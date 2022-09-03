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«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
03.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня район бывшего частного сектора на улице Тимирязева – не узнать. Вместо старых двухэтажек и частных домов за несколько лет тут выросли многоэтажки с модными клумбами и современными дворами. Участок от Татарской до Панфилова
Главная особенность жилого комплекса «Комфорт Парк» состоит в том, что застройщик продает только готовые квартиры. Да, возможно, «квадраты» тут стоят выше среднего по рынку, но зато и покупатель имеет возможность оценить товар лицом. Потенциальный новосел может, как и мы, самостоятельно прогуляться по открытой части комплекса или вместе с представителем отдела продаж пройти по закрытым площадкам и подняться в свободные квартиры.
В настоящий момент в квартале возведены 4 дома. Самая первая высотка на 4 подъезда и 279 квартир смотрит на улицу Тимирязева, вторая на 233 квартиры – прячется за ней. Еще два дома имеют меньшую этажность (каждый – на 2 подъезда) расположились в тихой части квартала – ближе к Татарскому скверу и бульвару.
Раз уже мы заговорили про паркинг, то расскажем, что рядом с ним в ближайшее время начнется стройка супермаркета на тысячу квадратов. Он расположится на улице Тимирязева – там, где сейчас стоит последний осколок частного сектора. Говорят, суды по данной постройке, наконец завершены, и в скором времени одноэтажный кирпичный дом будет снесен.
А за семиэтажным домом под номером 4 прямо сейчас стартует стройка пятого дома комплекса. От пешеходов строительные работы закрывает высокий синий забор, но жильцам верхних этажей, видимо, придется любоваться видом на стройплощадку ближайшие пару лет. По плану тут вырастут еще два дома (на 8 и на 6 этажей) – они будут располагаться ближе к перекрестку Татарской и Грибоедова. Стоимость, по которой тут будут предлагаться квартиры, пока неизвестна.
В целом, «Комфорт Парк» выглядит очень неплохо. Комплекс расположен близко к центру – рядом проспект Победителей, Немига, Железнодорожный вокзал, ТЦ «Корона». При этом, в паре шагов – уютный бульвар, тихие кварталы респектабельных домов на Грибоедова и атмосферные дворы пятиэтажек из 60-х. Из минусов – близость железной дороги и депо. В этом плане все зависит от вашего восприятия. Лично мы во время дневной прогулки никаких дополнительных шумов, помимо привычных городских, не услышали. Возможно, ночью дело обстоит иначе – в открытом телеграм-чате комплекса одни жильцы утверждают, что при закрытых окнах не слышно ничего, другие – что определенный дискомфорт все же присутствует.
А сколько надо платить за обслуживание?
Отдельно стоит сказать про благоустройство − признаемся, детские площадки и озеленение в «Комфорт Парке» классные. На уровне «Новой Боровой» или «Левады». Есть «игры» с рельефом, интересные лавочки, стильные фонари, оригинальные детские комплексы. Как мы узнали, обслуживает новые дома товарищество собственников. Новоселов ждет единоразовый вступительный взнос – 2,5 доллара с «квадрата» квартиры, а также ежемесячная плата за обслуживание – от 0,88 копеек до 1 рубля за «квадрат». Если представить, что вы заселились в 51-метровую «евродвушку», то при вступлении вам придется занести в товарищество 127 долларов, а затем ежемесячно (помимо квартплаты) расставаться еще с 45-50 рублями. Да, пора привыкать к тому, что за красоту во дворах и подъездах надо платить.
Что тут продается?
На своем сайте стоимость квартир застройщик не озвучивает. Получить актуальные цены можно по телефону, или обратившись в офис продаж напрямую. В данный момент предлагаются квартиры в первых трех домах, четвертый дом – пока «в стопе».
Из самых привлекательных вариантов для тех, кого интересуют однушки-двушки – 51-метровые квартиры в первом доме с окнами на Тимирязева. Жилье на нижних этажах по акции сейчас предлагается по стоимости 1450 долларов за «квадрат». Если интересуют этажи повыше, то стоимость составит 1500 долларов. Обратите внимание, что данная стоимость действительна при полной оплате. Таким образом, стоимость евродвушки составит 73,9 тысяч долларов.
В доме на Панфилова, 3 можно рассмотреть 40-метровые однушки по стоимости 1600-1625 долларов.
В самой свежей новостройке (Панфилова, 5) минимальная стоимость для 50-62 метровых квартир составляет 1750 долларов за метр. Причем, это будут квартиры на нижних этажах.
Есть в домах, сданных, казалось бы, совсем недавно, и полностью готовые квартиры с ремонтом.
Самый «недорогой» вариант – 40-метровая
На относительно небольшой площади дизайнеры смогли предусмотреть и отдельную спальню – она без окна, но со стеклянной перегородкой. Стоимость этой однокомнатной квартиры – 99,9 тысяч долларов.
Также в продаже на «вторичке» есть
За 200 тысяч долларов в ЖК «Комфорт Парк» предлагается готовая
Ну а самый дорогой вариант из выставленных на продажу –
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«По 50 рублей в месяц — на обслуживание». Посмотрели на ЖК на Тимирязева, где продается только готовое жилье
Сегодня район бывшего частного сектора на улице Тимирязева – не узнать. Вместо старых двухэтажек и частных домов за несколько лет тут выросли многоэтажки с...
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