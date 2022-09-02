Посмотрели, как сейчас выглядит стройка огромного посольства Китая в престижном месте Минска

Источник материала: realt.by

Возле Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске продолжается строительство комплекса зданий посольства Китая. Его должны достроить в 2023 году. Realt посмотрел, как будущее посольство выглядит сейчас.

Комплекс зданий посольства Китая появится между торгово-развлекательным центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года.

Осенью 2019-го тут начались работы, а сейчас стройка выглядит так:











Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения. Посольство планировали сдать в 2023 году. Посольство в итоге будет вот таким:



