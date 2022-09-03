«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье

Что тут продается?

На своем сайте стоимость квартир застройщик не озвучивает. Получить актуальные цены можно по телефону, или обратившись в офис продаж напрямую. В данный момент предлагаются квартиры в первых трех домах, четвертый дом – пока «в стопе».

Из самых привлекательных вариантов для тех, кого интересуют однушки-двушки – 51-метровые квартиры в первом доме с окнами на Тимирязева. Жилье на нижних этажах по акции сейчас предлагается по стоимости 1450 долларов за «квадрат». Если интересуют этажи повыше, то стоимость составит 1500 долларов. Обратите внимание, что данная стоимость действительна при полной оплате. Таким образом, стоимость евродвушки составит 73,9 тысяч долларов.

В доме на Панфилова, 3 можно рассмотреть 40-метровые однушки по стоимости 1600-1625 долларов.

В самой свежей новостройке (Панфилова, 5) минимальная стоимость для 50-62 метровых квартир составляет 1750 долларов за метр. Причем, это будут квартиры на нижних этажах.