарантии». Стоимость двушки – 132 тысячи долларов.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

За 200 тысяч долларов в ЖК «Комфорт Парк» предлагается готовая трешка – также с ремонтом, техникой и мебелью. Площадь этой квартиры – 77,3 «квадрата».

Ну а самый дорогой вариант из выставленных на продажу – трехкомнатная квартира на 10-м этаже за 230 тысяч долларов. Уточняется, что из квартиры открываются отличные виды на окрестности, все электроприборы тут подключены к системе «умный дом» с управлением с телефона, а вся мебель и техника − премиальной линейки.

«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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