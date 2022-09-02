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Посмотрели, как сейчас выглядит стройка огромного посольства Китая в престижном месте Минска
02.09.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Возле Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске продолжается строительство комплекса зданий посольства Китая. Его должны достроить в 2023 году. Realt посмотрел, как будущее посольство выглядит сейчас.
Комплекс зданий посольства Китая появится между торгово-развлекательным центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года.
А вся эта история началась с того, что в 2010 году Беларусь и Китай договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Так, белорусская сторона получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а китайская сторона — этот земельный участок площадью 1,5 га в Минске.
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Возле Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске продолжается строительство комплекса зданий посольства Китая. Его должны достроить в 2023 году. Realt...
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